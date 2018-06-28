Спорт в Хабаровском крае: Болеем за наших. А там уж как карта ляжет…

Слышали анекдот? В Хабаровске у болельщиков спрашивают: «За кого будете болеть на чемпионате мира?» «Конечно же, за Россию!» — «А потом?».

Шутки шутками, но так уж получалось, что наши ребята чаще огорчали своих почитателей, нежели наоборот. Прямо как в песне Высоцкого:

«Пусть в высшей лиге плетут интриги

И пусть канадским зовут хоккей -

За нами слово! До встречи снова!

А футболисты - до лучших дней».

Научились побеждать

Но за эту сборную, что выступает на чемпионате мира - 2018, думается, отчасти порадовался бы и Владимир Семенович. Россия впервые в своей истории пробилась в 1/8 финала. Обыграны Саудовская Аравия и Египет с общей разницей 8-1. Пусть это не супердержавы и тем не менее…

Помнится, со жребием нам и раньше везло. Но что толку? А сейчас прорвало. Несмотря на то, что перед чемпионатом Россия в рейтинге была на 73-м месте (даже Саудовская Аравия была выше). Несмотря на то, что еще за несколько дней до старта мундиаля наставника сборной Черчесова не поливал грязью разве что ленивый. А команда взяла и выполнила задачу выхода из группы за тур (!) до окончания группового этапа. А в то же самое время Аргентина летит как фанера над Парижем, а Германия на пятой добавленной минуте добивает шведов.

Без ложки дегтя, правда, не обошлось. Выполнили задачу №1 и успокоились. Поражение 0:3 от Уругвая, увы, не украшает. Но шанс для того, чтобы реабилитироваться, есть. Выиграем Испанию в 1/8 финала, и все опять будет в шоколаде. Но выиграем ли? Вот в чем вопрос.

Вера в сборную

Незадолго до начала турнира автор этих строк поинтересовался у специалистов и болельщиков: что они ждут от сборной? Думается, сейчас, когда позади матчи в группе, эти суждения выглядят любопытными. Итак, что же говорил народ?

Президент Дальневосточного футбольного союза Владимир Крысин, который собирался воочию посмотреть матч - открытие чемпионата, считал (и, как теперь мы видим, не зря), что надо жить надеждой и не посыпать заранее голову пеплом.

- Нужно поддержать нашу сборную, - говорил Владимир Крысин. – Легче всего критиковать, сидя на диване. Поэтому предлагаю всем набраться терпения. В любом случае мы станем свидетелями большого праздника футбола, который, безусловно, войдёт в историю. Россия умеет проводить грандиозные спортивные мероприятия на высоком уровне. Достаточно вспомнить Олимпиаду-2014 в Сочи.

Верил в нашу сборную и судья республиканской категории Владимир Ягонцев.

- Сейчас у России много недоброжелателей, которые считают, что с такой игрой наша карта бита ещё до начала турнира. Я не стал бы говорить так категорично, - рассуждает Владимир Ягонцев. - Из группы мы точно выйдем. А там уж как пойдёт. На эйфории можем пройти и дальше. Аппетит ведь приходит во время игры.

Болельщик Евгений Торгашин признался, что болеет за сборную ещё с тех давних времён, когда цвета национальной дружины защищали Ринат Дасаев, Олег Блохин, Владимир Бессонов, Александр Заваров и другие звёзды советского футбола.

- Конечно, буду переживать за наших ребят. Хочется, чтобы они не были чужими на этом празднике жизни. Больше всего беспокоит линия атаки. Но это беда всего российского футбола. Тем не менее жду от команды голов.

Газинский вошел в историю

А голы-то действительно были (и дай бог, еще будут). И первый гол чемпионата забил не кто иной, как воспитанник комсомольского футбола Юрий Газинский. Теперь на его исторической родине Юре чуть ли не почетного гражданина города хотят присвоить. А почему бы и нет? Он вполне достоин.

- Когда Головин с угла штрафной навесил на противоположный угол вратарской, куда устремился Газинский, я буквально закричал: «Юра, забивай!», и он забил, - воскликнул первый тренер звёздного комсомольчанина Тагир Галиев. – Вместе со мной радовалась вся Россия и прежде всего его родной Хабаровский край и Комсомольск. Юра своим трудом заслужил попадание в сборную, куда, как известно, за красивые глаза не берут, и оправдал возложенные на него надежды. Он настоящий герой.

Председатель Федерации футбола Комсомольска-на-Амуре Сергей Воробьев тоже знает Газинского с детства.

- Условия для тренировочного процесса в лихие 90-е были, мягко говоря, неважные, - вспоминает Сергей Воробьев. – Поля отвратительные! Но именно на них рос и мужал будущий игрок сборной России. Большое спасибо надо сказать тренерам нашей ДЮСШ, которые работали с ним на протяжении десяти лет.

Тепло отзывается о Газинском и генеральный директор ФК «Смена» Юрий Жуков.

- Юра – скромный, порядочный и трудолюбивый парень, - говорит Юрий Жуков. – Помню, пришёл он к нам в клуб, конечно, сыроватым. Что вы хотите, совсем ещё пацан! Но сразу было видно: парень с задатками и амбициями. Всего добился своим трудом. Очень рад, что он закрепился в сборной. И за всю команду рад. Сколько грязи вылилось на россиян накануне чемпионата мира – это ужас какой-то! Понятно, никакой эйфории быть не должно, но парни действительно порадовали и вселили надежду.

Кстати, Газинский не забывает свой дом.

- На протяжении нескольких лет Юра снабжал дубль «Смены» мячами, бутсами, формой и другой экипировкой, – рассказывает Виктор Игнатенко, который тоже выводил будущего игрока сборной в мастера. - Мы и сейчас всё время на связи. После игры с Саудовской Аравией я позвонил Газинскому и поздравил его с голом и победой. А Юра, в свою очередь, поблагодарил меня за всё, что я для него сделал.

Кстати, в Комсомольске-на-Амуре окончательно решён вопрос по поводу установки на стадионе «Авангард» мемориальной доски легендарному советскому футболисту и тренеру Николаю Старостину. Деньги собирали всем миром.

Но решающее слово было опять-таки за Газинским, внесшим недостающую сумму, 100 тысяч рублей.

Напомним, что легендарный Николай Старостин, основавший футбольный клуб «Спартак», в Комсомольск попал, отбывая заключение. С 1945 по 1950 годы он возглавлял комсомольское «Динамо», которое под его руководством выиграло Кубок Дальнего Востока и дошло до финала в Кубке РСФСР.

Тусовка на Никольской улице



Однако вернёмся к чемпионату мира в России. На игры отправилась солидная делегация из Дальнего Востока. Один из них – хабаровчанин Олег Сологуб даже успел поиграть в воротах за сборную… России среди болельщиков в матче с коллегами из Египта.

- Поединок болельщиков состоялся в новеньком Центре развития футбола «Восхождение» в Питере, - рассказал Олег Сологуб. - В составе нашей команды были ребята из разных уголков страны: из Кабардино-Балкарии, Карелии, Москвы, Питера и даже Сахалина. Интересно, что игра болельщиков разворачивалась по такому же сценарию, как встреча национальных сборных. Мы выиграли с тем же счётом 3:1. Причём по ходу матча вели - 3:0. А гол престижа египетские болельщики забили во втором тайме со штрафного удара, и сделал это игрок, у которого на спине было написано: «№10 Салах». Такие вот совпадения. Я отыграл первый тайм на ноль, а потом был заменён. К слову, атмосфера и во время поединка, и после него была дружеская. После игры болельщики России и Египта вместе даже спели «Катюшу».

Олег Сологуб побывал на двух матчах: Россия – Египет и Португалия – Марокко. Кроме того, потусовался с болельщиками из разных стран.

- Официально все сборища фанатов в Москве располагаются на Воробьевых горах, - продолжает Олег. - Там стоит большой экран, идут прямые трансляции… Рядом пивные зоны, но пьяных я не видел, народ дружелюбный и веселый и по возможности друг другу помогает. А для вечеринок (так уж повелось) болельщики выбрали улицу Никольскую, расположенную недалеко от Красной площади. Там круглыми сутками поклонники футбола со всех стран собираются вместе, гуляют, поют, танцуют… Обстановка шикарная - словно на Бразильском карнавале побывал.

- Россия тоже вышла из группы. Для вас это не стало сюрпризом? – интересуюсь у Сологуба.

- Результаты матчей с Саудовской Аравией и Египтом для меня неожиданными не стали. Конечно, я не предполагал, что мы забьём столько мячей, но то, что победим, не сомневался. Другое дело, что больше таких проходных встреч уже не будет. Игра с Уругваем тому подтверждение. Вообще-то я хотел, чтобы наши в 1/8 финала встретились с португальцами. С испанцами будет тяжелее. Кто станет чемпионом мира? Фаворитами считаю Бельгию и Бразилию. Возможно, эти команды пересекутся уже в четвертьфинале. У бельгийцев классный состав – на две команды может хватить. Но бразильцы есть бразильцы.

…28 июня на чемпионате мира окончательно завершатся игры в группах и начнется гонка с выбыванием. Все самое интересное впереди. Продолжаем болеть за наших. Несмотря ни на что.

Владислав Махов