Главный приз фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых» уехал в Комсомольск-на-Амуре

Физкультурно-спортивный фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых» давно стал неотъемлемой частью жизни для многих любителей активного отдыха Хабаровского края.

«Азарт» проводится с 1994 года, и нынешние старты стали уже юбилейными - 25-ми по счёту. В стартах приняли участие более 1600 физкультурников.

Ты помнишь, как всё начиналось…

Напомню, что идея проведения самых массовых на сегодняшний день стартов в дальневосточной столице принадлежит физкультурно-спортивному клубу «Спартак». А название фестивалю придумал ныне, увы, уже покойный Николай Ермоленко - большой энтузиаст спорта.

«Азарт» свою популярность завоевывал постепенно. Помнится, на старт первых соревнований вышли всего-то чуть более трёхсот человек. Но из года в год интерес к фестивалю рос.

Со временем он стал проводиться под патронажем правительства края и расширил свои границы. Если поначалу в фестивале принимали участие только производственные коллективы профсоюзов, которые с азартом играли в мини-футбол, волейбол, стритбол, перетягивали канат, баловались с гирей, стреляли в тире и играли в шахматы, то с нового века в программе появились увлекательные семейные состязания. И приз, учреждённый губернатором, здесь поистине царский - автомобиль.

Двенадцать лет назад свидетелями фестиваля были даже Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина и другие прославленные спортсмены. Тогда сроки фестиваля (понятно, не случайно) совпали с проведением в Хабаровске выездной коллегии Федерального агентства по физической культуре и спорту. Помнится, высокие гости, принимавшие участие в открытии и закрытии фестиваля, остались довольны.

Награды лучшим - здоровье всем!

Однако вернёмся к нынешнему фестивалю. Он, как водится, прошёл довольно результативно (не зря же главный девиз состязаний: «Награды лучшим - здоровье всем!»). Среди участников было много знакомых лиц, но были и новички.

По традиции довольно сильные команды подготовил МУП «Водоканал». Спортсмены этого предприятия в общей сложности завоевали 12 медалей, из них две золотые, по пять серебряных и бронзовых. Особенно «Водоканал» преуспел в стритболе, заняв весь пьедестал почёта, а в дартсе занял первое и второе места.

Представители администрации Хабаровска завоевали в общей сложности пять медалей, из них две – золотые.

Среди других победителей и призеров - Дальневосточный филиал ОАО «Сбербанк России», Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, ТОГУ, торговый дом «Амур», Хабаровская психиатрическая больница, Комсомольский авиационный завод имени Гагарина и другие.

Автомобиль вновь достался комсомольчанам

Наибольший интерес вызвали, конечно, семейные старты, которые вели спор за машину Lada Granta. Семьям было необходимо устроить заплыв в бассейне, поучаствовать в легкоатлетической эстафете, сразиться в настольный теннис, дартс и пострелять в тире.

Обладателями призовой машины за время существования фестиваля становились жители Хабаровска, Комсомольска, Амурска, Советской Гавани, поселков Дормидонтовка и Хор. А семье Карась из Города юности в разные годы удалось завоевать целых четыре (!) авто.

После небольшого перерыва (в прошлом году в фестивале победила хабаровская семья Стеценко) автомобиль вновь уехал в Комсомольск-на-Амуре. Победу буквально вырвала семья Мучник, всего лишь на очко обогнав своих земляков и постоянных участников «Азарта» Валеевых. «Бронза» досталась семье Дениных из Хабаровска.

Кстати, Валеевы неоднократно становились призёрами фестиваля, а три года назад им посчастливилось уехать домой на призовом авто.

Впрочем, семья Мучник тоже однажды побеждала в стартах. Произошло это десять лет назад.

- Тогда мы выиграли главный приз – автомобиль «Волга», с женой Инной и старшей дочерью, а сыну Георгию от роду было всего месяцев восемь, - говорит глава семейства Константин Мучник. - Помню, в одной руке я держал номер от авто, а в другой - Гошу. Зато сейчас сын - полноправный член нашей семейной команды. Кстати, он чемпион Дальнего Востока по настольному теннису среди юношей до 13 лет.

Призы победителям вручил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который подчеркнул, что наш край не зря считается спортивным.

Владислав Махов

