Покорители стихии в Комсомольске-на-Амуре

Воспитанники клуба юных моряков «Алые паруса» пройдут на веслах по Амуру 400 километров. Шлюпочный поход «Парус Отечества» стартовал в Комсомолське-на-Амуре. В нем участвуют подростки и инструкторы-педагоги детско-юношеского центра «Дземги». За 24 дня им предстоит преодолеть более 400 км пути на трех весельных ялах. Ребята и их наставники посетят село Казакевичево и Хабаровск, после чего вернутся домой.

Это уже 61-й дальний поход ребят из клуба юных моряков «Алые паруса» имени Невельского. Он проводится каждое лето и служит своеобразным экзаменом для кадетов. Вместе с ними в поход отправились воспитанники спортивных секций Солнечного района. Десять человек впервые преодолеют протяженный маршрут на веслах. По этой причине, как отметил директор клуба Андрей Хисматуллин, он будет средней сложности.

В пути подростки проверят свою физическую подготовку, отточат навыки судовождения и управления парусами, закрепят и другие премудрости морского дела, которые в течение года постигали на занятиях в клубе. Конечно же, пройдут психологическую закалку в походных условиях и познакомятся с достопримечательностями, мимо которых будут проплывать.

Первая продолжительная остановка запланирована в Казакевичево. Село расположено в устье реки Уссури на границе с Китаем, в 40 км от Хабаровска. Там же находится погранзастава им. А. Богданова и база Амурской флотилии. Участники похода познакомятся с бытом военнослужащих и кораблями, несущими боевое дежурство, посетят часовню мученика Евгения и местный музей. После они отправятся в Хабаровск, побывав перед этим на Большом Уссурийском острове. Обратно в Комсомольск-на-Амуре юные моряки планируют вернуться 29 июля.

Историко-патриотический поход посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 80-летию Хабаровского края.

Максим Алексеев