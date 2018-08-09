Бегущие по волнам… Когда проблемы остаются на берегу

Отдыхая на хабаровском берегу Амура в теплую ветреную погоду, заметила группу молодых людей, легко скользящих по волнам на маленьких досках. Над головой у них развивались разноцветные купола воздушных змеев. Все выглядело просто и красиво – они летели по водной поверхности навстречу друг другу, потом подпрыгивали и, перевернувшись в воздухе, опускались на волны и снова разъезжались.

Зрелище было настолько завораживающим, что казалось, эти люди понимают, о чем им говорят река и ветер.

- Как здорово! Какие вы молодцы! - закричала я им вслед.

Через несколько часов кайтеры вернулись на берег, мы познакомились.

- Алексей Марфутенко, - представился загорелый, высокий, крепкого телосложения человек, с темными волосами и горящими серо-зелеными глазами. Его типаж мне напомнил Тарзана из любимой в детстве сказки. С Алексеем мы говорим о спорте, в котором главный «тренер» - воздушный змей.

- Кайтбординг для вас – это …

- …образ жизни. Это не просто спорт, дисциплина, это попытка управлять ветром, умение пользоваться его силой.

- Как вы пришли в кайтбординг?

- Первый раз я увидел кайт в 2010 году, на отдыхе в Египте, в Хургаде. Мне тогда было 38 лет. Сразу загорелся освоить этот экстремальный вид спорта. На побережье Красного моря, где с ноября по март стабильные ветра, созданы все условия для этого. Есть много школ, в том числе и русских, где можно пройти обучение кайтсерфингу с профессиональными инструкторами, имеется современное оборудование. Туда съезжается много спортсменов, туристов, занимающихся кайтингом. Там я впервые и попытался встать на кайтовую доску. Но так как времени на полноценное обучение было мало, поехать по воде в полной мере не успел. Вернувшись в Хабаровск, продолжил обучение в зимних условиях самостоятельно. Много информации почерпнул из Интернета.

- Занимались ли вы до этого каким-либо видом спорта?

- Физическая подготовка у меня была с детства. Родился и вырос в Хабаровске, занимался в детско-юношеской спортивной школе легкой атлетикой – бег, прыжки. Для поддержания физической формы в зрелом возрасте катался на велосипеде, горных лыжах. Никаких регалий у меня не было, был обыкновенным физкультурником. Увлечение горными лыжами мне очень помогло в освоении сноукайтинга. Там и там скольжение добивалось управлением кайтом.

- Насколько легко шел процесс обучения?

- Кайтбординг – это вид спорта, основанный на движении по любой поверхности (вода, снег, лед, плотный песок на пляже, поле с невысокой травой) под действием силы тяги, которая развивается с помощью управления воздушным змеем – кайтом. Как мне кажется, это самый сложнокоординационный вид активности. В кайтсерфинге нет ни одной стабильной составляющей. Ветер не стабилен, кайт «не прибит» к одной точке и всегда перемещается по «ветровому окну». Летом вода, которая является нетвердой, тоже не стабильна. Кайт создает вам движение - это ваш мотор, двигатель. А что вы возьмете для скольжения – доску, вейтборд, сноуборд, лыжи, санки, бати - это уже ваш выбор. В океанах при помощи кайта площадью 160 кв. метров перемещаются грузовые суда. Примитивный прообраз современного кайта показан в фильме «Водный мир», когда главный герой в исполнении Кевина Костнера выстреливает в воздух воздушным змеем и с его помощью уходит от преследователей.

- И все же, кто вам помогал? Кто был вашим учителем?

- Все обучение проходило в самостоятельном режиме. Самым хорошим помощником может быть видеосъемка со стороны. Отснятый материал просматривается, анализируется. Может, под руководством кого-то и быстрее продвигалось бы мое обучение, но в нашем регионе крайне слабо развит этот вид спорта. В Хабаровске не более 30 человек занимаются кайтсерфингом. Практикуют чаще зимой. В это время года вода становится твердой и управлять кайтом проще.

- В каком возрасте лучше всего начинать заниматься кайтсерфингом?

- В частных школах родители пробуют обучать своих детей с 7-8 лет. Кайтом занимаются любые возрастные категории. Люди старше 75 лет среди них - не редкость.

- «Заразившись» кайтсерфингом, вы изменились?

- Отчасти кайтбординг – отличный вид спорта для поддержания физического состояния организма в тонусе. Отличная тренировка для всех групп мышц. Кайтбординг сродни хорошему функциональному тренингу, так как сочетает в себе и кардио, и силовые нагрузки. Хотя прошло уже восемь лет, и я к этому виду спорта отношусь спокойнее, но в то же время он для меня остается по-прежнему захватывающим и интересным. Сложно объяснить, как сильно я люблю ветер и неповторимое ощущение, возникающее, когда скользишь по воде. Даже сложные ситуации, в которые приходилось попадать, не заставят меня изменить мое мнение. Занятие кайтом – отличный способ избавиться от стресса. В скольжении по воде расслабляешься и просто получаешь удовольствие. Это релакс. Как сказал один из хабаровских корифеев этого вида спорта, «все проблемы остаются на берегу».

- Как относятся к вашему увлечению родные, друзья?

- Они строят планы совместного отдыха в зависимости от прогноза по ветру. Друзья, если затрагиваем в разговоре «мою тему», с пониманием относятся к тому, что я могу часами говорить о прогнозах погоды, силе ветра.

- Отчего ради этого увлечения вам пришлось отказаться?

- Ни от чего. Но когда планирую летний отдых, учитываю ветровые условия. Море для меня – не как для большинства людей: полежать на пляже, поплавать, а именно встать на кайт и прокатиться по волнам.

- Какие трудности встречаются у вас на пути?

- Максимально качественный ветер. А ветер в наших краях – величина довольно нестабильная. И если не понимаешь и не предусматриваешь этого, можешь получить при таких условиях катания травму. В Хабаровске летом основная трудность в том, что не так много мест для нашего катания.

- У вас своя тусовка, команда?

- Профессиональной школы кайтсерфинга и инструкторов в Хабаровске нет. Просто есть объединенные этим увлечением люди. Мы общаемся. Делимся опытом, проводим вместе тренировки. По мере возможности выезжаем в отпуск в те места, где есть хорошие ветровые условия. На Дальнем Востоке это Приморье, на юге России - Сочи, Анапа, Крым. В Санкт-Петербурге огромное количество наших единомышленников. За рубежом хорошие условия для кайтсерфинга в Египте, во Вьетнаме и т.д. А если углубиться в историю: кайтсерфинг появился в России в конце 90-х, в Хабаровске - в 1999 году. Наши парни в начале 2000-х выезжали в Санкт-Петербург на соревнования. С того времени в нашем городе и появились энтузиасты кайтбординга и сноукайтинга.

- Где тренируетесь, как часто?

- Все зависит от направления дующего ветра. Мы катаемся у железнодорожного моста, в районе поселка имени Тельмана, сел Виноградовка, Дружба, Владимировка, Казакевичево, на Петропавловском озере. Летом, бывает, запускаем кайт в десять утра и так нонстопом до четырёх часов вечера, в режиме релакса или нагрузки. Зимой перемещаемся по льду и снегу. Проехать 50 км – рядовое событие. Мы можем кататься и ночью. В прибрежной полосе все неплохо освещается. Выбираем любую свободную минуту и под кайт, даже в двухчасовой обеденный перерыв это можно сделать. Оборудование у нас компактное, летом одеться можно минут за пять.

- Какие объективные и субъективные факторы влияют на результат тренировок (спортивная форма, погодные условия, настроение)?

- Все может влиять, активность разноплановая, ты можешь выбирать те нагрузки, которые тебе по силам, подстраиваться под условия. Фристайловые моменты - прыжки, кульбиты - это все в твоих руках. Это такая дисциплина, близкая к вейтбордингу, виндсерфингу, лебедочному катанию, горным лыжам.

- Участвовали в каких-то соревнованиях?

- Нет, не участвовал, у меня любительский уровень, я получаю удовольствие от движения, физических нагрузок, единения с природой. Нынешние технологии, Интернет, электронные устройства позволяют проводить соревновательный процесс дистанционно. Например, сейчас применяются устройства, позволяющие измерять высоту прыжков под кайтом. В нашей тусовке есть те, кто пробуют и делают комбинированные прыжки с вращениями, элементы фристайла.

- Насколько кайтинг травмоопасен по сравнению с другими видами экстрима?

- Кайтбординг – экстремальный вид спорта. Каждый выбирает свою степень риска. Все зависит от площади кайта, силы ветра, от уровня подготовки. От травм никто не застрахован. Зимой обезопасить себя можно с помощью налокотников, шлема. Советую проводить тренировки в дни с хорошим ветром – от 6 м/с, в группах по 2-3 человека – с напарником прогресс всегда идет быстрее.

- Кто из кайтсерфингистов является для вас образцом для подражания?

- Это прежде всего профессиональные спортсмены – Ник Якобсон, Кевин Лангери.

- Какие данные должны быть у человека, чтобы он мог заниматься кайтсерфингом?

- Научиться управлять кайтом могут все, но человеку с хорошей физической подготовкой и чувством равновесия это дается легче. Встречались мне и люди, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Управляли они кайтом только с помощью рук.

- Хабаровские кайтеры – кто они по профессии?

- У нас катаются совершенно разные люди - от студентов до руководителей крупных компаний. Есть среди нас бухгалтеры, военные, айтишники, люди искусства, инженеры, водители, как я. Самому младшему кайтеру 8 лет, старшему за 70.

- Какие советы можете дать тем, кто хочет учиться кайтингу?

- Новичкам в Хабаровске я бы посоветовал начать заниматься зимой. Научиться двигаться под кайтом, пилотировать, управлять им, освоить оборудование, снаряжение, чтобы к водному сезону быть уверенным в себе. Летом новичкам лучше всего осваивать кайт на неглубоководных водоемах, где отсутствует интенсивное движение и какие-либо естественные или искусственные препятствия. В среднем можно освоить азы кайтсерфинга за неделю, важно лишь наличие желания и хорошей координации. До начала тренировок на воде важно освоить минимум теории и в процессе обучения не забывать, что техника безопасности всегда должна быть на первом месте

- Где покупаете оборудование?

- Через Интернет. Цены разные, можно купить бэушный кайт за пять тысяч рублей, можно и за 250 тысяч. В 2011 году я купил два кайта за 25 тысяч рублей и откатал на них более пяти сезонов под все ветра. Остальные затраты – одежда: гидрокостюмы, шлем каждый выбирает под свой вкус и кошелек. Рынок огромен.

- Приходилось выступать в роли инструктора по кайтингу? Какими качествами он должен обладать?

- Нет, в роли инструктора выступать не доводилось. Мы всегда тренируемся группами и помогаем друг другу при старте, приземлении. Инструктор должен быть терпеливым, внимательным, ответственным и, думаю, с хорошим чувством юмора. Это помогает в нашем увлечении.

- Кайтсерфинг – это спорт для избранных?

- Нет. Кайтом может заниматься любой человек. Количество желающих заниматься у нас в городе не намного, но растет с каждым годом. Раньше им были увлечены только «избранные», теперь и далекие от экстрима люди могут с легкостью научиться кататься при помощи воздушного змея.

Кайтсёрфинг – вид спорта, основанный на движении по волнам под действием силы тяги, которая развивается с помощью удерживаемого спортсменом воздушного змея – кайта.

Справка «МД XXI век»

В XIX веке школьный учитель из Англии Джордж Покок попробовал использовать воздушные змеи для управления судами в открытом море. Для этого брали четырехстропную систему, которую современная школа кайтсерфинга полноценно использует и в настоящее время.

В 1903 году Сэмюэл Коди создал воздушного змея, управляя которым и сидя в лодке, человек смог перебраться через пролив Ла-Манш.

Активное движение в этой области начинается в 70-х годах XX столетия, когда Кевлар из Дайнима спроектировали систему воздушных строп для более эффективного управления змеями. В 1978 году - в этом году, как можно считать, и родился кайтинг - Айан Дэй на катамаране под воздушным змеем развил небывалую скорость – более 40 км/ч.

В 80-х годах были попытки использовать наряду со змеем каноэ, водные лыжи.

В начале 80-х братья Легеню, наконец, создали специального воздушного змея для катания по волнам и в 1984 году запатентовали его.

Российский кайтинг:

1997 г. – первый кайт-клуб «Змеиное логово» в России появился благодаря Владимиру Бобылеву, который популяризовал этот вид спорта на территории СНГ. Первая кайт- школа, а точнее, целых два кайтинг-центра, открылась также благодаря этому человеку.

1999 г. – первый кайдбординг-слет «Морские крылья» на мысе Казантип, куда съехались участники из России и Украины.

2001 г. – первый открытый чемпионат России по катанию на волнах прошел в Крыму. Чемпионом его в дисциплине «фристайл» стал Владимир Бобылев.

2001 г. – Тигран Малхасян открывает первую постоянную обучающую станцию в Сестрорецком курорте.

Основные правила безопасности

- Не стоит выходить на воду, если дует ветер от берега. Исключение в этом случае составляют лишь небольшие закрытые водоёмы, где хорошо заметен дальний берег. Поэтому, как правило, принято кататься при ветре к берегу.

- Перед тем как выйти на воду с кайтом, всегда сверяйтесь с прогнозом погоды. Не стоит кататься перед грозой или надвигающимся штормом.

- Не стоит кататься в местах скопления людей и любого водного транспорта.

- Непременно используйте защитный шлем при занятиях кайтсерфингом, что хотя бы частично позволит уберечься от серьёзных травм.

- Одежда для занятий кайтсерфингом всегда должна выбираться под конкретные условия катания.

- Избегайте перегрузок: слишком большой кайт при сильном ветре становится серьёзной угрозой для безопасности кайтера.

- Особое внимание требуется при взлёте и посадке кайта, поскольку большинство травм происходит именно в эти моменты.

- Всегда берите с собой нож для аварийного перерезания строп.

- Всегда внимательно изучайте новую местность, прежде чем приступать к кайтсерфингу на избранном пляже.

- Не забывайте о существующем в среде кайтеров этикете. Важно знать, ваша ли это волна, а если она уже занята, а вы имели неосторожность занять в ней позицию, то надо предусмотреть варианты отхода.

- И самое важное: кайтсерфинг – водный спорт, который требует регулярных тренировок.

Светлана Шкроб

Фото автора и Алексея Марфутенко