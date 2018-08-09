Сергей Передня: Когда форвард начинает забивать, у него появляется второе дыхание

Завершился чемпионат мира в России, ставший грандиозным спортивным праздником. А мы вынуждены спускаться на свою грешную землю, в смысле в родной российский футбол.

Футболисты «СКА-Хабаровск» начали новый сезон домашним матчем с ФК «Армавир». Планы перед нашим клубом стоят наполеоновские: необходимо за год вернуться в премьер-лигу. Понятно, что сделать это будет непросто. Тем более что в межсезонье в команде произошли большие изменения, и ребятам как минимум нужно сыграться.

- У нас полностью поменялись вратарская линия и защита, есть и другие перестановки, - говорит наставник армейцев Сергей Передня. - Что ж, такова спортивная жизнь: кто-то уходит, кто-то приходит. Тем не менее костяк, считаю, сложился, и мы с оптимизмом входим в новый сезон.

Кстати, на первый сбор в Минск вначале полетели лишь семь футболистов, включая несколько парней из дубля. Уже по ходу тренировок новые контракты с командой заключили хорошо известные болельщикам игроки - Владислав Никифоров, Максим Казанков, Александр Черевко, стали приезжать люди на просмотр.

- В Минске команда пробыла в общей сложности пять недель. Всё ли задуманное удалось выполнить?

- Условия для тренировочного процесса были приближены к российским, и нас вполне устроили. Хорошие условия для проживания, медицинские центры в полном порядке. Единственное - поля в этом году немного подкачали, из-за засухи они стали твёрдыми. Но потом дождь пошёл, и стало немного легче.

В контрольных матчах акцент на результат не делали, главное было собрать боеспособный коллектив, наладить игровые связи. Тем более приезжало много ребят, их надо было просматривать. Спасибо хочу сказать игрокам. Как бы трудно им ни было (они ведь находились под нагрузками), игроки вели борьбу до конца, стремились к победе. В итоге сыграли достойно: семь побед, три ничьи при разнице мячей 20-5. Но повторяю, результат в таких матчах вторичен (хотя побеждать всегда приятно), главное было - сыграться, наладить связи.

- Александр Довбня на первых сборах в Минске участие не принимал. Потом Саша вновь оказался в команде, даже провел несколько игр, но все же уехал в ФК «Оренбург». Не получилось его удержать?

- Вы же знаете, что у Довбни есть в контракте такой пункт: если к Саше проявит интерес клуб премьер-лиги, мы его отпускаем бесплатно. Когда предсезонка только началась, спрос на Александра был повышенный. Но потом он стал спадать. Довбня уже начал заниматься с нами, появилась надежда, что Саша останется в команде. Однако в последний момент вновь всплыл ФК «Оренбург». Могу пожелать Александру только удачи в новом клубе. По иронии судьбы, прошлой весной именно Довбня «похоронил» команду из Оренбурга. А теперь он туда сам ушел. Чего только не бывает в футболе…

- Так уж получается, что вратари в СКА больше чем на два года редко задерживаются. «Последним из могикан» был Андрей Дикань, отыгравший за клуб пять сезонов. А потом началась чехарда: Невокшонов, Кабанов, Солосин, Дюпин, Довбня… И заметьте, в этом списке нет ни одного местного воспитанника.

- Те же Дикань, Дюпин, теперь вот Довбня пошли на повышение. Это плюс клубу: получается, что именно в Хабаровске они выросли в надежных вратарей. Что же касается местных голкиперов... Сейчас в команде есть доморощенный вратарь Владислав Соромытько, который в прошлом сезоне неплохо зарекомендовал себя в молодёжном первенстве клубов премьер-лиги. Он потихоньку растёт, мужает. Но впереди у Влада ещё много работы. Сейчас у нас в обойме три вратаря: Егор Генералов, Артём Леонов и Владислав Соромытько. Играть будет тот, кто лучше готов. Так что шанс есть у всех. Кстати, Леонова мы заявили совсем недавно, когда окончательно стало ясно по Довбне.

- В одном из интервью вы сказали, что в команде появились люди с характером…

- Понимаете, команда управляется не только с тренерской скамейки. Очень хорошо, когда есть люди, которые могут руководить непосредственно на поле, перестраивать по ходу матча игру. Такая помощь любому тренеру очень кстати. Но называть имена я пока не буду. Всё увидите на поле.

- Едва ли найдётся такой тренер, который был бы доволен селекционной работой на все сто процентов…

- Согласен. Одна-две ошибки в селекции неизбежны, но костяк, с которым можно решать задачи, есть. Команда, считаю, укомплектована на четвёрку. Удалось вернуть Пашу Карасёва, который, как и в прошлом году, будет выступать на правах аренды. Также в последний момент появились опытные Олег Алейник и Николай Зайцев. Атакующий полузащитник Алейник - универсальный игрок, он может играть на трёх позициях, что очень ценно. Центральный защитник Зайцев два последних сезона отыграл в премьер-лиге за «Амкар». Есть и другие футболисты, на которых мы очень рассчитываем. Кстати, с уходом Александра Димидко новым капитаном команды стал Денис Дедечко.

- Весной армейцы установили антирекорд, не забив в официальных матчах ни одного гола…

- Хотите спросить: «Когда начнём забивать?». На весенних неудачах ни в коем случае не надо зацикливаться. Тем более что премьер-лига и ФНЛ - это разные вещи. Сборы показали, что ребята могут забивать. Надеемся на Костю Базелюка, который в своё время в Хабаровске десять мячей за сезон забил, на Сашу Радченко, вернувшегося в родные пенаты после странствий по разным клубам, на польского легионера Лукаша Секульски. По себе знаю, когда форвард начинает забивать, у него появляется второе дыхание. Понятно, что без голевого чутья и фарта тут тоже не обойтись.

- Какие клубы видите своими конкурентами в борьбе за путёвки в премьер-лигу?

- Не открою Америки, если скажу, что большие задачи стоят перед ФК «Тамбов» и «Балтикой». Неплохо выглядят «Шинник» с «Ротором», «Сочи»… Но сюрпризы всё равно будут. Нам не нужно ни на кого смотреть. Надо играть с первых туров и не оглядываться назад.

Владислав Махов

Календарь игр:

12 августа «СКА-Хабаровск» – «Тамбов»

18 августа «Чертаново» – «СКА-Хабаровск»

26 августа «СКА-Хабаровск» – «Луч»

1 сентября «Томь» – «СКА-Хабаровск»

8 сентября «СКА-Хабаровск» – «Сочи»

15 сентября «Авангард» – «СКА-Хабаровск»

19 сентября «Шинник» – «СКА-Хабаровск»

23 сентября «Спартак-2» – «СКА-Хабаровск»

30 сентября «СКА-Хабаровск» – «Факел»

6 октября «Химки» – «СКА-Хабаровск»

13 октября «СКА-Хабаровск» – «Ротор-Волгоград»

20 октября «Зенит-2» – «СКА-Хабаровск»

24 октября «СКА-Хабаровск» – «Балтика»

28 октября «Нижний Новгород» – «СКА-Хабаровск»

4 ноября «СКА-Хабаровск» – «Краснодар-2»

10 ноября «СКА-Хабаровск» – «Тюмень»

14 ноября «Мордовия» – «СКА-Хабаровск»

18 ноября «Сибирь» – «СКА-Хабаровск»

24 ноября «Тамбов» – «СКА-Хабаровск»

3 марта «СКА-Хабаровск» – «Чертаново»

10 марта «Луч» – «СКА-Хабаровск»

17 марта «СКА-Хабаровск» – «Томь»

24 марта «Сочи» – «СКА-Хабаровск»

30 марта «СКА-Хабаровск» – «Авангард»

7 апреля «СКА-Хабаровск» – «Шинник»

13 апреля «СКА-Хабаровск» – «Спартак-2»

20 апреля «Факел» – «СКА-Хабаровск»

24 апреля «СКА-Хабаровск» – «Химки»

28 апреля «Ротор-Волгоград» – «СКА-Хабаровск»

4 мая «СКА-Хабаровск» – «Зенит-2»

11 мая «Балтика» – «СКА-Хабаровск»

19 мая «СКА-Хабаровск» – «Нижний Новгород»

25 мая «СКА-Хабаровск» – «Армавир»