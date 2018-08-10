Луговской: Каждая стройка даёт серьёзный мультипликативный эффект для экономики

Спикер Законодательной Думы поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником

в Хабаровске состоялся торжественный приём, посвящённый Дню строителя. Профессиональный праздник работники отрасли будут отмечать в воскресенье, 12 августа. В мероприятии принял участие председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской и министр строительства Константин Пепеляев.

В год 80-летия Хабаровского края в регионе будет сдан целый ряд социально-значимых объектов: амбулатория в п. Сита района им. Лазо, стадион «Смена» в Комсомольске-на-Амуре, плавательный бассейн в Чегдомыне, завершится реконструкция набережной в Хабаровске. В докладе министр строительства Константин Пепеляев также отметил, что уже введены в эксплуатацию лицей «Звёздный» в микрорайоне «Ореховая сопка», бизнес-инкубатор в Комсомольске-на-Амуре и спортивный комплекс в п. Снежный. Глава регионального минстроя подчеркнул, что на особом контроле вопрос строительства жилья для социальных категорий граждан.

«Только в прошлом году с помощью господдержки 622 молодые семьи приобрели новое жильё, введена в эксплуатацию 381 квартира для детей-сирот. В 2018 году в рамках программы «Жильё для российской семьи» 165 семей смогли приобрести жильё по стоимости 35 тысяч рублей за квадратный метр», - сказал Константин Пепеляев.

В своём приветственном слове председатель Законодательной Думы подчеркнул, что депутатский корпус при рассмотрении регионального бюджета особое внимание уделяет объектам, которые попадают в план строительства.

«Мы понимаем, каждая стройка даёт серьёзный мультипликативный эффект для экономики. Компании-смежники обеспечены заказами на выполнение работ, дополнительную загрузку получают предприятия по выпуску бетона, кирпича, строительных материалов, пластиковых окон и так далее. Поэтому каждый новый объект будь то жилой дом или спортивный комплекс – он важен не только своим социальным, но и экономическим эффектом», - сказал Сергей Луговской.

Спикер регионального парламента напомнил, что в весеннюю сессию парламентарии приняли пакет законов о защите прав дольщиков. Один из них позволяет компаниям-инвесторам, взявшимся за достройку проблемных объектов в дальнейшем получить без аукционов новый земельный участок под свои будущие проекты.

В завершении выступления Сергей Луговской поздравил работников строительной отрасли, пожелал успехов реализации новых проектов и семейного благополучия.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.