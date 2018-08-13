Хабаровский футбол: Приобрели или потеряли?

5 очков из 9 возможных - такой «улов» на старте сезона у футболистов «СКА-Хабаровск». Прямо скажем, показатели для команды, которая собирается возвращаться в премьер-лигу, не чемпионские. Но не стоит спешить с выводами.

Команда, по сути, только строится. Да, солистов (и довольно опытных) хватает, но ребятам необходимо сыграться. Ведь далеко не все из них принимали участие в учебно-тренировочных сборах клуба в Минске. Кто-то подъехал буквально накануне старта, а кто-то (Виталий Федотов и Евгений Кабаев) прибыл в расположение коллектива буквально на днях.

Протест «Армавира» не принят

Понятно, что болельщики ждут побед. И стартовый поединок сезона с ФК «Армавир», в котором армейцы взяли верх - 3:0, настроил на оптимистический лад. Кстати, Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС на своём заседании в Москве не принял к рассмотрению протест «Армавира» на результат встречи в Хабаровске в связи с тем, что соответствующая запись не была внесена в протокол игры.

Напомню, ФК «Армавир» настаивал на неправомерности участия полузащитника СКА Ираклия Квеквескири, который получил красную карточку в последнем матче прошлого сезона за московский «Арарат» и автоматически должен был пропустить следующую встречу.

Позиция «СКА-Хабаровск»: команда регламент не нарушала, участие Квеквескири в этом матче было правомерным.

Правда, официально «дело Квеквескири» на этом не закрыто. Дисциплинарным регламентом предусмотрена возможность возбуждения процессуального производства посредством подачи клубом заявления. Что «Армавир» и сделал. Но, похоже, южанам ничего не светит. На мой взгляд, если бы КДК хотел наказать хабаровчан, то решение на этот счет было бы уже давно принято (после упомянутой игры прошло уже две недели).

Сам не ам и другому не дам

Однако перейдем к очередному домашнему матчу армейцев с «Сибирью». Напомню, что перед этим СКА успел прокатиться в Краснодар, где сыграл вничью - 1:1 со второй командой «горожан» - дебютантом ФНЛ. По ходу того матча подопечные Сергея Передни проигрывали, а отыгрались с помощью пенальти, который реализовал Максим Казанков.

Поединок с «Сибирью» проходил по такому же сценарию: мы вначале пропустили, а потом сравняли счет с 11-метрового штрафного удара. Причем на этот раз Максим Казанков забил с «точки» уже в компенсированное время.

Вот так получается: хозяева мечтали о победе, а в итоге с большим трудом свели матч вничью. Потеряли хозяева два очка или, напротив, приобрели одно? По мнению Сергея Передни, потеряли. Однако армейцы ведь вообще могли в тот душный вечер проиграть...

Правда, начало матча не сулило дальневосточникам ничего плохого. Армейцы по-хозяйски с первых минут завладели инициативой и, казалось, что гол вот-вот состоится. И он действительно состоялся, но в... ворота СКА. Гости выдержали стартовый натиск, а потом стали потихоньку осваиваться на хабаровской арене и даже «родили» гол. Оставленный без прикрытия Павел Кириенко спокойно принял мяч на грудь, аккуратно сбросил его на ногу и, оставив не у дел защитника хозяев Александра Черевко, неотразимо пробил в верхний, дальний от себя угол. Егор Генералов был бессилен – 0:1.

Сергей Передня решил взбодрить ребят и ввел «свежую кровь». Помнится, в свое время специалистом по заменам по ходу первого тайма был Александр Григорян, и эти перестановки, как правило, приносили плоды. Передня тоже пошел по этому пути: вместо Константина Базелюка, который на этот раз ничем себя не проявил, и Григория Труфанова в игру вступили Евгений Кабаев и Николай Зайцев, для которых это был дебют в составе хабаровского клуба. Надо сказать, что новобранцы оживили игру.

Во втором тайме гости избрали тактику: сам не ам и другому не дам. «Сибирь» уже не помышляла об атаке и при первой же возможности тянула время. Игроки гостей по поводу и без то и дело стали оказываться на газоне и тем самым сбивали темп. Арбитр эти «фокусы» соперника словно не замечал.

Спасительный пенальти

Но в одном из эпизодов рефери все же проявил решительность, удалив за две желтые карточки защитника сибиряков Антона Кушнирука. Оставшись вдесятером, гости, понятно, еще больше ушли в оборону.

А что хозяева? Они вроде бы владели инициативой, но по-настоящему опасных моментов у ворот «Сибири» почти не возникало. И всё-таки ответный гол (ну не заслужили гости победу!) состоялся. На последней минуте основного времени армейцам удалась затяжная атака. Евгений Кабаев оказался один перед вратарем соперника Николаем Цыганом и не без помощи его оказался на газоне. Пенальти!

- Начали неплохо и первые минуты создавали моменты, напрягали команду соперника, но сами отдали инициативу, - считает Сергей Передня. - Раз – обрезка, два – неуверенные действия в обороне. Пропустили как-то очень легко гол. Но во втором тайме, вернее, даже в первом еще, мы начали перестраиваться, выпускать свежих игроков, которые усилили игру. Ребята старались, только гол забили на девяностой минуте. Но это футбол. «Сибирь» сражалась и очко увозит.

- Ко второму тайму вы уже три замены произвели. Это свидетельство того, что план на игру не сработал?

- Свою роль сыграл гол в наши ворота. И дальше мы видели, что нам нужно вскрывать оборону, цепляться больше впереди за мяч, что делал неплохо во втором тайме Женя Кабаев. Вообще, хочу сказать, что хорошо он вошел в игру, старался, не было равнодушия. Также в деле проверили Николая Зайцева – он вышел и чуть спокойнее сразу стало в обороне. Ну и можно сказать, что чуть-чуть не хватило хитрости в завершающей стадии. Во втором тайме были и подходы, и моменты. Но мяч то в штангу попадал, то в лицо сопернику. Еще раз повторюсь, что это футбол. Нам обидно, что сегодня всего одно очко, но могло так сложиться, что и ни одного.

Москва не сразу строилась

Максим Казанков не уходит без голов уже на протяжении двух матчей подряд. Жаль, что эти мячи не приносят победы.

- Когда подхожу к «точке», не волнуюсь, - признался Казанков. - Мне доверили бить пенальти, и я, слава богу, их реализую. Жаль только, что они по очку приносят, а не по три.

- Весь матч провели в роли догоняющих, хотя должны были играть на победу. В чем причина?

- Причина в том, что мы не используем свои моменты. То вратарь хорошо играет, то мы бездарно бьем – просто в голкипера или мимо ворот. Подходы были, хорошо играли, атаковали, но...

- Насколько сильно влияют такие матчи на состояние команды?

- Груза нет, мы идем дальше. Не взяли здесь, будем брать три очка с «Мордовией». Не надо нагнетать, что-то придумывать. Мы на следующую игру будем выходить, чтобы играть на победу. У нас есть свои задачи, и мы будем к ним идти. Это всего лишь третий тур. Если кто помнит, сезон, в котором мы вышли в премьер-лигу, мы вообще со дна таблицы начинали, а в итоге оказались четвертыми. Сейчас у нас команда новая, не сыгранная. Москва не сразу строилась, так же и у нас. Футбол – коллективный вид спорта. Сейчас ребята притрутся друг к другу, и пойдут очки. Надо позитивно смотреть в будущее.

Очередной матч армейцы проведут 4 августа дома с «Мордовией».

Владислав Махов