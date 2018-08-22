Знай наших! Золото из Штутгарта

Воспитанники Хабаровского центра спортивного бального танца «Фантазия» стали обладателями Кубка мира

В Германии завершился всемирно известный турнир German Open Championships - 2018 по танцевальному спорту. В его рамках был разыгран Кубок мира среди молодежных команд. В составе сборной России выступили четыре пары: из Москвы, Долгопрудного, Волгограда и Хабаровска. Воспитанники ЦСБТ «Фантазия» Данила Мазур и Анастасия Полонская с блеском представили латиноамериканскую программу и стали обладателями «золота» в командном зачете. На втором месте сборная Молдовы, на третьем – Германии.

В личном зачете в Открытом чемпионате Германии Данила Мазур - Анастасия Полонская завоевали еще две награды. Бронзу выиграли в латиноамериканской программе – это лучший результат среди российских молодежных пар - и серебряные медали в двоеборье.

- В латиноамериканской программе Даниле и Насте конкуренцию составляли 174 пары. Танцевальный марафон продолжался до 24 часов и до 2 часов ночи ребята проходили еще допинг- контроль. Поездка получилась очень результативная не только для нашей сильнейшей пары. Выход в полуфинал RS среди взрослых Филиппа Онищенко и Екатерины Пантелеевой тоже большой успех. А для наших дебютантов чемпионата в Штутгарте - это огромный опыт участия в крупнейшем турнире, возможность увидеть лучшие пары мира и танцевать вместе с ними, покорить свои личные высоты, а главное - понять, что все достижимо, нужно просто много трудиться, - рассказала директор ЦСБТ «Фантазия» Татьяна Снигур.

Впереди у воспитанников ЦСБТ «Фантазия» подготовка к двум крупнейшим событиям года - в октябре в Москве состоится Russion Open Dancesport Championship – 2018 и в декабре первенство мира по двоеборью в Испании.

Подготовила Матрена Ефимова