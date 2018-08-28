Вадим Евсеев: В Хабаровске для развития футбола делается всё





Вадима Евсеев уже неделю в качестве главного тренера хабаровских армейцев.

Первая тренировка под руководством нового рулевого продлилась без малого полтора часа, по прошествии которых Вадим Евсеев дал интервью клубной пресс-службе.

- Долго ли раздумывали над предложением возглавить клуб?

- Этот вариант возник после последней игры «СКА-Хабаровск». Мне позвонил председатель попечительского совета клуба, выразил свою заинтересованность в том, чтобы я возглавил команду. Я сразу дал добро.

- Чем привлек вариант именно с Хабаровском?

- Команда с амбициями, команда хочет развиваться. Сюда охотно едут футболисты. Не стоит вопрос, чем привлекли или завлекли. Хорошей команде понадобился тренер. И вот я здесь.

- Вы тепло поприветствовали Николая Зайцева. Вы работали с ним в «Амкаре». С кем-то еще лично пересекались по работе?

- Федотов и Карасев были на сборе с «Анжи». С остальными где-то пересекался, но вместе поработать не удавалось.

- Уже в среду матч на Кубок России с «Лучом». Какую локальную задачу видите? Как-то перестроить игру или подготовить ребят психологически?

- Вопрос хороший и актуальный. Когда летел, когда контракт подписывал, тоже об этом думал. И еще не пришел к какому-то решению: оставить как есть или делать поправки, где-то видоизменить схему. Рабочий процесс идет, думаем, решаем.

- Что можете сказать о клубной инфраструктуре? Есть ли в Хабаровске все необходимое?

- Я знаю, что здесь для футбола делается все. Руководство хочет видеть необходимые условия и для футболистов, и для тренеров. Общее направление движения – расти, поднимать свой уровень. Все условия для работы есть, надо, чтобы был результат.

- Вы были защитником, «Амкар» играл в оборонительный футбол. Какую игру хотите поставить «СКА-Хабаровску»?

- Тяжело за две тренировки что-то перестроить. Так что кардинально что-то поменять к ближайшей игре будет тяжело. А дальше будем смотреть, будем анализировать, как игроки могут вписаться в ту или иную тактическую схему. Конечно, во главу угла всегда хочется ставить результат, потому что он довлеет – болельщики хотят побед, руководители хотят результата.

- Стоит ли ожидать новых футболистов или будете работать с теми, кто есть в обойме?

- Конечно, всегда хочется иметь более классных и мастеровитых футболистов. Но сейчас я хочу посмотреть, кто есть в команде, и уже потом принять решение.

- Вы объявили футболистам, что тренировки будут по утрам…

- Не скажу, что это будет постоянно. Естественно, что перелеты будут сказываться на графике и занятия будут вечером. Но определенный крен в сторону утра я ставлю. Это мое видение как тренера.

- В чем нужно прибавить «СКА-Хабаровск», чтобы включиться в борьбу за выход в премьер-лигу?

- В организации игры и самоотдаче. Не скажу, что её не было, но вот последний матч против «Чертаново»… Два разных тайма, перерыв перевернул игру. Так что желание, организация и дисциплина – вот главные моменты.