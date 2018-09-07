«СКА-Хабаровск». Может, хватит кричать: «Мы хотим в премьер-лигу»?

Изменение в тренерском штабе армейцев пользы пока не приносит. С новым тренером Вадимом Евсеевым футболисты «СКА-Хабаровск» успели провести три матча.

Начали за здравие, обыграв в кубковом матче заклятых друзей из Владивостока – 2:0. А вот дальше дело пошло хуже: нулевая ничья дома всё с тем же «Лучом», а затем чувствительное поражение в Томске – 1:4.

Евсеев повторил «подвиг» Поддубского

Дерби — это всегда большое событие для болельщиков. Тем более дальневосточные фанаты, в отличие от своих западных коллег, лишены возможности постоянно ездить на выездные матчи любимого клуба. Поэтому, когда выяснилось, что кубковая игра состоится во Владивостоке, хабаровские болельщики тут же стали паковать чемоданы.

Спасибо руководству ФК «СКА-Хабаровск», которое в очередной раз пошло болельщикам навстречу и заказало для них три комфортабельных автобуса. В одном расположились фанаты, в двух других — цивилизованные, так сказать, любители футбола.

Впрочем, группа поддержки армейцев оказалась ещё более внушительной. Кто-то поехал в путешествие на поезде или на личном транспорте, а кто-то по счастливой случайности в эти дни отдыхал в Приморье и, покинув на некоторое время морское побережье, тоже рванул на футбол.

Дополнительный интерес к дерби подогревало то обстоятельство, что поединок стал боевым крещением для Вадима Евсеева на посту наставника «СКА-Хабаровск». Кстати, вместе с ним к нам пожаловал еще один в прошлом известный футболист Александр Гришин, который на протяжении многих лет работал с дублем ЦСКА. Он теперь правая рука Евсеева (Александра Ушахина, больше года являвшегося у нас старшим тренером, благополучно списали).

Кстати, предыдущий визит наших фанатов во Владивосток (дело было в мае 2017 года) тоже получился судьбоносным для СКА. Как раз накануне упомянутой игры хабаровчан возглавил Алексей Поддубский, что дало новый импульс. Армейцы тогда выиграли — 2:0, а вскоре впервые в своей истории завоевали путёвку в премьер-лигу. Сейчас дерби вновь осталось за нами, причём с тем же счётом. Добрый знак, не правда ли?

Проигрывать надо уметь

Сыграли хабаровчане против «Луча» грамотно. Вначале забили гол «в раздевалку», а во втором тайме упрочили свое преимущество, реализовав пенальти.

Правда, наставник «Луча» Рустем Хузин после матча раскритиковал судейство, а заодно пообещал, что «в Хабаровске искры будут лететь», дважды снабдив предложение матерным междометием.

Под стать своему тренеру оказались и журналисты, которым, видно, очень хотелось выбить нового рулевого СКА из равновесия. Иначе к чему был вопрос: «Как вам работается в команде, которая не соблюдает регламент и ведет работу с судьями?». Благо, у Вадима Евсеева хватило выдержки не сорваться. «Что вы от меня хотите, я только третий день в клубе», - сказал он и покинул пресс-конференцию.

Командам пришлось раскошелиться

Благодаря такому «теплому приему» соседей матч в Хабаровске, который состоялся четыре дня спустя, вызвал еще больший интерес. Многим хотелось посмотреть на те самые искры, которые будут лететь.

Однако ожидания не оправдались. Встреча получилась довольно скучной. Преуспели, пожалуй, только фанаты обеих команд, которые словно поставили перед собой цель: кто кого перекричит. При этом в выражениях не стеснялись.

Лично мне за поведение некоторых своих земляков было стыдно еще во Владивостоке. Двое из горе-болельщиков, не рассчитав с дозой известных горячительных напитков, устроили между собой «спарринг» еще в автобусе, прямо по ходу движения. Один из них, к слову, получил сотрясение мозга и остался вне игры.

Не лучшим образом вели себя отдельные личности и на гостевом секторе стадиона «Динамо». Ну, болеете за свою команду, поддерживаете ее, кто же против? Но зачем поливать грязью соперника, да еще и в его логове?!

Приморские фаны в Хабаровске тоже культурой не отличались. Но первыми-то войну начали наши.

Кстати, позже командам за поведение болельщиков пришлось раскошеливаться. Армейцы оштрафованы в общей сложности на 85 тысяч рублей, «Луч» - на 60.

Кто широко шагает, тот штаны рвет

Однако вернемся к самому футболу. Вернее, к игре СКА. Она, увы, оставляла желать лучшего. «Какая премьер-лига, - ворчали зрители. – В ФНЛ бы остаться».

Не дал повода для оптимизма и матч в Томске, по ходу которого армейцы впервые в сезоне пропустили четыре мяча. По-прежнему у команды проблемы в защите, да и голкипер Егор Генералов – это, увы, далеко не Александр Довбня, которого в прошлом сезоне порой не могли пробить лучшие форварды премьер-лиги.

Ничего не имею против Вадима Евсеева. Да и рано еще судить о нем за столь короткий срок. Но стоило ли менять коней на переправе? Сергей Передня, во всяком случае, эту команду подбирал под себя, наигрывал связи. Но ему не дали толком поработать. Дадут ли Евсееву? В любом случае работы у него непочатый край. Пока он разберется что к чему, пока футболисты привыкнут к требованиям Вадима Валентиновича, пройдет время.

Может быть, уже надо перестать кричать на каждом углу: «Мы хотим в премьер-лигу!»? Помнится, Олег Смолянинов, который, к слову, тренировал армейцев целых семь сезонов, в свое время говорил: «Кто широко шагает, тот штаны рвет». Золотые слова!

Владислав Махов