Хоккей: Премьера в Хабаровске началась с дерби

Хабаровские хоккеисты впервые в новом чемпионате КХЛ предстали перед своими зрителями. В премьерном матче в дальневосточной столице встретились географические соседи: «Амур» и «Адмирал» из Владивостока.

А дерби - это всегда событие. Стартовали «тигры» в 11-м по счёту регулярном чемпионате КХЛ тремя поединками на выезде. К сожалению, с турне по маршруту Москва - Хельсинки - Сочи подопечные Николая Борщевского вернулись без набранных очков. Однако статистами в этих встречах дальневосточники не выглядели.

Достаточно сказать, что в матче с одним из лидеров конференции «Запад» – финским клубом «Йокерит» – хабаровчане после первого периода вели 1:0, и только к середине встречи хозяева перехватили инициативу и добились победы - 3:1.

В Сочи «тигры» и вовсе перебросали местную дружину – 41:29. Жаль только, выгоды из этого не извлекли, проиграв - 1:4. Но, думается, урок пошёл впрок и дома «Амур» постарается реабилитировать себя в глазах многочисленных зрителей.

Кстати, в сезоне 2018/19 в КХЛ перешли на новую систему подсчёта очков. Теперь за победу командам начисляется не по 3 очка, а по 2. Впрочем, в нашем клубе к этому отнеслись спокойно.

- Чтобы решать задачу по попаданию в плей-офф необходимо брать очки по абсолютно любой формуле, - считает Николай Борщевский.

- Так что при поддержке армии болельщиков «Амура» будем за них сражаться.

Между прочим, в прошлом сезоне «тигры» впервые за шесть лет вышли в плей-офф и дали бой будущему обладателю Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу». Понятно, что поклонники команды ждут от хоккеистов как минимум «продолжения банкета».

Между прочим, руководство клуба для болельщиков, которые будут посещать домашние матчи «Амура» в «Платинум Арене», приготовило немало сюрпризов. А маскот нашей дружины тигр Бархат наконец-то обзавелся… подружкой. Так что теперь веселить зрителей будут два талисмана.

В премьерном домашнем матче сезона хоккеисты «Амура» взяли верх над владивостокским «Адмиралом» - 3:1. Это первая победа «тигров» в новом чемпионате КХЛ.

Хоккеисты «Амура» набрали первые 2 очка в новом сезоне и занимают 11 строчку в конференции «Восток».

Матчи в сентябре

14.09 «Амур» — «Адмирал»

17.09 «Амур» — «Динамо» (Рига)

19.09 «Амур» — «Слован»

21.09 «Амур» — ЦСКА

24.09 «Авангард» — «Амур»

26.09 «Нефтехимик» — «Амур»

28.09 «Ак Барс» — «Амур»

30.09 «Торпедо» — «Амур»



