Хабаровская шайба: «Амур» дал бой фавориту

Хабаровские хоккеисты «Амура», набравшие в первой домашней серии нового сезона 6 очков из 10 возможных, вновь отправились на выезд и дали настоящий бой одному из лидеров конференции «Восток» омскому «Авангарду», проиграв – 3:4 в овертайме. Причем по ходу матча в подмосковной Балашихе, где ныне сибиряки принимают своих соперников, «тигры» вели – 2:0 и 3:1.

На третьей минуте игры свой первый гол в сезоне забил форвард «Амура» Томаш Филиппи, Томаш Зогорна организовал быструю контратаку «два в одного». После этого хозяева полностью завладели инициативой, но пропустили вторую шайбу от Игоря Руденкова. До первого отдыха сибирякам удалось сократить разрыв в счете - 1:2.

Во втором периоде «ястребы» продолжали атаковать, но пропустили третью шайбу. За доли секунды до сирены на перерыв «Авангард» забил в большинстве - 2:3 в пользу «Амура».

В третьем периоде омский нападающий Денис Зернов реализовал большинство, а в овертайме он же выложил шайбу точно на крюк клюшки Сергея Широкова.

Вратарь «Амура» Либор Кашик за игру отразил 57 бросков.

- Как мы и предполагали, игра получилась очень напряженной, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Амура» Николай Борщевский, - нам противостоял сильный соперник, мы это предвидели и очень серьезно готовились. По ходу матча вели в счете, но нас подвели удаления – «Авангард» реализовал свое большинство. В конце третьего периода и в начале овертайма у нас были хорошие моменты для того, чтобы забить гол, – не получилось, а соперник в дополнительное время использовал свой шанс. Но в целом хочу сказать, что ребята сегодня молодцы: отдавались игре, играли самоотверженно, выкладывались на сто процентов. Этот матч можно занести в актив, я увидел сегодня команду.

В активе «тигров» теперь 7 очков. Клуб переместился на 9 место на «Востоке».



Очередной матч «Амур» проведет 26 сентября в Нижнекамске.