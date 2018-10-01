«СКА-Нефтяник» в Кубке России пока побеждает всех

Хабаровчане практически обеспечили себе место в финальной стадии турнира .На предварительном этапе Кубка России, который проходит в Кемерове, хоккеисты «СКА-Нефтяника» одержали три победы подряд и уверенно лидируют в группе «Б».

В первой встрече турнира хабаровчане встретились со своим, пожалуй, главным соперником в борьбе за почётный трофей - красноярским «Енисеем» и выиграли — 7:4.

Вплоть до 71-й минуты игра шла на качелях — 4:4. Стоило одной из команд выйти вперед, как соперник тут же отыгрывался. Затем Павел Рязанцев забил два гола подряд. А точку в самой концовке матча поставил Алан Джусоев, еще в прошлом сезоне выступавший за «Енисей».

Затем «СКА-Нефтяник» одолел новосибирский «Сибсельмаш» — 10:5. Армейцы уже к исходу пятой минуты вели — 2:0. Однако сибиряки не думали сдаваться и с 12 по 16 минуты провели в ворота Виктора Каменева три гола и вышли вперед.

Правда, вели в счете новосибирцы всего две минуты. Артем Бондаренко сравнял счет. А до перерыва армейцы отгрузили в ворота соперников еще четыре «апельсина» и повели — 7:3. Второй тайм прошел уже без приключений, и действующие обладатели Кубка России уверенно довели матч до победы.

Наконец, в третьем матче армейцы обыграли иркутский клуб «Байкал-Энергия» — 8:2. По словам главного тренера команды Михаила Юрьева, в этом поединке наши хоккеисты продемонстрировали наиболее содержательную игру с начала турнира. Хабаровчане провели матч ровно, без срывов, отправив в каждом из таймов в ворота соперников по четыре мяча.

Напомним, что турнир в Кемерове завершится 27 сентября. По его итогам дуэт лучших клубов пробьется в полуфинал розыгрыша, где сыграет с командами с запада, которые в эти дни выясняют отношения в Ульяновске.