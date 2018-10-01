Опускаемся все ниже: Безвыигрышная серия футболистов «СКА-Хабаровск» достигла девяти матчей

Глядя на сегодняшние результаты армейцев, впору за героем Василия Шукшина из культового фильма «Калина красная» крикнуть: «Опускаюсь все ниже и ниже – даже самому интересно…». Действительно, результаты клуба, который за сезон собирался вернуться в премьер-лигу, удручают. Шутка ли, свою последнюю победу СКА одержал 4 августа, когда команду тренировал еще Сергей Передня. Хабаровчане доигрались до того, что от зоны вылета нас теперь отделяет лишь очко.

Последние три матча дальневосточники вынуждены были играть вдали от дома. Вначале сыграли вничью – 1:1 в Курске, затем с таким же счетом в Ярославле, отыгравшись за несколько секунд до финального свистка. В Москве со «Спартаком-2» армейцы тоже были близки к подписанию «мирного договора», но проиграли – 1:2.

Это был шестой поединок клуба (без учёта кубкового с «Лучом») под руководством Вадима Евсеева, который после семи первых туров первенства ФНЛ сменил на капитанском мостике Сергея Передню. Результаты при новой рулевом пока, мягко говоря, не впечатляют: четыре ничьих и два поражения при разнице мячей 6–10.

Для сравнения: при Передне армейцы одержали две победы, четыре раза сыграли вничью и однажды проиграли. Забили при этом 11 мячей, а пропустили 8.

В очередной раз возникает вопрос: а стоило ли вообще менять «коней на переправе»? В своих заметках на страницах «МД XXI век» автор этих строк неоднократно повторял, что предыдущему наставнику просто-напросто не дали завершить начатое дело. Согласитесь, семь туров – вовсе не та дистанция, после чего стоило бить тревогу. Тем более что клуб более-менее исправно набирал очки. Но, видимо, начальство посчитало, что этих очков недостаточно и решилось на кардинальные меры.

Увы, при новом рулевом играть армейцы лучше не стали, а вот очков стали завоевывать меньше. К чему все это ведет? Неужели к очередной отставке? Что и говорить, не дают в Хабаровске футбольным тренерам поработать. Уж лучше бы брали пример с земляков из «СКА-Нефтяника». Там Михаил Юрьев «командует парадом» уже семь лет. Помнится, победы к нему пришли не сразу. Зато теперь наши «мячисты» впереди планеты всей, а вот футболисты…

P.S. В рамках 14-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Факел». Встреча состоялась на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 46-й минуте нападающий хабаровской команды Лукаш Секульский открыл счёт. Ответный гол через минуту забил полузащитник «Факела» Александр Мануковский. Спустя шесть минут хавбек «СКА-Хабаровск» Евгений Кабаев стал автором второго гола хозяев. На 80-й минуте красную карточку получил полузащитник воронежского клуба Артём Молодцов.

«СКА-Хабаровск» заработал 17 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице первенства. «Факел» (17) — на 9-м месте.