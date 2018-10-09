Хабаровские футболисты порадовали болельщиков и губернатора

Словно злой рок преследовал футболистов «СКА-Хабаровск»: не было побед и всё тут. И вот дальневосточников наконец-то прорвало. Повержен воронежский «Факел» - 2:1. Это первая победа коллектива в первенстве ФНЛ при Вадиме Евсееве, благодаря которой клуб поднялся на 12-е место. Дышать стало сразу легче.

Вот так триллер!

Но прежде чем сразиться с «Факелом», хабаровчанам предстояло сыграть матч в рамках 1/16 финала с клубом премьер-лиги «Ахматом» из Грозного. Напомню, что в прошлом розыгрыше армейцы впервые в новейшей истории добрались до четвертьфинала. А могли ещё дальше, но по серии послематчевых пенальти дома уступили ярославскому «Шиннику».

На этот раз поход за Кубком «СКА-Хабаровск» закончил гораздо раньше. И вновь судьбу встречи решили пенальти. Но зато какой выдался матч!

Шутка ли, по ходу матча хозяева трижды были в роли догоняющих, но, тем не менее, отыгрывались. Такой самоотверженности можно только позавидовать.

Правда, в первом тайме армейцы ничего особенно не показали, позволив сопернику открыть счёт. Но самое интересное было впереди.

Во втором тайме Вадим Евсеев произвёл три замены: на поле вышли Денис Дедечко, Владислав Никифоров и Евгений Кабаев, после чего армейцы активизировались. Именно Кабаев на 78–й минуте сравнял счёт. Однако вскоре после досадного промаха в обороне хабаровчане вновь пропустили мяч. От поражения в основное время нас спас Денис Дедечко, который после подачи с углового отправил «пятнистый» под перекладину - 2:2.

В дополнительное время триллер продолжался. Вначале забил Лукаш Секульски, но судья гол не засчитал. А затем состоялась репетиция послематчевых пенальти. Гости свой шанс не упустили, а Дедечко переиграть вратаря не сумел. Тем не менее, армейцам вновь удалось отыграться после удара Ираклия Квеквескири за минуту до конца дополнительного времени — 3:3. Фантастика!

Однако на этом волшебство закончилось. В серии послематчевых пенальти больше повезло «Ахмату», который четырежды поразил ворота Егора Генералова, на что хозяева ответили лишь двумя голами.

Наконец-то забили первыми

Сейчас для армейцев главная задача – поправить положение во внутреннем первенстве. В конце концов, задачу на сезон (выход в премьер-лигу) никто не отменял. И «выздоровление» команды, судя по всему, уже началось. Матч с «Факелом» тому подтверждение.

Основные события в этом матче произошли в первые десять минут второго тайма. Сразу после возобновления игры только что вышедший на замену польский форвард Лукаш Секульски забил свой первый гол за СКА. Через три минуты гости, правда, отыгрались. Но армейцев было уже не удержать.

Вскоре Евгений Кабаев, отличившийся в кубковом матче с «Ахматом», забил свой первый гол за клуб в первенстве ФНЛ. И он оказался победным.



На 80 минуте гости остались в меньшинстве: за два предупреждения с поля был удален Артем Молодцов.

- Прежде всего, хочу поздравить ребят с победой, - сказал главный тренер хабаровчан Вадим Евсеев. - Команда давно не выигрывала, и игрокам было психологически очень непросто. Сегодня нам в какой-то степени помогло то, что в кубковом матче с «Ахматом» ребята, несмотря на проигрыш, показали достойную игру и на следующий матч вышли с таким же настроем. Да, нам не удалось забить в первом тайме, но во втором мы все-таки сумели отличиться дважды и довести дело до победы.

Свидетелем долгожданной победы клуба стал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. После игры глава региона поздравил команду в раздевалке.

- Хочу сказать вам огромное спасибо за игру, которую вы сегодня показали, - сказал Сергей Фургал. - Со своей стороны, мы вам гарантируем, чтоб не было никаких разговоров, что не только сохраним ту поддержку, которая сегодня есть, но и будем увеличивать. Мы хотим вернуть в Хабаровский край такие вещи, как соревнование «Кожаный мяч», посмотреть по новым помещениям, чтобы выделить их деткам. А что касается профессионального спорта, то для вас мы будем строить реабилитационный центр и центр восстановительной медицины. Поэтому просим вас так держать и следующую игру выиграть!

Сохранить бы теперь победный настрой армейцам в Химках, где наш клуб сыграет 6 октября.

Владислав Махов