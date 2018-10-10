Шайбу! Остановит ли «Амур» команду своего экс-тренера?

Хабаровский «Амур» обыграл «Трактор» и прервал серию поражений. В заключительном матче домашней серии хоккеисты «Амура» выиграли у челябинского «Трактора» - 3:1 и прервали полосу неудач из 7 встреч подряд. Впервые в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ «тигры» дома выиграли третий период.



Все началось в Балашихе, где хабаровчане встречались с грозным «Авангардом». По ходу матча подопечные Николая Борщевского вели – 2:0, 3:1. Однако соперник сумел отыграться и перевести игру в овертайм, где сумел вырвать победу – 4:3.

В случае победы в Нижнекамске «тигры» попадали бы в зону плей-фф, но уступили – 1:2. Это была единственная игра в серии, в которой «Амур» не вел в счёте.

В Казани хабаровчане тоже попытались дать бой «Ак Барсу» - действующему обладателю Кубка Гагарина. Вели – 1:0, но вновь проиграли – 1:3.

Наконец в Нижнем Новгороде «Амур» после двух периодов выигрывал – 3:1. Но и здесь «тиграм» не подфартило: хозяева в итоге выиграли – 4:3.

Таким образом, на выезде «Амур» заработал 1 очко из 8 возможных. В активе «тигров» 7 очков и предпоследнее, 12-е место в конференции «Восток». Ниже только «Сибирь» с 2 очками.



