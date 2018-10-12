Хабаровск: Секретный гол Могильного

Если хотите узнать что-то интересное о хабаровском хоккее, спросите у Шамшаева

У Юрия Ивановича Шамшаева вся хоккейная жизнь в Хабаровске, по сути, перед глазами. Это сейчас шайба у нас в почете. А Шамшаев хорошо помнит еще те времена, когда этот вид спорта в городе делал первые шаги. Какая там «Платинум Арена» - тогда даже Ледового дворца спорта на стадионе имени Ленина не было!

В своё время Юрий сам выходил на лёд в форме армейского клуба. Затем стал арбитром и в итоге «досвистелся» до судьи республиканской категории. Сейчас ему уже хорошо за семьдесят, но он по-прежнему в хоккее, только теперь «командует парадом» за бортиком. Без Юрия Ивановича невозможно себе представить ни один домашний матч «Амура», где ветеран успешно справляется с ролью судьи-секретаря.

На протяжении многих лет он занимается статистикой и собрал о родной команде богатейший материал, который вы не найдете ни в каком интернете. Огромные архивы уже давно не умещаются в домашних шкафах, поэтому многие раритеты перекочевали в подвал. Есть в этом уникальном музее и специальные тетради, которые их автор называет ежегодниками: здесь о клубе СКА, который затем стал именоваться «Амуром», есть все. И даже больше.

- Нередко беру наугад одну из таких тетрадок и не могу оторваться, - рассказывает Юрий Шамшаев. - Ностальгия! Кстати, когда я только начал всерьёз заниматься статистикой, столкнулся с массой проблем. Уж больно много было «белых пятен», касающихся матчей нашей команды в 1960-70-х годах. Одно время информация о хоккейных матчах в газетах была такой: счет, и больше ничего. Чтобы узнать авторов голов и составы, я даже писал в Москву, в Федерацию хоккея СССР. В ответ мне предложили за данную услугу перечислять по 100 рублей в месяц. Пришлось согласиться. При том, что мой оклад был 125 руб. Но игра, как говорится, стоила свеч.

Хоккей в Хабаровске начал зарождаться в 1950-е годы. Появились первые команды, стали проводиться соревнования. Тогда, разумеется, ледовых дворцов ещё не было, играли на открытом воздухе. В 1957 году впервые состоялось первенство Дальневосточного военного округа, после чего из лучших игроков существовавших в ту пору армейских коллективов - «Залп», «Звезда», «Стрелок» - и была создана команда СКА. Правда, в первые годы своего существования хоккейная дружина варилась в собственном соку: принимала участие в краевых турнирах, выезжала на первенство Вооружённых сил СССР, где звезд с неба не хватала.

Однако с годами команда стала набираться опыта, появились первые успехи. Переломным же можно считать 1966 год. Именно тогда решением спорткомитета РСФСР была создана дальневосточная зона по классу «Б».

В первом таком турнире приняли участие пять команд региона - СКА (Хабаровск), «Океан» (Владивосток), «Труд» из Магадана, ванинский «Водник» и «Амурец» из Благовещенска. Армейцы стали победителями и получили право принимать участие в переходном турнире за путёвку в класс «А». Лавров там команда, правда, не снискала, но язык не поворачивается назвать дебют хабаровчан на всесоюзной арене неудачным. По существу, впервые встретившись с серьёзными соперниками, наши хоккеисты прошли хорошую школу и приобрели неоценимый опыт, который пригодился им в дальнейшем. Поиграв три сезона в классе «Б», команда затем пробилась в турнир более высокого ранга.

- Вам посчастливилось играть с одним из самых ярких воспитанников хоккея Хабаровского края Геннадием Цыганковым. Ему еще в юности пророчили большое хоккейное будущее?

- Чувствовалось, что он - птица высокого полёта. Гену знал ещё с тех пор, когда он играл за ванинский «Водник». Сам я в ту пору выступал за «Водник» из Хабаровска, и мы по линии РЭБ флота нередко пересекались с Цыганковым. Выходили друг против друга в турнирах и по шайбе, и по русскому хоккею, и по футболу. Потом судьба свела нас в СКА.

Физически Гена выглядел крепким, его очень трудно было свалить с ног. Цыганков мог выходить на лёд все три периода практически без замен. Он, хотя и защитник, но за три сезона выступлений за хабаровчан сумел забросить 43 шайбы. Естественно, на Гену довольно быстро положили глаз известные команды страны. В итоге Цыганков оказался в легендарной команде Анатолия Тарасова ЦСКА и в сборной СССР, участвовал в исторической супер-серии в 1972 году против канадских профессионалов. Несмотря на массу завоёванных титулов, он до конца своих дней оставался скромным человеком. Неоднократно приезжал в Хабаровск в составе ветеранов на турнир памяти Василия Позднякова.

- Кстати, именно с приходом на тренерский мостик СКА Василия Позднякова наша команда заявила о себе в полный голос…

- Василий Иванович, который свои лучшие годы игровой карьеры провёл в составе ленинградских армейцев, сумел создать в Хабаровске сплочённый коллектив. Ведь раньше команда формировалась за счёт игроков, которые проходили у нас службу в армии. Ребята не успевали толком сыграться, как им надо было уже разъезжаться по домам. О какой стабильности здесь могла идти речь?

Поздняков же сделал так, что хоккеисты, отслужив положенный срок, не паковали чемоданы, а оставались в нашем клубе. И состав со временем получился по-настоящему боеспособным. Вратарь Олег Филимонов, защитники Михаил Переяслов, Олег Вевчеренко… Эти имена звучат как песня для болельщиков со стажем. По итогам сезона-1988/89 армейцы впервые вышли в союзную первую лигу, где наделали много шума. Помню, в Хабаровск боялись ехать именитые клубы страны, понимая, что здесь им ничего не светит. Жаль, что Василия Позднякова подкосила болезнь, и он рано ушёл из жизни. Но дело, начатое им, продолжил один из его учеников Александр Блинов. В сезоне-1995/96 под руководством Александра Серафимовича клуб и пробился в суперлигу. А большинство игроков того сезона выступали ещё в команде Василия Позднякова.

С тех пор Хабаровск – практически постоянно в элите российского хоккея с шайбой.

И, в завершение, немного статистики от Шамшаева. Далеко не все знают, что в сезоне-1983/84 за СКА одну игру провёл будущий олимпийский чемпион и звезда НХЛ, а ныне президент ХК «Амур» Александр Могильный. И даже отметился заброшенной шайбой. Правда, информацию об этом вы не найдёте ни в одном справочнике. Но у Юрия Ивановича ведь все ходы, как говорится, записаны.

- Могильный тогда был воспитанником хабаровской детско-юношеской школы, и однажды Василий Поздняков решил проверить его в мужском хоккее, выпустив по ходу матча с «Кедром» из Томска. Саше тогда не исполнилось даже 15 лет. Он не стушевался и поразил чужие ворота. Но эту шайбу записали на счёт Владимира Сторонкина, который отдавал голевой пас. Почему? Дело в том, что Могильный не был заявлен на тот матч и выступал под чужим именем.

Владислав Махов