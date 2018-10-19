СКА-Хабаровск: Хотели в премьер-лигу, а оказались в… зоне вылета

Армейцы продолжают огорчать. Поражением от волгоградского «Ротора» - 0:1 завершился очередной домашний матч футболистов «С». И это уже не смешно. Кто там говорил, что мы собираемся в премьер-лигу? Подопечные Вадима Евсеева доигрались до того, что оказались в опасной зоне. А ведь перед клубом, если кто подзабыл, стоит конкретная задача. Как бы с такими «выдающимися» результатами во втором дивизионе не оказаться.

Когда пару недель назад наши футболисты выиграли у воронежского «Факела» - 2:1, прервав тем самым безвыигрышную серию из девяти матчей, показалось, что команда потихоньку выбирается из ямы. Увы, только показалось. В последующих двух встречах дальневосточники с горем пополам заработали лишь очко, при этом не забив ни одного гола.

Не забиваешь ты – забивают тебе

В нынешнем сезоне СКА и «Ротор» считаются ничейными командами: хабаровчане уже девять раз успели заключить «мировую», волгоградцы – восемь. В первом тайме клубы подтвердили статус миролюбивых клубов, основные события разворачивались в центре поля, до опасных моментов дело доходило редко.

После перерыва зрители увидели наконец-то атакующий футбол. Пожалуй, самый стопроцентный момент для взятия ворот упустил Евгений Кабаев. Наш форвард, воспользовавшись оплошностью в обороне «Ротора», хладнокровно переиграл голкипера гостей Мирослава Лобанцева и со всей души отправил мяч в перекладину, по сути, пустых ворот.

Известное правило «не забиваешь ты — забивают тебе» сработало мгновенно. На 65-й минуте Камиль Муллин после отменной передачи с правого фланга ударом с близкого расстояния поразил ворота Михаила Опарина. Все дальнейшие попытки хозяев отыграться оказались тщетны.

- Какие могут быть впечатления от игры, если соперник создал один момент и забил сразу мяч, - посетовал после матча Вадим Евсеев. - Мы имели голевые моменты, но что толку… Значит, больше надо их создавать, чтобы забивать мячи. Потому что, если ты не забиваешь, команда не может выиграть.

«Почему нет игры? Разбираемся»

«Не пора ли Евсееву домой?», «Кто там из толковых тренеров сейчас свободен?» - эти и другие вопросы то и дело задавали болельщики после окончания матча. Интересно, а что думает по поводу таких плачевных результатов руководство ФК «СКА-Хабаровск»?

- Разговор после досадного поражения дома от «Ротора» был достаточно неприятным, - говорит генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев. - Результаты команды – полная неожиданность для всех. Хочу извиниться перед нашими болельщиками, которые справедливо рассчитывали на совершенно иное положение дел. Футбол должен приносить положительные эмоции, но пока у нас все иначе. Почему? Разбираемся.

В команде собраны мастеровитые футболисты, для которых созданы все необходимые условия. В том числе и финансовые, что сегодня редкость. Но, как видно, этого оказалось недостаточно. Игроки и тренерский штаб заверили меня, что все прекрасно понимают и хотят исправить ситуацию. Причем уже в ближайшем выездном матче против «Зенита-2». Тем более что матч состоится в день 80-летия Хабаровского края. Хочется увидеть: есть ли в команде лидеры – на поле, в раздевалке, способные повести за собой остальных игроков. До зимней паузы всего восемь матчей, по прошествии которых непременно будут сделаны выводы. Впрочем, они могут последовать и раньше.

Будем откровенны: с 16-го места рассуждать о прямом выходе в премьер-лигу смешно. Но это не значит, что можно расслабиться и доигрывать сезон. Никаких послаблений ни я команде, ни попечительский совет нам всем не давал. Нужно выходить и биться за победу в каждом матче.

­- Минувшей ночью «Армавир» объявил о том, что подал иск в Спортивный арбитражный суд на решение КДК РФС по поводу матча первого тура…

- Мы в курсе ситуации. Президент «Армавира» ранее заявлял о таком развитии событий. Мы, со своей стороны, к этому были готовы. КДК, а затем и апелляционной комитет РФС установили, что вины «СКА-Хабаровск» нет. После этого ПФЛ (чей сотрудник допустил оплошность) направила в клубы письмо с извинениями. Наше мнение: инцидент исчерпан. Но если дело будет рассматривать CAS, то мы так же готовы отстаивать свою невиновность до конца.

Лично меня сейчас больше волнует: сколько в тренерском кресле продержится Вадим Евсеев? Если в Питере армейцы не выиграют, то можно, думается, сливать воду…