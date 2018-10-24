В Хабаровске женщины конкурируют и выигрывают

Соревнования по конному спорту в Хабаровске состоялись без жокеев-мужчин

Двухдневные соревнования по конному спорту прошли в Хабаровске. Они собрали два десятка участников из четырех местных клубов. За призы боролись начинающие и опытные наездники, причем, как ни странно, исключительно девушки.

Между стартом и финишем спортсменок ожидала петляющая трасса. Наездницам предстояло показать искусство конкура - управление лошадью в беге и на трамплинах по нескольким различным маршрутам. Высота препятствий составляла от 80 до 130 см. Награды разыгрывались в трех возрастных категориях: детской (до 14 лет), юношеской (от 14 до 18 лет) и взрослой, а также в командном зачете. Участвовали как опытные наездники, так и начинающие, занимающиеся от одного года.

Местом для проведения турнира стал открытый манеж муниципального спортивно-оздоровительного центра «Мустанг». Клуб обучает верховой езде самых юных спортсменов и традиционно выступает организатором подобных соревнований. В этот раз он был представлен тремя командами. Одна из них, «Мустанг-1», разделила в командном зачете золото с наездниками из клуба «Флоризель». При этом «Мустанг-1» формируется из ребят, занимающихся сравнительно недавно, но уверенно сидящих в седле. Некоторые из них присматриваются к «взрослым» высотам и приближаются к достижениям своих более опытных наездников. В числе таковых – Яна Уварова, выступавшая от Хабаровского края на спартакиаде молодежи России.

Не менее сильный состав подобрался в команде «Флоризель». Ее тренер Татьяна Кузнецова – обладатель престижных наград, включая медаль за первое место чемпионата Центрального федерального округа, организуемого в Москве. Турнир поддержали также команды из клубов «Арагон» и «Зевс».

Лучшими в личном зачете среди наиболее опытных всадников на состоявшихся соревнованиях стали Дарья Битюкова из клуба «Мустанг» и Ольга Шилова, выступавшая на собственной лошади. Они разделили первое и второе места соответственно. Третье место разыграно не было.

Судейство обеспечивали местные специалисты, а возглавляла жюри обладатель национального и международного судейского титула гостья из Москвы Юлия Куриченкова. Накануне она провела в Хабаровске квалификационные семинары по конному спорту.

Если судить по состоявшемуся турниру, этот вид спорта в нашем регионе представлен только женским составом. В оргкомитете объясняют: отчасти это связано с тем, что в процессе занятий наездникам приходится осваивать не только искусство верховой езды, но и прибираться в конюшнях, а также на прилегающей территории. Кроме того, они сами ухаживают и за животными. А не у всех парней есть на то время и силы. В западных регионах спортсмены-наездники, как правило, освобождены от таких хлопот и полностью сосредоточены на тренировках.

Алексей Стахов