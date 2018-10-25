Хабаровский "Амур" обыграл нижнекамский "Нефтехимик"





В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Хабаровске прошла встреча между местным "Амуром" и нижнекамским "Нефтехимиком".

Сильнее оказалась дальневосточная команда. Однако счёт в матче открыл представитель "Нефтехимика" Адам Полашек. Вскоре «Амур» нанёс ответный удар. В ворота соперников забросил шайбу Павел Дедунов.

Во втором периоде Юусо Пуустинен вновь вывел «Нефтехимик» вперёд. Третий период отметился тремя голами «Амура», их авторы - Александр Горшков, Игорь Руденков и Владислав Ушенин, для которого этот гол стал 100-м очком в КХЛ. За пять минут до сирены Полашек сократил отставание, оформив дубль. На последней минуте «Нефтехимик» снял вратаря, и хабаровчане воспользовались ситуацией. Валентин Пьянов забил последний гол в этой встрече.

«Амур» одержал завершил встречу с «Нефтехимиком» со счётом 5:3. Это первая победа в последних трёх матчах для дальневосточников. Следующей для "Амура" станет встреча с казанским "Ак Барсом", которая состоится 26 октября.