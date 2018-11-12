Алексей Мурыгин вернулся в "Амур"

Один из самых известных вратарей КХЛ, 31-летний воспитанник хабаровского хоккея, Алексей Мурыгин, вернулся сменил хоккейный клуб "Авангард" на "Амур". В интервью Russia-Hockey.ru он подробно рассказал о причинах.

- Удивились обмену из "Авангарда" в "Амур"?

- Нисколько. Последние девять матчей "Авангарда" просидел "на банке", хотел играть. Поставил вопрос перед руководством омского клуба, меня услышали и поняли. В итоге в пятницу позвонил представитель "Авангарда" и сообщил об обмене в "Амур".

- Ваша реакция?

- Радость! Вернулся в родной клуб, который покинул четыре года назад. Этим все сказано.

- Когда просили обмена у Омска, знали, что в вас заинтересован Хабаровск?

- Нет, такого разговора не было. Но сразу после того, как закрыл свои отношения с "Авангардом", раздался звонок из "Амура". Оказалось, что за мной в родном клубе очень внимательно следили - и воспользовались первой же возможностью вернуть. Мне очень приятно, что в Хабаровске так относятся к своим воспитанникам.

- А вы за "Амуром" следили?

- Обязательно - и в "Магнитке", и в "Локомотиве", и в "Авангарде". Меня, коренного хабаровчанина, особенно порадовал прошлый сезон. Во-первых, "Амур" повторил наш результат пятилетней давности и вышел в плей-офф. А во-вторых, впервые в истории клуба одержал кубковую победу в КХЛ, да еще над будущим чемпионом - "Ак Барсом". Это было сильно!

- В нынешнем сезоне "Амур" выступает не так успешно.

- Я считаю, все еще можно исправить, времени впереди много, чемпионат даже не прошел экватор. Три-четыре победы - и Хабаровск вновь в кубковой гонке. Правда, немного жаль, что теперь за победу начисляется не три, а два очка, догонять чуть сложнее.

- Такие победные серии реальны?

- Вполне. Вчера провел с "Амуром" первую тренировку, убедился, что в команде все на уровне, много амбициозной молодежи, она будет только прибавлять.

- Помните свой первый полноценный матч за "Амур"?

- Обязательно. Это было восемь лет назад, мы играли в Уфе против фаворита тех лет - "Салавата Юлаева". Сотворили сенсацию - вели 3:0, выиграли 3:2. Мне, новичку, повезло - отразил 36 бросков. Не подвел команду.

- Знаете, что болельщики "Амура" в восторге от вашего возвращения?

- Приятно слышать. В свою очередь очень рад, что в родном городе меня не забывают. Чувствовал это во время каждого посещения Хабаровска с "Локомотивом". После игр у "Платинум Арены", бывало, меня встречали болельщики, мы общались. Да и во время матчей в общем-то слышал аплодисменты.

- Символично, что первый матч в форме "тигров" вы проведете именно в Балашихе против "Авангарда"?

- Если к понедельнику меня успеют заявить и оформить все необходимые формальности, то это будет как минимум интересно. Кстати, очень интересно прошел и сам трансфер: вчера утром перенес свой баул из домашней раздевалки арены в Балашихе - в гостевую. Двадцать метров. Было над чем пошутить.

- Ваш 30-й номер в "Амуре" занят - молодым голкипером Евгением Киселевым. Как выкрутились?

- В этом сезоне играю по номером 40 - и в "Авангарде", и теперь в родной команде.

- Для вас номер важен?

- Как, наверное, для любого вратаря. Видишь цифры "3" и "0" - и чувствуешь себя на правильной волне. Но и номер 40 тоже неплох, привыкаю.

- Судя по статистике в "Авангарде", вы и в этом сезоне в порядке: 6 матчей, 92,6 процента отбитых бросков, коэффициент 1,52...

- В омском клубе меня выпускали в основном против не ведущих команд, поэтому к этой статистике отношусь спокойно. Самое главное, что чувствую в себе силы и мотивацию много играть, помогать своим партнерам, решать командные задачи. С нетерпением жду возвращения в Хабаровск, но пока у нас гостевая серия. Нужно набирать очки и бороться за плей-офф!