Хабаровчане сдадут нормы ГТО на фестивале

Фестиваль по выполнению нормативов комплекса ГТО пройдёт в Хабаровске. Он состоится 1 декабря в 10 часов по адресу: ул. Королёва, 4. Участники будут выполнять нормативы по прыжкам в длину, подтягиваться, стрелять из электронного оружия и т.д.

В управлении по физической культуре и спорту мэрии напоминают горожанам, что отчётный период для взрослого населения заканчивается 31 декабря, до этой даты нужно успеть выполнить весь комплекс ГТО. Заявку на участие необходимо подтвердить по телефонам 46-09-46, 47-05-71, 47-05-24, либо направить списки участников на электронную почту gto.hab27@mail.ru.

Регистрация участников начнётся в 9 часов. При себе участникам необходимо иметь паспорт и медицинский допуск.