Первенство ФНЛ возобновится в марте будущего года



Заключительный матч осенней стадии сезона футболисты хабаровского СКА проводили в гостях с ФК «Тамбов» - одним из лидеров первенства ФНЛ. Хозяева до этого потерпели три поражения подряд, тогда как беспроигрышная серия армейцев растянулась на семь игр. Однако продолжить приятную традицию подопечным Вадима Евсеева не удалось: «Тамбов» выиграл – 3:2.



Дубль Кабутова не спас от поражения

Статистика встреч «Тамбова» и «СКА-Хабаровск» пока совсем небольшая. Соперники сыграли друг с другом всего четыре матча, и ни разу армейцы не выигрывали. В свою очередь, «тамбовские волки» одержали три победы, а еще один поединок завершился вничью.

Дальневосточники по традиции провалили начало матча и к 15-й минуте уже «горели» - 0:2. Оба гола в ворота гостей, которые после некоторого перерыва вновь защищал Михаил Опарин, провел Хасан Мамтов, в свое время выступавший за нашу команду.

На 31-й минуте «тамбовские волки» отличились в третий раз. И только после этого армейцы наконец-то «проснулись».

Вернул гостей в игру Дмитрий Кабутов. Незадолго до перерыва он отыграл один мяч, а сразу после отдыха оформил дубль. Могли ли хабаровчане уйти от поражения? Могли, но не сумели реализовать свое преимущество в концовке матча. А вообще, надо играть всю игру. Фора – 0:3 в поединке с таким титулованным соперником, как «Тамбов», - непозволительная роскошь.

Интересно, что на матче присутствовал экс-наставник хабаровчан Александр Григорян, который сейчас возглавляет женскую команду ЦСКА.

- Поздравляю «Тамбов» с победой. Если так же дальше будете играть, то выйдете в премьер-лигу, - так коротко высказался после матча наставник армейцев Вадим Евсеев.

«Тамбов» с 47 очками вышел на первое место в таблице. Хабаровчане с 33 очками занимают 12-ю строчку.



Доживем до марта

В одном из наших предыдущих обзоров автор этих строк предположил, что если на финише осенней части сезона армейцы дома выиграют у «Тюмени», а затем в трех матчах на выезде наберут четыре (лучше шесть) очков, то в отпуск можно уходить с чистой совестью. Программу-минимум наши ребята выполнили: «Тюмень», хотя и с превеликим трудом, взяли, потом последовала еще одна победа в Саранске, ничья в Новосибирске и поражение в Тамбове.

Правда, наши конкуренты тоже не дремали. Потому-то к перерыву армейцы подошли не с самым приятным результатом. Согласитесь, 12-е место – это совсем не то, на что все рассчитывали. Одно радует: отставание от зоны стыков всего ничего - 5 очков. Так что при удачной игре весной (впереди ведь целых 14 матчей) вполне можно попасть в заветную четверку и побороться за место в премьер-лиге.

Помнится, в звездном для СКА сезоне-2016/17, когда наши орлы прыгнули выше головы и попали в элиту отечественного футбола, к финишу осенней части сезона армейцы шли третьими, обгоняя ближайшего преследователя аж на четыре очка. До сих пор перед глазами заключительный матч перед перерывом с «Кубанью», в котором армейцы разгромили южан – 5:0.

Но потом ушел Александр Григорян, а пришедший ему на смену Андрей Гордеев чуть не завалил всю программу. Хорошо хоть на финише Алексей Поддубский, которому доверили возглавить СКА, сумел сплотить команду, и она замкнула квартет сильнейших в ФНЛ, а затем в стыковых матчах за выход в премьер-лигу и обыграла по пенальти «Оренбург».

К чему я все это вспомнил? К тому, что еще не вечер. Да, очков в активе армейцев сейчас не так много, как было осенью 2016-го. Но если не сорить этими очками, как случилось весной 2017-го, то вполне можно подняться по турнирной лестнице. Взгляните на таблицу: плотность-то сумасшедшая. Надеюсь, что в перерыве первенства тренеры еще усилят ряд позиций, и команда еще прибавит.

Кстати, именно будущей весной должно окончательно выясниться, на что способен тренерский штаб во главе с Вадимом Евсеевым. На первых порах, понятно, Вадим Валентинович и компания осваивались на хабаровской земле. Команду к сезону ведь они не готовили, игроков не собирали. Но теперь-то Евсеев всех знает и его все знают. Наверняка в блокноте наставника есть имена футболистов, которых он хочет видеть в СКА.

Так что теперь все зависит от Вадима Валентиновича. Как он подготовит команду к весне, так и будет. Спрос за все теперь с него.

Что ж, доживем до весны.



Владислав Махов



