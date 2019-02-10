Турецкий гамбит «СКА-Хабаровск»



На сборах армейцы пока побеждают всех подряд. Футболисты «СКА-Хабаровска» завершили первый учебно-тренировочный сбор в новом году, который команда проводила в турецком городе Сиде. На несколько дней футболистов распустили по домам, после чего они вновь отправятся в… Турцию.

В заключительном матче первых сборов армейцы встретились с представителем элитного футбольного дивизиона Польши - ФК «Медзь» (Легница) и одержали волевую победу – 3:2.

Голы у хабаровчан провели Максим Казанков, находящийся на просмотре в клубе Максим Руднев и Ираклий Квеквескири.

Напомним, что перед этим подопечные Вадима Евсеева одолели казахский клуб «Атырау» - 3:1, а также «Челик» (Босния и Герцеговина) и воронежский «Факел» с одинаковым счетом 2:1.

Таким образом, «СКА-Хабаровск» выиграл в Турции все четыре матча с общей разницей мячей 10-5. Половину из них забил лучший снайпер клуба осенней части сезона Максим Казанков.

- Первый сбор команды оказался достаточно долгим и разделенным на две части, - подвел его итоги Вадим Евсеев. - Мы работали над аэробными возможностями, занимались силовой подготовкой. У нас было запланировано несколько товарищеских игр, которые мы выиграли, что на данном этапе хорошо. В целом условиями подготовки и работой футболистов я доволен.

Главный тренер также оценил игру новичков команды.

- Малееву поначалу было тяжеловато, но он отыграл все матчи и в последнем показал очень качественную игру, - считает Евсеев. - Буйволов присоединился к команде в середине сборов, и мы сначала дали ему поиграть совсем немного. Андрей постепенно вливается в коллектив и догоняет команду по уровню подготовки.

Суслов – один из последних пришедших к нам игроков. В матче с «Факелом» мы его не поставили, так как у него была своя программа работы, а в игре с поляками дали провести на поле уже целый тайм. Будем стараться на втором сборе подвести всех игроков к одинаковому уровню физической подготовки.

Напомним, первый сбор «СКА-Хабаровск» провел в Турции с 12 по 31 января. Второй подготовительный этап пройдет там же с 7 по 20 февраля.

Первенство ФНЛ возобновится 3 марта: в этот день армейцы будут принимать ФК «Чертаново».