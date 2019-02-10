Россия напомнила Швеции про битву под… Полтавой



Наша хоккейная сборная в очередной раз стала сильнейшей на планете. В шведском городе Венерсборге завершился 39-й по счету чемпионат мира по хоккею с мячом. В 12-й раз (с учетом сборной СССР - в 26-й) золотые медали достались россиянам. Но какой ценой! В финале наши парни с превеликим трудом в овертайме одолели хозяев льда - шведов - 6:5.

Отрадно, что новоиспеченными чемпионами мира стали сразу семь игроков хабаровского «СКА-Нефтяника» - Денис Рысев, Юрий Викулин. Василий Грановский, Алан Джусоев, Максим Ишкельдин, Янис Бефус и Артем Бондаренко.

Ну и самое главное – тренер-то тоже наш: Михаил Юрьев. Интересно, что именно в Венерсборге шесть лет назад россияне впервые выиграли золотые медали под руководством наставника хабаровского «СКА-Нефтяника» Михаила Юрьева. Нынешний же успех для Михаила Юрьевича уже четвертый. Из четырех попыток!

В современной истории подобного не удавалось добиться ни одному тренеру. Лучший показатель в истории чемпионатов мира имеет только наставник сборной СССР Василий Трофимов, в период с 1965 по 1979 годы приводивший национальную команду к чемпионству 8 раз подряд!

Кроме того, «золото» причитается еще двум людям из «СКА-Нефтяника», входящим в сборную, - тренеру по физической подготовки Николаю Емсенко и врачу Ивану Гришину.

А еще один армеец - швед Эрик Петтерсссон выступал против россиян и в итоге удостоен серебряной награды.

Надо сказать, что чемпионат мира в Швеции проходил по несколько измененной формуле. Матчи на предварительном этапе проводились через день, две лучшие дружины по итогам группового турнира напрямую (без всяких четвертьфиналов) пробивались в полуфинал. И еще: организаторы уже на старте решили свести между собой двух главных претендентов на «золото» - шведов и россиян.

Впрочем, тот матч ровным счетом ничего не решал. В истории уже было немало случаев, когда победитель противостояния фаворитов на предварительном этапе потом проигрывал своему конкуренту в финале. Так произошло и в прошлом году в Хабаровске, так случилось и на этот раз.

Но затем все встало на свои места. Вначале россияне обыграли сборную Казахстана - 22:1 (среди авторов голов вновь были хабаровчане: Артём Бондаренко забил пять мячей, также отличился Алан Джусов), а затем одолели финнов - 3:2.

В полуфинале мы вновь встретились с хоккеистами Суоми. И была уже совсем другая игра. Хотя покой подопечным Михаила Юрьева только снился. Приключения начались ещё до матча.

Автобус, посланный за сборной России в Тролльхеттан, где-то «потерялся»: в конце концов из-за сильнейшего снегопада команда добралась до Венерсборга с 40-минутным опозданием. Благо, между двумя полуфиналами организаторы заложили два часа, и в итоге начало матча Россия - Финляндия сместилось на полчаса.

Добрался до Венерсборга и целый десант российских болельщиков во главе с экс-чемпионом мира по боксу Николаем Валуевым и известным актёром Андреем Мерзликиным. Кстати, этот дуэт приезжал и на решающие матчи чемпионата мира в Хабаровске. Так что это хороший знак!

Забить первыми, увы, вновь не получилось: несмотря на тотальный контроль мяча, на 8-й минуте открыл счёт Маркус Кумпуойя, низом пробивший в противоход Роману Черных. К счастью, у россиян тоже «полетело»: сперва Евгений Дергаев сделал подарок себе на день рождения, который отпраздновал вчера, а затем за смелость пробить издали был вознаграждён дебютант сборной Максим Василенко - 2:1.

Казалось, всё идет по сценарию сборной России, но отправить соперника в нокдаун до конца тайма не удалось. Наоборот, финны реализовали удаление Андрея Прокопьева: на 37-й минуте Хейнонен принял мяч за спинами защитников и счёт сравнял.

Пожалуй, в главном компоненте, которого не хватало россиянам в первом матче с финнами, удалось добавить после перерыва. Алмаз Миргазов и Максим Ишкельдин забили в течение полутора минут дважды, а когда Артём Бондаренко, наконец, реализовал долгожданный угловой (он был 31-м по счёту в ворота финнов за два матча), сомнений ни у кого не осталось - Россия в финале ЧМ-2019!

И вот он долгожданный финал с участием двух прим - России и Швеции. Специально из Москвы на финальный матч XXXIX чемпионата мира прилетела вице-премьер Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, которую у входа в «Арену Венерсборг» встречал президент Международной федерации бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник. Кроме этого, прибыла делегация Генерального консульства России в Гётеборге во главе с генеральным консулом Анастасией Фёдоровой.

Болельщицкие «реки» стали стекаться на арену уже за два часа до стартового свистка финского арбитра Петри Кууселы.

Начало матча действительно выдалось «огненным»: шведы с первых секунд обрушились на ворота Романа Черных. Первый же заброс Хеллмюрса на Эдлунда получился образцовым, и сет был открыт. Справедливости ради, в первые десять минут хозяева имели по меньшей мере четыре вернейших момента, но удача оказалась на стороне россиян.

И россияне не дрогнули. Янис Бефус, получив пас от своего одноклубника Юрия Викулина, ворвался в штрафную, где был сбит. Пенальти реализовал Евгений Дергаев - 1:1. В дальнейшем игра проходила на встречных курсах, но в концовке первого тайма вновь повезло хозяевам, забившим два гола, - 3:1. Одним из авторов мячей стал форвард «СКА-Нефтяника» Эрик Петтерссон.

После отдыха шведы еще дважды вели с разницей в два мяча – 4:2 и 5:3.

На 79-й минуте Алмаз Миргазов вновь сократил счет до минимума – 4:5. А когда до конца основного времени оставалось всего ничего, защитник сборной и «СКА-Нефтяника» Юрий Викулин по-капитански решил судьбу углового, обескуражив шведов броском, а не ударом, и переведя игру в овертайм - 5:5. Фантастика!

Впрочем, главное чудо было впереди. Последний овертайм в финалах чемпионатов мира был сыгран в 2010 году в Москве - тогда проход Даниэля Моссберга в «Крылатском» стал для шведов золотым. Спустя 9 лет - на сей раз с таким же счётом - Россия взяла реванш.

Хабаровский армеец Максим Ишкельдин при атаке «три в два» вывел на ворота Алмаза Миргазова, который забил «золотой» гол, приводя в экстаз всех российских болельщиков. Миргазов стал настоящим алмазом и злым гением шведов. Судите сами: он, как и в финале годичной давности, забил в ворота скандинавов три мяча.

- В перерыве при счете 1:3 мы подкорректировали тактический рисунок, немного перестроились, - рассказал после финального свистка Михаил Юрьев. - При игре в обороне увидели, что у шведов осталось немного вариантов для атакующих действий, сделали на это упор и грамотно воспользовались ошибками соперника.

Кстати, лучшим полузащитником чемпионата мира признан игрок сборной России и «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдин, забивший по ходу турнира 5 мячей. Самым ценным игроком и лучшим нападающим стал его одноклубник швед Эрик Петтерсон.

«Бронза» досталась финнам, которые в матче за третье место обыграли Казахстан - 8:2.

Чемпионат мира-2020 пройдет в России, в Иркутске.

…Между тем уже 6 февраля возобновились матчи регулярного чемпионата России. В этот день «СКА-Нефтяник» будет принимать архангельский «Водник». Так что почивать на лаврах новоявленным чемпионам мира некогда: впереди битва за «золото» внутреннего первенства.



Владислав Махов







