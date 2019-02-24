Спорт
«СКА-Нефтяник» - почти победитель «регулярки»
Заключительный домашний матч регулярного чемпионата России сезона-2018/19 хоккеисты «СКА-Нефтяника» проводили с иркутским клубом «Байкал-Энергия». Действующие чемпионы одержали очередную победу с крупным счетом 7:1. Примечательно, что два гола сибиряки забили в свои ворота.
Примечательно, что в этом матче «промолчали» два лучших снайпера армейцев и всего чемпионата Артем Бондаренко и Эрик Петтерссон, которые на двоих уже успели забить 104 мяча. Но зато преуспели другие лидеры клуба. До перерыва зрители увидели всего два гола. На 14-й минуте с подачи Алана Джусоева отличился Павел Рязанцев, а затем состоялся первый из двух автоголов в ворота сибиряков. На 53-й минуте преимущество в счете до трех мячей увеличил Максим Ишкельдин. Иркутяне, правда, один гол отыграли, но на больше поразить ворота не смогли. Разве что опять в свои ворота.
Остальные голы провели Алан Джусоев, который по системе «гол плюс пас» записал на свой счет три очка (1+2), Юрий Викулин и Александр Антипов. С 70 очками армейцы продолжают уверенно лидировать, практически обеспечив себе по итогам «регулярки» первое место. Теперь хабаровчане отправляются на четыре выездных матча. Ближайшая «остановка» - Красноярск, где армейцы сыграют 21 февраля.
После окончания регулярного чемпионата лучшая восьмерка команд продолжит борьбу за медали в серии плей-офф.
Фото: Виктор Иванов
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