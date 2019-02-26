Спорт
Батутисты Хабаровского края завоевали золотые медали Чемпионата ДФО
Более двухсот спортсменов из Хабаровского и Приморского краев, Магаданской и Сахалинской областей, Якутии и Бурятии приняли участие во Всероссийских соревнованиях в индивидуальных прыжках на батуте и акробатической дорожке, двойном мини-трампе. Соревнования проходили в возрастных категориях 9-10, 11-12, 13-14 и 15-16 лет в юношеских стартах, кроме этого, участвовали взрослые прыгуны старше 17-ти лет. Мероприятие прошло в спортивном центре «Орлан» Комсомольска-на-Амуре.
Золотые медали Чемпионата в прыжках на батуте и двойном мини-трампе выиграла Алина Кузнецова. Первые места первенства ДФО в своих возрастных категориях заняли – Анна Епифанова, Владислав Сакиркин, Полина Луцкая, Радион Гетопанов, Варвара Смирнова, Кристина Мельниченко, Диана Заикина, Лев Бусарев, Кирил Иванов.
Он отметил, что в числе участников 8 членов сборной команды России. При этом, только один из Приморского края, все остальные - комсомольчане.
Напомним, что 14 сентября Хабаровск примет финал чемпионата России по прыжкам на батуте, а с 17 по 22 сентября в краевом центре пройдет завершающий этап Кубка мира по прыжкам на батуте. Соревнования станут последним этапом отбора на Олимпийские Игры 2020 года в Токио. За путевки поборются сильнейшие спортсмены планеты.
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