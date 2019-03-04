Владимир Камеш: «Хабаровску реально побороться за «стыки»



Новичок «СКА-Хабаровск» Владимир Камеш не нуждается в особом представлении. 30-летний атакующий полузащитник успел поиграть в премьер-лиге в составе «Амкара», два года подряд брал медали ФНЛ вместе с «Енисеем» и не раз получал вызов в национальную сборную Латвии.

В Красноярске легионер смог стать одним из главных любимцев местных болельщиков, теперь хочет заслужить доверие хабаровской публики.

- Владимир, почему именно Хабаровск?

- Было ещё несколько вариантов, но Хабаровск для меня – это, пожалуй, самый реальный шанс побиться за выход в премьер-лигу.

- Последние полгода ты играл дома, в Латвии. Долго думал о переезде на Дальний Восток? Что тебя на это сподвигло?

- Я думал только о том, как будет моей семье на Дальнем Востоке. Мои родные всегда со мной, и я переживал, как дети перестроятся. У нас недавно родилась дочка. Долго думал, общался с женой. Сомнения были только из-за географии и перелётов. Но жена меня поддержала, сказала, что ничего страшного – переедем и всё будет хорошо. В спортивном плане никаких проблем, я разговаривал с парнями из СКА. Я всем говорил, что реально побороться хотя бы за «стыки».

- В России ты играл в «Енисее», «Нефтехимике» и «Амкаре». С кем из состава СКА ты знаком? Кого был особенно рад видеть?

- С Костей Гарбузом и Мишей Опариным мы играли в «Енисее» буквально совсем недавно. Кстати, именно с Гарбузом советовался перед переходом в СКА. С Колей Зайцевым в Нижнекамске были вместе, правда, давно уже не виделись.

- Ты успел обрусеть за это время? На сколько процентов тебя можно считать русским?

- Скорее, я русский, живущий в Латвии, как и многие советские люди, которые после распада СССР разъехались по странам Прибалтики. Так получилось, что я родился в Латвии, но я закончил русскую школу. Я был и остаюсь русским, при этом идеально знаю латышский язык.

- Твоя семья, родственники общаются на латышском или русском?

- С родителями общаемся на русском. Папа у меня из Белоруссии, мама – русская. С бабушкой и братом разговариваем на латышском.

- Что вообще слышал о Хабаровске и о нашем клубе?

- Это клуб, с которым мы бились в «Енисее» за выход в премьер-лигу ещё при Андрее Валерьевиче Тихонове. И «Енисей», и СКА попали тогда в «стыки», но мой бывший клуб, в отличие от нынешнего, не смог подняться наверх. Против Хабаровска всегда было тяжело играть, команда боролась за высокие места.

- Ты можешь играть на нескольких позициях в атаке. Какая тебе ближе всего?

- Наверное, левый полузащитник. Я могу смещаться в центр или забегать по флангу. В сборной и в Латвии иногда играл вторым нападающим. Если на мощного форварда идёт передача, я могу под него подстроиться и за счёт скорости решить эпизод.

- У тебя на теле много татуировок. Есть желание пополнить коллекцию в Хабаровске? И что может сподвигнуть тебя на это?

- Татуировки – это моё любимое хобби, я с ними на «ты». Я сделал татуировку, когда играл в Перми. В Красноярске не успел набить, потому что за ней тщательно нужно следить, а во время матчей и тренировок это не так просто. Лучше заниматься этим в отпуске, чтобы татуировка успела зажить. Может быть, пополню свою коллекцию и в Хабаровске, без проблем! Даже повод особый не нужен, нужно просто захотеть что-то конкретное.

- Какие цели и задачи ставишь для себя на эту весну?

- Я уже сказал, надеюсь, у нас получится выйти в премьер-лигу или хотя бы попасть в «стыки» и там побиться. Личная статистика у меня никогда не была в приоритете, но кому не приятно забивать мячи и отдавать передачи? Сейчас я хочу закрепиться в составе и доказывать свою состоятельность.