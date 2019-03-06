Спорт
Спортсмен из Хабаровского края завоевал бронзу Зимней Универсиады-2019
Спортсмен из Хабаровского края Сергей Горланов завоевал бронзу в соревнованиях по спортивному ориентированию на Зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. Данный вид спорта дебютировал в программе Зимней Универсиады.
Напомним, что в Зимней Универсиаде участвуют пять спортсменов из Хабаровского края. Трое входят в состав национальной сборной по хоккею. Команда уже победила сборные Словакии и Японии. В обоих матчах отличился хабаровчанин Игорь Руденков. Следующий матч на турнире команда проведёт сегодня, 5 марта, со сборной США.
По информации пресс-службы правительства региона, всего участие в студенческих играх принимают более 3 тысяч молодых спортсменов из 50 стран мира. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Это биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.
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