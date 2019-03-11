В Хабаровск вернулся футбол

Футбол в России, с тех пор как он перешёл на систему «осень-весна», не знает больших перерывов. В конце ноября клубы уходят на каникулы, а в самом начале весны всё повторяется сначала. Вот на этот раз первенство Футбольной национальной лиги возобновилось 3 марта. Именно в этот день «СКА-Хабаровск» в премьерном матче нового года принимал ФК «Чертаново» из Москвы.

Напомним, что по итогам осенней части сезона армейцы занимают на первый взгляд скромное 12-е место. Однако разрыв с четвертой строчкой (её, к слову, занимает как раз «Чертаново»), дающей право попасть в стыковые матчи с клубом премьер-лиги, составляет всего-то пять очков. Так что всё, как говорится, в наших руках.



Календарь игр

3. «СКА-Хабаровск» – ФК «Чертаново»10. «Луч» – «СКА-Хабаровск»17. «СКА-Хабаровск» – «Томь»24. ФК «Сочи» – «СКА-Хабаровск»30. «СКА-Хабаровск» – «Авангард»7. «СКА-Хабаровск» – «Шинник»13. «СКА-Хабаровск» – «Спартак-2»20. «Факел» – «СКА-Хабаровск»24. «СКА-Хабаровск» – «Химки»28. «Ротор» – «СКА-Хабаровск»4. «СКА-Хабаровск» – «Зенит-2»11. «Балтика» – «СКА-Хабаровск»19. «СКА-Хабаровск» – ФК «Нижний Новгород»25. «Армавир» – «СКА-Хабаровск»