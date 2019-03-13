Пауэрлифтеры Хабаровского края представят страну на чемпионате Мира и первенстве Европы

В Москве завершилось Первенство и Чемпионат России по пауэрлифтингу (троеборью классическому), в котором приняло участие 418 спортсменов из 62 регионов страны. Хабаровский край представляли 7 спортсменов.

На Первенстве России в младшей возрастной группе среди спортсменов 14-18 лет, в весовой категории 63 кг Арина Якимова из Амурска заняла 2 место с результатом 347,5 кг, выполнив норматив «Мастер спорта России».

Среди юниоров (спортсменов 19-23 лет) в весовой категории 59 кг Савелий Киримейский занял 2 место с результатом 460 кг. В весовой категории 105 кг Владислав Аксенников стал победителем с результатом 843,5 кг, установив 3 рекорда России в своей возрастной группе, в жиме лежа 200,5 кг, в тяге становой 345,5 кг и сумме 843,5 кг. В весовой категории свыше 120 кг Дмитрий Колотушенко занял 5 место с результатом 670 кг. В весовой категории 57 кг среди юниорок Мария Панарина из Амурска заняла 4 место, выполнив норматив «Мастер спорта России».

По информации пресс-службы краевого минспорта, по итогам Первенства России среди юниоров Владислав Аксенников стал абсолютным победителем, а Хабаровский край занял 3 командное место.

На Чемпионате России в весовой категории 74 кг МСМК из Хабаровска Константин Дунин стал чемпионом России, установив 2 рекорда, в тяге становой 297,5 кг, и сумме троеборья – 705 кг. В весовой категории 120 кг Михаил Власов занял 7 место.

По итогам соревнований Владислав Аксенников и Константин Дунин в составе сборной России примут участие в первенстве и чемпионате Мира, который состоится в июне в Швеции. А в ноябре на первенстве Европы в Латвии нашу страну будут представлять Савелий Киримейский и Арина Якимова.