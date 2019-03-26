Медали чемпионата мира по спортивному ориентированию завоевали представители Хабаровского края

Ориентировщики Хабаровского края успешно выступили на чемпионате мира в Швеции. В первый день соревнований комсомольчанка Алёна Трапезникова завоевала серебряную медаль в гонке на длинной дистанции. В гонке с общего старта, которая прошла на третий соревновательный день, спортсменка стала обладательницей бронзовую награду.

Второй соревновательный день принёс золотую медаль хабаровчанину Сергею Горланову. Причем в спринтерской гонке у мужчин было два победителя: шведский спортсмен Эрик Рост и россиянин Сергей Горланов показали одинаковое время – 15 минут и 35 секунд. Бронзовым призёром в спринте стал Эдуард Хренников.

Наши спортсмены стали обладателями золотых медалей в эстафете. В составе женской команды, помимо Алёны Трапезниковой, выступали также Татьяна Оборина и Мария Кечкина. Среди мужчин победителями стали Владислав Киселев, Сергей Горланов и Андрей Ламов.

В соревновании юниоров ориентировщики Хабаровского края не сумели подняться на пьедестал почета. По информации пресс-службы краевого минспорта, лучшие результаты среди спортсменов края показали Максим Жилин и комсомольчанин Николай Таран, занявшие пятые места. Также в Швеции награды первенства Европы разыгрывали спортсмены в возрасте до 17 лет. В дисциплине лонг среди чемпионкой Европы стала хабаровчанка Мария Воробьёва.