Хабаровчане в Таиланде: Тунец, дорадо и пламонг

Таиланд давно стал одним из самых популярных мест для хабаровских туристов. Но наши земляки здесь не только отдыхают

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Вообще-то мы с женой собирались во Вьетнам. И дешевле, и спокойнее, во всяком случае именно так рекомендовали все, кто там бывал. Отели «всё включено» с собственными пляжами, чистое море и хорошее отношение к русским, оставшееся нам в наследство в качестве благодарности за помощь в войне с Америкой. Но на время нашего отпуска почти вся территория Вьетнама была во власти сезона дождей. И мы махнули на Пхукет.

Земля свободы

Никогда не летайте чартерами! Ну хотя бы по возможности… А чартеры в Таиланд – особая головная боль, мало того что день и время вылета ты узнаешь за сутки до полета, аэропорт прибытия тайцы меняют на свое усмотрение и не парятся с объяснением причин. Для тайцев это нормально, они вообще никому и ничего не объясняют. Поэтому вместо обещанной в туркомпании посадки в аэропорту Пхукет наш борт приземлился в Краби. И проведя 7 утомительных часов в маленьком самолете, забитом под крышку жаждущими отдыха на теплом море, мы еще четыре с половиной часа катили по ночному тайскому шоссе на автобусе. Слава богу, и шоссе, и автобус оказались на высшем уровне.

Я знал, что Таиланд – не самая холодная страна, средняя температура в туристических зонах - около +30, причем ночь редко приносит ощутимое облегчение. И это при влажности до 100% в сезон дождей. Но когда мы подошли к трапу самолета, в лицо ударила такая струя горячей влаги, словно открыл дверь русской парной. Только тогда понял, почему бывалые туристы переодеваются в шорты и майки еще во время полета, и пожалел, что не сделал то же самое. На календаре было 21 октября, и сезон дождей только заканчивался. Впрочем, нам, хабаровчанам, подобный климат не в диковинку: просто представьте, что вы живете в вечной середине августа, станет легче.

Я люблю путешествовать, стараюсь увидеть и узнать о чужих странах как можно больше не столько за счет экскурсий, где всё слишком ненастоящее, а просто наблюдая картины местной жизни. Только так можно лучше понять людей. То, что увидел и испытал, остается в памяти яркими зарисовками на долгие годы. Вот лишь несколько таких наблюдений.

Таиланд – по большей части малоэтажная страна, только в крупных городах застройка многоэтажная. Не секрет, что он находится в сейсмоопасной зоне. Многие, а особенно сами тайцы, никогда не забудут трагедию 2004 года, когда мощнейшее землетрясение породило огромную волну в несколько десятков метров, накрывшую всю прибрежную зону и прошедшую вглубь суши почти на 2 километра. Цунами унесло жизни 8,5 тысячи человек, в том числе и туристов из разных стран. Экономике Таиланда это проклятие природы нанесло серьезный удар. К чести тайцев, они быстро восстановили инфраструктуру Пхукета, Краби и других пострадавших районов, но и сейчас в сотнях метров от береговой линии, в джунглях, можно увидеть выброшенные той волной рыбацкие баркасы - призраки прошлой трагедии.

В туристических зонах самые высокие здания – гостиницы, но и они редко бывают выше 5 этажей. В основном же улицы заполнены лавочками, магазинами и одноэтажными кафе. Тротуаров в нашем понимании почти нет, торговцы и повара работают прямо вдоль дороги, здесь же, занимая большую часть пешеходных дорожек, припаркован их транспорт.

Дороги прорублены в джунглях между холмами и скалами и представляют собой настоящий серпантин. Так что, отправляясь на наземную экскурсию, запасайтесь таблетками от морской болезни.

Движение – правостороннее, в дорожной разметке и правилах разобраться сложно, но тайцы и иностранцы, обосновавшиеся здесь, водят транспорт быстро и аккуратно. Движение очень плотное, но за 10 дней на Пхукете я не видел ни одной аварии.

Самые популярные автомобили на тайских дорогах, как ни странно, пикапы. От современных «тойот» и «мерседесов» до древних ржавых «фордов». Встречаются уникальные конструкции с приваренными вручную тентами и прицепами. Но самый распространенный вид транспорта – двухколесный. Эра велосипедов, длившаяся в Индокитае без малого полвека, сменилась господством мопедов, мотороллеров и мотоциклов. Большинство населения Таиланда живет небогато, и мотороллеры выручают. Эти «букашки» снуют в потоке транспорта, смело подрезая огромные джипы и автобусы, лавируя между грузовиками, пересекая сплошные линии и выезжая на встречку. Но тайцы – народ спокойный, полиция смотрит сквозь пальцы на чудачества местных водителей малолитражных агрегатов, умудряющихся везти на мотороллере кроме жены еще двоих детей. Не советую повторять подобные трюки, даже поездка без шлема может дорого обойтись белому: речь идет не только о штрафе, но даже о тюремном сроке. Сами же тайцы крепят к мопедам импровизированные коляски для пассажиров и грузов. Пресловутые тайские макашницы тоже доставляются к местам торговли при помощи мотороллеров.

Самый бюджетный вид пассажирского транспорта (40-50 батов) - автобус-пепелац с жесткими скамейками. Когда он газует на подъемах, кажется, что внутри него урчит та самая гравицапа из фильма «Кин-дза-дза». Набивают его до упора, а те, кто не вошел внутрь, могут висеть на подножке вопреки всем правилам безопасности. Не хочешь – не езжай!

Кстати, полицейский в Таиланде – очень уважаемая должность. Удостоверение, погоны и пистолет дают этим парням почти неограниченную власть над законом, собственно, они и есть этот закон. Крышевание любого бизнеса и охрана местных порядков – всё в их натруженных руках. Говорят, что даже местная мафия платит им дань. Русские, живущие в Таиланде, в первую очередь гиды, сразу предупреждают: никогда не связывайтесь с полицией, все проблемы с тайцами решайте на месте и полюбовно. Стражи правопорядка не будут разбираться, в участок автоматически попадает турист (или белый местный житель) независимо от того, пострадавший он или наоборот. Выбраться оттуда без потерь – финансовых как минимум – нереально. Иностранцы в любом виде – самая большая статья доходов в Таиланде, и полиция режет себе кусок от этого пирога. Так что не рискуем, ребята!

Пхукет, Ката бич

Мы жили на первой линии, 7-10 минут до пляжа ленивой походкой. Пляж и море удивительно чистые, несколько раз в день бригады уборщиков буквально просеивали песок. Сезон штормов еще не закончился, и волна заставляла тех, кто не был уверен в себе, держаться ближе к берегу. Но зато любители острых ощущений могли не только побороться с морем, но оседлать волну на скейте, прокатиться с ветерком на водном мотоцикле или опробовать парасейлинг – планирование на парашюте над морем.

Наш отель, наверное, лучший в бухте Ката: несколько корпусов, со всех сторон окруженных бассейнами, утопают в зелени, она здесь повсюду в виде цветов, бамбука, пальм и множества совершенно незнакомых растений. Представьте дерево, на котором большинство листьев зеленые, но примерно пятая часть краснеет и постепенно опадает, среди зелени распускаются и к вечеру осыпаются белые лепестки, тут же спеют какие-то круглые плоды, а часть их, уже созрев, валяется под ногами. Все времена года в одном пакете!

Цены на Пхукете негуманные, говорят, что и еда, и шоппинг в той же Паттайе гораздо дешевле. Но море и пляжи там давно загажены, и любителям позагорать и искупаться (а собственно, зачем еще мы едем в Таиланд?) приходится для этого ехать на соседние острова. Зато всяких чудес, в том числе сомнительных, вроде шоу трансвеститов и полулегальных борделей, Паттайя предоставляет в неограниченном количестве. Группы молодежи и одиночки, не отягощенные семейными обязательствами, едут именно туда. Но если с вами дети, если вы хотите побыть наедине с молодой женой, добро пожаловать на Пхукет! Здесь гораздо спокойнее и чище во всех смыслах этого слова. Потому дороговизна вполне объяснима. Ну и если говорить о еде, то с учетом свежести и качества продуктов, которые вам здесь предложат, цена не будет такой уж отталкивающей. Попробуйте прожить сутки в Хабаровске на 1000 рублей, питаясь в местных кафе и ресторанах морепродуктами, мясом и свежими фруктами. Не получилось? Тогда вам на Пхукет!

Кафе здесь на каждом углу, конкуренция высокая, поэтому всегда легко найти место подешевле, со скидками или акциями. Еда недорогая и вкусная. Вы сможете выбрать в лотке или аквариуме живых креветок, и вам их приготовят в течение 15 минут. И вкус этих креветок будет мало напоминать ту резину, которую вы покупали в виде замороженных продуктов в хабаровском «Самбери». Свежевыжатый сок ананаса или апельсина поначалу покажется непривычным на фоне наших «юпи» в тетрапаках, но дома вам будет его не хватать. Вот диалог, подслушанный в кафе на Пхукете:

- Тётя Ира, а почему у гранатового сока вкус не такой, как дома?

- Потому что дома он полезный, а здесь – вкусный.

Я уже не говорю о самих фруктах: ананасах, бананах, манго, экзотическом дуриане и куче других удивительных плодов, названия которых я так и не запомнил, а вкус их так и не смог сравнить с чем-то из нашего рациона. Всё свежее, причем продавец обязательно спросит у вас, покупаете вы фрукты на сегодня, на 2-3 дня вперед или повезете через неделю домой.

Если же еда в кафе покажется вам слишком дорогой, идите к макашницам. Откуда появилось это слово, достоверно неизвестно, есть много трактовок, и вы можете сами погуглить их в Интернете. Это местное чудо – мобильная тележка для приготовления еды. Ее перевозят при помощи мотороллера или мопеда. В комплекте – небольшой холодильник, шкаф для приправ и овощей, плита-жаровня. Макашницы, как правило, специализируются на каком-то одном наборе местных блюд: кто-то готовит традиционный суп том-ям и лапшу, кто-то жареную курицу или рыбу, а другие угостят вас сладкими блинчиками. На Пхукете не особо распространена еда из насекомых, но в других районах Таиланда с макашниц торгуют поджаренными шелковичными червями и копчеными жуками. Это настоящее кулинарное шоу, когда на 35-градусной жаре женщина, укутанная до глаз платком, в течение 10-15 минут приготовит вам вкуснейший суп или пожарит рис с морепродуктами. А потом запакует в коробки, снабдит одноразовой термопосудой, так что, когда вы доберетесь до своего номера, обед будет все еще горячим. Главное, заказывая блюдо, не забудьте сказать «нот спайси», иначе рискуете превратиться в змея Горыныча, тайская кухня – одна из самых острых в мире.

Что еще меня поразило на Пхукете? Чистота. Отсутствие неприятных запахов на улицах, свойственное большинству городов Юго-Восточной Азии. Отсутствие помоек в пределах видимости. Люди чистоплотные. Повар, готовивший обед на рыбацком баркасе во время нашей экскурсии, мыл руки не менее десяти раз, не говоря о тщательном мытье продуктов, посуды и всех принадлежностей. Отвечаю, наблюдал специально!

Тайцы

Всегда считал, что тайцы и китайцы - это одно и то же, ну почти. Разница бросилась в глаза еще на таможне. А последующее сравнение местных с нашими ближайшими соседями было явно не в пользу последних. Китайцы: шумные, бесцеремонные, в конфликтных ситуациях – агрессивные, в деловых отношениях – хитрые и даже вероломные. Тайцы: спокойные, дружелюбные, постоянно улыбающиеся. Поругаться с тайцем нужно уметь. Они тоже могут громко пошутить или засмеяться, но этот постоянный гам-тарарам, свойственный китайцам, у них напрочь отсутствует. И еще они …ленивые. Причем это одна из основных черт национального характера, которую замечаешь сразу. Да, они работают, но по большей части в торговле, общепите, курьерской доставке, сервисе. Но если нужно построить высотное здание, автостраду, поработать руками или с тяжелыми механизмами, на сцену выходят бирманцы, китайцы и шриланкийцы. Правда, есть одно исключение – рыбалка, здесь тайцам нет равных.

У тайцев даже буддизм какой-то доморощенный, с местным привкусом. Если таец опоздал или даже прогулял работу, вот пара стандартных объяснений: «Духи сказали, что мне нужно два дня поспать дома» или «Мне нужно было почистить карму». И ведь не увольняют! Наши гиды рассказывали и другие веселые истории: «На завтра заказан баркас для рыбалки, всё оплачено, всё оговорено. Утром приезжаем в порт – катера на причале нет. Звоню капитану, а он говорит, ему ночью свыше было сказано, что сегодня в море выходить нельзя». Это в лучшем случае, обычно же тайцы чужим – клиентам или белым коллегам по бизнесу – вообще ничего не объясняют. И если приняли какое-то свое решение, никакие наши доводы их не переубедят. Им легче уволить недовольного работника-чужака или отказаться от уплаченных денег.

Но общаться с тайцами – одно удовольствие, они всегда к этому готовы. Вы можете ничего не купить в лавке, но поговорите с продавцом три минуты, и он останется доволен. Еще лучше, если вы знаете английский язык, хотя на Пхукете и Паттайе почти повсеместно понимают русский. И еще никто не отменял язык жестов. Не пытайтесь выучить обиходные тайские фразы: зря потратите уйму времени, скорее всего, вас никто не поймет, этот язык очень сложный для европейца. «Привет», «пока», «как дела» - эти родные слова вы услышите от тайцев на каждом шагу. В отличие от тех же китайцев или арабов, тайские торговцы не хватают за руки, не обижаются и не кроют матом вслед, если вы не купили товар. Достаточно сказать: «Ай эм джаст лукин» («я просто смотрю», англ.), и продавец с улыбкой уйдет в сторону, напевая: «Ай эм джааааст люууукин».

Я уже говорил о чистоплотности тайцев. Они и одеваются аккуратно, пусть рубашка будет застиранной, но чистой. И при любом раскладе у тайца будут чистые волосы. У буддистов голова – вместилище духа, кармы, поэтому ее содержат в особой чистоте. Ни при каких обстоятельствах не касайтесь головы тайца, он обидится или разозлится. И не пытайтесь погладить симпатичного ребенка…

И еще одно – одежда. В самую жару большинство тайцев на Пхукете носят одежду с длинным рукавом, чаще всего темного цвета. Плюс джинсы или брюки. Шорты и майки веселеньких тонов почему-то не в моде. Загадка природы.

Рома Весельчаков…

Я давно мечтал о морской рыбалке, выловить на спиннинг марлина или барракуду. Поэтому, когда в списке экскурсий, предложенных нашим гидом, увидел рыбалку с баркаса в Андаманском море, наша веселая компания (мы с женой и трое друзей из Москвы) выбрала ее без вопросов.

Рано утром, пока отель еще спал, микроавтобус отвез нас в порт. Нам предстоял длинный день в открытом море на двухпалубном рыбацком баркасе с командой из двух человек и русским гидом. Нас встретил крепкий молодой человек в тельняшке – длинноволосый и загорелый. После того как мы в обязательном порядке выпили таблетки от морской болезни, он повел нас к причалу, где ждала отплытия небольшая посудина, с обоих бортов утыканная спиннингами, закрепленными в стальных стаканах-держателях. По центру у кормы располагалось кресло, напоминавшее своим видом гинекологическое, с подставкой для ног и все тем же стальным стаканом, в котором после поклевки закреплялся спиннинг. Вид судна не внушал доверия, но погода стояла отличная, да и пути назад уже не было.

Наш руководитель Роман оказался родом …из Хабаровска. Окончил филфак в Пединституте, живет в Таиланде уже 10 лет, возит туристов на рыбалку, сам печет хлеб и солит огурцы, скучает по родине, обожает историю, цитирует наизусть русскую классику, пишет стихи.

Красное небо. Вечер.

Солнца уже половина.

Света всё меньше и меньше,

Сверху как будто чернила

Кто-то разлил нарочно

И зажег голубые свечи.

Это далекие звезды

Освещают бескрайнюю вечность.

И сразу же зеленые, белые

Огни загорелись в море.

То рыбаки умелые

Кальмаров и рыбу ловят.

Троллинг – рыбалку на крупную хищную рыбу с движущегося плавсредства - называют ленивой. Наверное, потому, что пока хищник на ухватил тянущуюся за баркасом наживку – блесну-воблер или нарезку из мелкой рыбы, не нужно что-то делать. Зато как только рыба клюнула, начинается настоящая работа. Спиннинг снимается с борта и быстро защелкивается в стакане на том самом кресле, и теперь задача рыбака – как можно быстрее подтянуть упирающуюся рыбину к корме, где ее осторожно вытягивают на палубу, а если она большая, даже бьют гарпуном. Скажу честно, задача эта - не из легких. Морская рыба очень сильная, даже небольшой тунец весом в 2-3 килограмма оказывает жестокое сопротивление, и пока ты дотянешь его до борта, рука полностью немеет, а пальцы дрожат еще в течение получаса. Зато адреналин, выработанный моим организмом в тот день, до сих пор булькает в крови!

Но прежде чем клюнула первая рыбка, прошло больше 4 часов. Мы качались на утлом суденышке в океане, солнце нещадно палило, запасы напитков стремительно исчезали из холодильника, а вместе с ними таяла надежда поймать хоть что-то…

- Рома, а отчего зависит успех рыбалки?

- Только от удачи, от рыбацкого счастья.

Удача нам все же улыбнулась, тишину нарушил дикий треск сорванной с тормоза катушки, и первый из рыбаков прыгнул в кресло с удилищем, согнувшимся под тяжестью бьющейся где-то в волнах неведомой рыбины. Всю вторую половину дня рыба преследовала наш баркас, и каждый из находившихся на борту посидел в заветном кресле, да не раз! Черные и синеперые тунцы, изумительные по красоте желтые дорадо сверкали чешуей в воде и тускнели в руках счастливых рыбаков. А последнюю рыбину – 7-килограммового пламонга мы тянули по очереди, сменяя уставших товарищей. Из пяти баркасов, вышедших в тот день в море, только мы вернулись с добычей. Уставшие, поджаренные злым тропическим солнцем и укачанные океаном. А еще вкусившие сырого мяса тунца, вдоволь наговорившиеся со словоохотливым Ромой о политике, о войне, о России и русских.

- Чем больше мотаюсь по свету и смотрю на других людей, тем больше думаю, что мы особенный народ, а наша страна – самая лучшая.

Эх, Рома, легко любить родину, когда живешь в стране, где вечное лето, а еда, кажется, падает с неба.

…и другие

Русских в Таиланде много. И это не только туристы. Наши здесь работают. Менеджеры туристических фирм, переводчики в аэропортах и на дьюти, консультанты в аптеках и медицинских центрах, гиды на экскурсиях и музыканты в кафе - всё это по большей части наши земляки из Хабаровского края, Приморья и Амурской области. Хотя я встречал там даже москвичей и питерцев. Очень много фрилансеров в сфере туризма. Эти ребята всегда готовы помочь туристам из России и подзаработать на них, когда речь заходит о всевозможных экскурсиях. Они договорятся с тайцами о путешествии на катере, поездке на автобусе или пешем походе, любой каприз за ваши деньги! Их легко найти в Интернете или по телефону, их услуги часто дешевле, чем те, что предлагают турфирмы. Но я бы не слишком на них рассчитывал, они не предоставляют гарантий, и ваши страховые полисы будут бесполезны в случае получения каких-то травм во время таких прогулок. Да и мошенников среди этих товарищей хватает.

Еще одна категория – русские, постоянно проживающие в Таиланде. На Пхукете есть целые районы, где русские и другие иностранцы арендуют или имеют в собственности частные дома. Это в основном обеспеченные люди, руководящие бизнесом в России из теплого далека, или пенсионеры. Многие сдают жилье туристам, благо туристический сезон в Таиланде – круглый год. Но если вы мечтаете приобрести уютный домик среди пальм и белоснежного песка на Пхукете, не забудьте, что вся земля в Таиланде – собственность королевской семьи. И если государству вздумается построить на этом месте супермаркет или дорожную развязку, никто не заплатит вам компенсацию за потерянную собственность. Так что, может быть, лучше приезжать сюда в отпуск?

Кстати, наши земляки, суетливые и вечно куда-то бегущие в ритме наших российских будней и забот, на второй-третий день тайской жизни становятся удивительно похожи на местных. Медленно, на расслабоне, с рассеянными взглядами бредут поутру на завтрак, небольшими группками движутся к пляжу, лениво торгуются с продавцами в лавочках, подозрительно мирно ужинают в кафешках и - о, чудо - улыбаются, улыбаются, улыбаются… Пока они там, на их лицах живет эта идиотская улыбка абсолютно счастливого и беззаботного человека, забывшего, что через несколько дней предстоит вновь окунуться в проблемы. Здесь все на какой-то миг становятся детьми природы – солидные бизнесмены, видавшие места покруче Таиланда, и забулдыги из спальных районов, не расстающиеся с банкой пива даже в кровати.

Виктор Мамонтов

Фото Ирины Мамонтовой и Романа Весельчакова

Под видом воблера-рапала

Судьба пламонга обыграла.

В руках рыбацких чудо-рыба

С немного удивленным видом.

Роман Весельчаков

Королевство Таиланд (раньше называлось Сиам) – единственная страна Юго-Восточной Азии, сохранившая независимость от европейских государств в разгар колониальной эпохи. «Тай» в переводе с местного языка означает «свобода». Основная религия – буддизм, но много здесь и мусульман – около 5% населения. Незначительную часть населения составляют христиане. Король Таиланда – по сути, еще одна религия, в стране настоящий культ этой персоны. Именно король примиряет и объединяет все религии, является их духовным хранителем, а потому в равной мере почитается тайцами наряду с другими богами. Интересно, что умерший в 2016 году в возрасте 88 лет Рама IX правил страной аж 70 лет, окончил Гарвардский университет, умудрился пережить несколько переворотов, сделать страну экономически относительно независимой и процветающей. Его культ в Таиланде – не просто традиция или показуха. Траур по умершему Раме продолжается в стране до сих пор, процедура кремации состоялась примерно через год после его смерти – 26 октября, а когда его прах будет похоронен, известно только всем богам страны Тая. Рама IX награжден орденами 38 стран мира, не говоря о 12 наградах Таиланда. Увлекался джазом и фотографией, писал книги и картины, проектировал мосты и корабли, был радиолюбителем и рекламной моделью: на купюре в 1000 батов Рама изображен с фотоаппаратом Canon. Такой вот был продвинутый монарх.

Большая часть Таиланда вытянута вдоль побережья Андаманского моря, являющегося частью Индийского океана. Здесь множество неописуемых по красоте и причудливости островов вулканического происхождения. Когда-то они были частью суши, но древние тектонические катаклизмы опустили большую ее часть на дно и оставили на поверхности целые грядки по большей части необитаемых островов и скал удивительной формы, как, например, знаменитый остров Джеймса Бонда (настоящее название Као Пинг Канн) со скалой «Гвоздь», торчащей из воды посреди бухты (русские называют эту скалу «Бутылкой»), и скалой исполнения желаний. В 1974 г. здесь сняли одну из серий «Бондианы», а сам остров – лишь часть, причем, на мой взгляд, не самая примечательная, гряды островов в заливе Пханг На с белым песком, затопленными мангровыми лесами, подводными пещерами, поселениями на сваях и сказочной природой. Ящеры-вараны, дикие козы, ядовитые змеи и насекомые, крабы-отшельники высоко в горных джунглях и стаи ярких рыб в абсолютно прозрачной лазурной воде – всё это здесь. А ведь когда-то Андаманские острова были местом, куда из Британии ссылали на каторжные работы. Неприспособленные к влажному жаркому климату, атакованные москитами и другими насекомыми – переносчиками болезней европейцы тысячами погибали здесь (помните старину Джонатана Смолла и его низкорослого друга-людоеда из повести Конан-Дойля «Знак четырех»?). Вот вам и райское место!