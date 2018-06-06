Колесо истории Хабаровского края: Дальневосточный рубеж

В истории Хабаровского края можно найти несколько дат для отсчета образования пограничной стражи России и её подразделений на окраинах

К 100-летию пограничной охраны Российской Федерации естественно возник вопрос о её исторических корнях. В многовековой истории можно найти несколько дат для отсчета образования пограничной стражи России и её подразделений на окраинах. На Дальнем Востоке с середины XVII века госграницу охраняли только казачьи войска, а потом погранвойска.

Каркас безопасности

У государств и народов есть вечные заботы. После Октябрьской революции 1917 года началось создание соответствующего каркаса безопасности. В этой связи столетие уже отметили Федеральная служба безопасности и Российская армия.

20 декабря 1917 года был создан орган по охране завоеваний революции - Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности (до августа 1918 г.— по борьбе с контрреволюцией и саботажем). Потом были ГПУ - НКВД – КГБ – ФСБ.

В этом году празднику 23 февраля - 100 лет. За это время он несколько раз менял свои названия: День Красной армии и флота, День Советской армии и Военно-морского флота, ныне - День защитника Отечества.

Следующим элементом каркаса безопасности была государственная граница и её охрана. С ней связано решение многих национальных вопросов. 28 мая 1918 года начинается история пограничной охраны России. В этот день В.И. Ленин лично отредактировал и подписал Декрет Совета народных комиссаров «Об учреждении пограничной охраны РСФСР». Вскоре заполыхала Гражданская война и об этом дне стражей границы... забыли.

После стабилизации обстановки Совет Труда и Обороны постановлением от 24 ноября 1920 года всю ответственность за охрану границ РСФСР возложил на Особый отдел ВЧК по охране границ.

15 февраля 1921 года Ф.Э. Дзержинский подписал Инструкцию частям войск ВЧК, охраняющим границы РСФСР. Через некоторое время этот день и стал ежегодным праздником, Днем пограничника. В ведомственном журнале можно прочитать о торжествах зимой 1941 года в связи с 20-летием погранвойск НКВД.

28 марта 1957 года Совет Министров СССР принял постановление о передаче охраны государственной границы Советского Союза в ведение Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. Так было положено начало новому этапу в жизни и деятельности погранвойск, связанному с упрочением ленинских принципов организации охраны границы.

28 мая 1958 года в стране торжественно отметили сразу 40-летие пограничных войск. В погранвойска вернулся праздник родом из 1918 года.

22 сентября 1979 года опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «День пограничника». «Учитывая боевые заслуги пограничных войск и их важную роль в охране государственных границ СССР, — говорится в Указе, — установить праздник «День пограничника».

В этот день в столице нашей Родины городе-герое Москве, столицах союзных республик, в городах-героях Ленинграде, Волгограде, Севастополе, Одессе, Новороссийске, Керчи, Туле, в крепости-герое Бресте, а также во Владивостоке, Хабаровске, Чите и Петропавловске-Камчатском производить праздничный фейерверк».

После распада СССР вновь возник вопрос о государственной границе России и её охране. Указом Президента РФ от 12 июня 1992 года были образованы Пограничные войска РФ. В соответствии с другим Указом от 30 декабря 1993 года для руководства пограничными войсками была создана Федеральная пограничная служба – Главное командование Пограничных войск Российской Федерации, а в декабре 1994 года она преобразована в Федеральную пограничную службу РФ.

Несмотря на эти преобразования, празднование Дня пограничника 28 мая сохранилось.

Первый пограничник

Уже несколько лет историки настаивают на пересмотре даты образования пограничной охраны России. До недавнего времени не только дети, но и взрослые не всегда имели четкое представление, как развивалась и крепла Великая Русь, как формировались её границы, кто был первым пограничником. В 1994 году появилась книга «Князь Воротынский» - историческое повествование о судьбе человека, которого многие и сейчас считают первым стражником рубежей российских.

Время, когда жил Михаил Воротынский, было довольно сложное. Завистливые соседи и с запада, и с юга, и с востока лезли на Русь пуще саранчи. Каждому хотелось отхватить кусок пожирнее.

Одним из злейших врагов России в XV-XVII столетиях оставался Крым. Отсюда степняки совершали опустошительные набеги на южные земли страны - «Украину». Татары жгли малые города и села. Секли саблями и старого, и малого. Крепких да здоровых отправляли в рабство.

Иногда в пределы страны вторгались и ногайцы. В XVI веке остро назрел вопрос об охране границ страны от этих ненасытных кочевников. Набеги крымских татар и других степняков ускорил создание сторожевой службы России.

В 1571 году в Москву из южных городов были вызваны знатоки степной окраины: дети боярские, сторожа, станичники, вожи (проводники). В Разрядном приказе их очень внимательно и детально выслушали. Все их речи занесли в «сторожевую книгу». А затем все они собрались вместе. Перед собравшимися выступил князь Михаил Иванович Воротынский. Он же боярин и воевода. Этот опытный военачальник и стал инициатором создания сторожевой и станичной службы в стране.

...Позвал царь Иван Васильевич Михаила Воротынского и повелел: «Быть тебе, князь, отныне Главным порубежным воеводой. Не было прежде в Отечестве нашем такого чина, ты станешь первым».

Казаки-порубежники

История дальневосточной пограничной охраны начинается летом 1644 года, когда по Зее и Амуру совершил первое плавание отряд русских землепроходцев во главе с письменным головой В.Д. Поярковым. Позже его эстафету подхватил Е.П. Хабаров. Заметный вклад в укрепление пограничного рубежа по рекам Амур и Уссури внес отряд русских землепроходцев во главе с О.К. Степановым. Об этой их деятельности в Приамурье расскажем подробнее.

Зимовать Хабаров остановился несколько ниже устья Уссури в большом Ачанском улусе и заложил здесь городок-крепость. Такая предосторожность оказалась не лишней: недовольные сбором ясака во время этого похода казаков дючеры и ачаны запросили помощи у соседних маньчжуров. Наместник китайского богдыхана в Маньчжурии приказал князю Изинею собрать войско и идти на русских. Три месяца шло двухтысячное войско князя Изинея до местопребывания Хабарова; оно имело 8 пушек, 30 фузей и 12 папардов - орудий из глины, употреблявшихся для подрыва стен. В его составе было примерно по 500 даурских и дючерских воинов, более 1 тыс. гольдских (в основном - ачанских) ополченцев. В отряде Е. Хабарова на это время находилось лишь 206 человек.

Утром 24 марта 1652 года вражеское войско незаметно подошло под Ачанский городок и открыло по нему пальбу. Целый день с обеих сторон шла перестрелка. Неприятель успел сделать пролом в стене и ворваться в крепость. Отряд Хабарова отбил это нападение, сделав вылазку, взял у неприятеля две самые большие пушки и обратил их на него.

Жестокая битва за Ачанский городок завершилась полным разгромом сводного войска. Отряд Хабарова потерял убитыми 10 человек, 78 казаков были ранены. На поле боя было найдено 676 вражеских тел. В руки хабаровцев попали 830 лошадей, две пушки, 17 пищалей, запасы пороха и свинца, восемь знамён, несколько десятков пленных. Это была победа, одержанная казаками в сражении, где противник превосходил их численностью более чем в 10 раз и имел полное превосходство в тяжёлом вооружении. Первые казаки-порубежники доказали, что пришли они на эти земли надолго и всерьез.

Право на присутствие

С открытием навигации Хабаров отправился вверх по Амуру для избрания такого места, откуда можно было бы легче призвать помощь из Якутска в случае вторичного нападения маньчжуров. Поднявшись с частью своих людей до устья реки Кумары, Хабаров построил здесь укрепленный острог.

После отъезда Е. Хабарова в Москву отряд землепроходцев возглавил Онуфрий Степанов. В зиму с 1654 на 1655 год главные силы русских были сосредоточены в Кумарском остроге.

Маньчжуры решили прогнать русских с Амура. Для этого они к 1655 году собрали до 10000 войска с 15 орудиями и повели осаду Кумарского острога. Вплоть до 23 марта обстрел вёлся «всякий день и ночь», т.е. - круглосуточно. Позже осаждённые собрали внутри крепости и вокруг неё 350 ядер. При этом на каждое найденное ядро приходилось как минимум одно необнаруженное. Следовательно, за сутки по острогу производилось 80–100 выстрелов - плотность огня для XVII века достаточно высокая, но бомбардировка оказалась неэффективной. Степанов в «Отписках» не сообщил о заметном ущербе от неё.

В ночь с 24 на 25 марта противник сделал приступ, но русские порубежники отбили атаку и обратили врагов в бегство. Неприятель отступил, понеся большой урон в людях, кроме того, в ходе вылазки у него было захвачено 2 пушки, до 800 ядер и более 30 пудов пороха.

В жестоком сражении отряд О. Степанова отстоял Кумарский острог. Потери русских воинов оказались незначительными. В итоге поле боя осталось за русскими. По всем канонам войны победа была полной и несомненной.

Историки справедливо утверждают, что для того времени она стала знаковой. Разгромное поражение под Кумарой имело для Дацинской империи крупный внешнеполитический негатив.

Так Россия утвердила право на территориально-политическое присутствие в Приамурье.

Требования современности

4 января 2018 года Пограничное управление ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО отметило свое 95-летие. После окончания осенью 1922 года на Дальнем Востоке России Гражданской войны и военной интервенции в повестку дня встал вопрос организации охраны его сухопутных и морских границ. Полномочный представитель ГПУ по Дальнему Востоку 4 января 1923 года издал первый приказ погранвойскам. Ныне - это день рождения советской дальневосточной погранохраны, принявшей эстафету от казачьих войск и немногочисленных подразделений госполитохраны Дальневосточной Республики.

Даже этот краткий исторический экскурс позволяет и историкам, и руководителям силовой структуры сформулировать предложения по пересмотру даты образования погранохраны России, а также региональных погрануправлений (округов). Реализацию этого предложения можно начать с установления региональной памятной даты – День порубежника с отсчетом от 24 марта 1652 года или 25 марта 1655 года.

В этой связи напомним, что прецеденты уже давно созданы. Военно-морской флот России отсчет своей истории ведёт с петровских времен - с 20 октября 1696 года. Его пример подхватила прокуратура. В нашем регионе Тихоокеанский флот свое рождение отсчитывает с 1731 года, от созданной в далеком Охотске Сибирской флотилии. Моряки-пограничники России показали, что 5 августа 1827 года император Николай I утвердил «Положение об устройстве пограничной таможенной стражи».

Ныне Россия пришла к такому историческому этапу в своем развитии, когда она может объединить и критически рассмотреть свой политический, общественный и социальный опыт. И именно поэтому нам необходимо особенно хорошо знать прошлое и его истоки. Чтобы сознательно понимать, откуда что идет, кем проводится, как и когда возникло исторически и что представляет собой сегодня.

Александр Филонов,

военный историк, почетный гражданин г. Хабаровска

На фото Артюша Симоняна: празднование столетия пограничной службы в г. Хабаровске