Колесо истории: Дальневосточные зигзаги маршала Конева

Можно много рассуждать о роли исторических личностей в становлении Дальнего Востока как форпоста России, но лучше вспомнить их практические дела.

Комкор

В годы Гражданской войны на Дальнем Востоке Иван Конев был военным комиссаром бронепоезда, стрелковой бригады, дивизии, штаба НРА ДВР. После войны - военком стрелкового корпуса и дивизии. После убытия на запад страны в 1926 г. Конев окончил курсы усовершенствования высшего начсостава и стал командиром–единоначальником. В 1934 г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе и получил дальнейшее продвижение по службе.

4 сентября 1938 г. народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза К. Ворошилов назначил многоопытного комкора Конева И.С. командующим 2-й Отдельной Краснознамённой армией со штабом в Хабаровске.

Комкор Конев прибыл в наш город из Монголии после успешного выполнения государственной задачи - он создал в Монголии группировку советских войск, выступавшую гарантом безопасности от японских посягательств. Уже летом 1939 г. она успешно пресекла вторжение японской армии в районе р. Халхин-Гол.

О событиях 1938 г. на советском Дальнем Востоке написано много, поэтому кратко напомним: внешнеполитическая и внутренняя обстановка в регионе была напряженной. По итогам военно-политической провокации японцев у оз. Хасан советским правительством были приняты важные решения, сделаны жесткие выводы, в том числе кадровые. А если еще вспомнить и о противозаконных репрессиях, то по некоторым позициям комкору Коневу пришлось провести в регионе гигантскую практическую работу.

Вторжение своих войск в Манчжурию в сентябре 1931 г. японское правительство рассматривало как правомерное средство самозащиты.

Один на один

Аргументация Японии не встретила поддержки ни в Лиге наций, ни у мировой общественности, но и не получила резкого отпора крупных держав. А после выхода Японии из Лиги наций в 1933 г. диапазон воздействия на нее международных организаций еще больше сузился. СССР практически один на один остался с агрессором.

25 ноября 1936 г. в Берлине Япония и Германия заключили так называемый Антикоминтерновский пакт, который обязывал стороны применять самые суровые меры против тех, «кто внутри или вне страны прямо или косвенно действует в пользу Коммунистического интернационала». Пакт был дополнен секретным соглашением о совместных действиях против СССР. 6 ноября 1937 г. к пакту присоединилась Италия, 24 февраля 1939 г. — Венгрия и марионеточное государство Маньчжоу-Го, в марте 1939-го — Испания, а затем Болгария, Финляндия, Румыния, Дания. Тон в этом военном союзе задавали Германия и Япония. Вскоре стало очевидным: миром всё не кончится.

Родзаевский и другие

Памятным для дальневосточных силовых структур был 1938 г. не только из-за конфликта на оз. Хасан. Еще в начале 1935 г. руководитель действовавшей в Маньчжурии Всероссийской фашистской партии К.В. Родзаевский (уроженец и житель г. Благовещенска) на съезде провозгласил генеральный лозунг на ближайшее будущее: в Россию. Это означало, что ВФП переходит к развитию национальной революции внутри России. Был назван и срок всеобщего и повсеместного выступления - 1 мая 1938 г. В противовес коммунистическим пятилеткам была объявлена фашистская трехлетка победоносной борьбы с большевизмом в России.

И хотя эта явно пропагандистская акция была рассчитана больше на японцев, благоприятная среда для революционного брожения присутствовала. В Манчжурии по различным данным проживало от 150 до 300 тыс. русских эмигрантов. Из них около 70 тыс. - бывшие белогвардейцы и казаки. В приграничных районах затаилось еще немало тех, кто ожидал реставрации старых порядков.

С начала 1936 г. усилилась диверсионная работа. Чаще стали перебрасываться мелкие банды, нападать на пограничников. В каждом крупном маньчжурском поселении на правом берегу Амура появился представитель ВФП, создавались опорные пункты из белоэмигрантов. Отсюда же велась разведка против советского берега.

Вот почему хорошо осведомленные о замыслах врага силовые структуры Дальнего Востока приняли меры по срыву возможных провокаций 1 мая 1938 г. С середины апреля началось приведение в боевую готовность Тихоокеанского флота, соединений и частей ОКДВА, пограничных и внутренних войск УНКВД. Все войска готовились не только к пресечению внешнего вторжения и внутренних вооруженных выступлений, но и к возможному применению противником химического оружия.

На дальневосточных чекистов легла задача по обезвреживанию вражеской агентуры, на которую рассчитывали фашистские главари.

Намерение японцев и российских фашистов в мае реализовано не было. Но в конце июля 1938 г. японцы развязали крупный вооруженный конфликт у оз. Хасан.

На участке Дальневосточного пограничного округа, агрессивно нарушая границу, японцы пытались захватить практически все острова, расположенные за фарватером пограничных рек Амур и Уссури в сторону Китая. Для провокаций они активно использовали маньчжуров и белогвардейцев. Это приводило порой и к крупномасштабным вооруженным столкновениям (к примеру, на амурских островах под Константиновкой в Амурская области). Особый интерес был у японцев к островам под Хабаровском и водному пути мимо города из Амура в Уссури и обратно. Попытки овладеть этим стратегическим районом предпринимались еще в 1934 г. Командующий японскими морскими силами контр-адмирал Кабаяси заявил, что Амур теперь - пограничная река Японии.

Даже этот далеко не полный обзор обстановки показывает её особенности, сложность и неоднозначность и, соответственно, направления работы комкора Конева.

Беспокойная территория

Кроме того, конкретные условия театра военных действий объективно создавали трудности по многим направлениям работы. Войска 2-й отд. армии, создаваемой частично на базе ОКДВА, были разбросаны на довольно обширной территории: Хабаровский край, Камчатка, Чукотка с островом Врангеля, Якутия. Хозяйство гарнизонов и частей, по признанию самого Конева, оказалось «в запущенном состоянии, некоторые части не устроены на зимних квартирах, плохо размещены». Военные занятия и уровень боеготовности, состояние вооружения и снаряжения, техники и конного состава в таких подразделениях и гарнизонах, как правило, были на том же уровне. Вдобавок ко всему уже упоминавшаяся волна массовых арестов командиров и комиссаров высшего состава фактически обезглавила некоторые подразделения.

Особенно проблемными участками театра военных действий для 2-й ОКА оказались отдалённые Сахалин и Камчатка. Военных гарнизонов там не было. Морскую границу охраняли малочисленные погранзаставы и очень редко патрульные суда, приходящие из Владивостока. Японцы же фактически уже несколько десятилетий «хозяйничали» не только в наших внутренних водах, но и на отдельных участках побережья. По рыболовной конвенции им было предоставлено до 300 рыболовных участков. Укрепленным форпостом Японии был ранее захваченный Южный Сахалин. Нагло вели себя японцы и на его северной части, где была их угольная и нефтяная концессия.

Разведка доносила, что японцы наглеют не только в нейтральных водах, что их сейнеры заплывают в советские территориальные воды и ведут незаконный лов рыбы. «По островам шарит пешая японская разведка». В этой связи заметим, что так уж сложилось исторически: как только в России начинаются мятежи и смуты, Япония сразу же начинает подплывать на своих судах к этим нашим полуостровам и островам.

Комкор Конев решил эту проблему радикально: на Камчатку была переброшена 101-я стрелковая дивизия комбрига А.М. Городнянского, на Сахалин введена 79-я стрелковая дивизия комбрига И.А. Макаренко.

Архивные источники свидетельствуют о том, что 79-я дивизия формировалась спешным порядком. Можно предположить, что создавалась она только для прикрытия острова.

На Сахалине, после того как там обосновалась эта дивизия, японцы успокоились. В августе 1945-го дивизия примет участие в боевых действиях против Квантунской армии. Расформируют её спустя многие десятилетия — в 1995 г.

Связь с Петропавловском-Камчатским комкор Конев осуществлял по радио. Очень часто командующий получал от начальника камчатского гарнизона такую шифровку: «в территориальных водах появились японские рыболовецкие суда, высылаю на перехват боевые катера». Через час новое сообщение: «подошли японские боевые корабли, предъявили ультиматум — мы незаконно разместили на островах свои войска, требуют немедленно вывести войска на материк, в противном случае угрожают открыть огонь из корабельных орудий и высадить на острова десант». Конев отвечал, стараясь выдерживать спокойный тон: «Авксентий Михайлович, японцы вас недооценивают, полагая, что у вас слабые нервы...» Но сразу же приказывал привести войска в полную боеготовность. Городнянский радировал: «Готовы». Во время таких обострений Конев иногда прибывал в Петропавловск и наблюдал в бинокль японскую эскадру, которая наводила на город стволы главного калибра.

На Амуре и Уссури

После поражения на озере Хасан японцы готовились к более масштабному вторжению. Линия границы оставляла за СССР на пограничных реках сотни островов, и в 1939 г. японцы вновь нацелились на их захват.

Подтверждением заранее спланированных вооруженных провокаций на дальневосточных реках является их синхронность с наступательными действиями японских войск в районе реки Халхин-Гол (Монголия). 11 мая 1939 г. японцы неожиданно напали на монгольские заставы в районе оз. Буйр-Нур. Монгольские воины вынуждены были отойти к реке. 18 мая японцы бросили в наступление крупные силы пехоты и кавалерии, поддержанные артиллерией, танками и авиацией. Однако решительной контратакой были остановлены.

28 мая они вновь пытались развить успех боев, начатых 11 мая. Советское правительство приняло меры по оказанию дополнительной помощи нашему союзнику и укреплению руководства войсками.

В мае же японцы попытались захватить острова под Хабаровском, но потерпели неудачу. Следующим этапом стала попытка вооруженного захвата островов Файнгов и Баркасный на р. Уссури. В некоторой степени это была и попытка реванша за свое поражение в прошлом году у оз. Хасан. Вооруженная провокация японцев по захвату о. Баркасный была пресечена нашими пограничниками с большими потерями для захватчиков. Особо отметим, что командующий 2-й ОКА выделил войсковые силы и средства для поддержки пограничников, но они практически в боях не участвовали из-за их скоротечности и успешного отражения провокации пограничным резервом.

Этой провокацией японцы попытались также удержать соединения и части 2-й Отдельной Краснознаменной армии в Хабаровском крае и ограничить их маневр в Забайкалье и далее на реку Халхин-Гол. Кроме того, серия вооруженных провокаций на дальневосточной границе была отвлекающими действиями и попыткой спровоцировать СССР воевать на два фронта. 1 сентября 1939 г. заполыхал пожар Второй мировой войны. Только решительное пресечение вооруженных провокаций на Халхин-Голе и погранреках Амур и Уссури сорвало эти опасные замыслы. Комкор И.С. Конев и начальник войск Хабаровского погранокруга комкор А.А. Никифоров проявили необходимую твердость, а личный состав - героизм и мужество. Большая группа участников боев была удостоена орденов и медалей.

В последующие годы японцы больше не решались на подобное.

Одной из характерных особенностей театра военных действий была партизанская борьба китайских трудящихся с японскими оккупантами в соседней Маньчжурии. 20 мая 1939 г. состоялась встреча советского военного командования с руководителями партизанского движения. Представителями от СССР были командующий 2-й отд. армии командарм 2-го ранга И.С. Конев и член военного совета 2-й ОКА корпусный комиссар Н.И. Бирюков, а представителями партизанских отрядов Северной Маньчжурии - Чжао Шанчжи, Дай Хунбин и Ци Цзиджун. В рамках диалога обсуждались вопросы переброски, дальнейшей работы и связи с СССР. Руководство 2 ОКА предлагало китайцам связаться с подчиненными им отрядами, действующими в бассейне р. Сунгари, объединить управление ими, создать штаб, очистить ряды партизан от неустойчивых, разложившихся элементов и японских агентов, а также создать отдел по борьбе с японским шпионажем в среде партизан.

Боевой путь И.С. Конева к вершинам полководческого искусства начинался в нашем регионе и конкретно в г. Хабаровске. В конце октября 1938 г., после разделения Дальневосточного края, он фактически стал командующим всей военной группировкой войск на территории Хабаровского края. Успехи командующего 2-й ОКА получили высокую оценку. В июне 1940 г. комкор Конев назначен командующим Забайкальским военным округом. В годы Великой Отечественной войны советский военный деятель, полководец Конев И.С. успешно руководил фронтами.

Считаю, дважды Герой и Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев достоин увековечения на новой площади Воинской славы в Хабаровске.

Александр Филонов,

военный историк,

почетный гражданин г. Хабаровска