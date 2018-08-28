Как Трумэн противодействовал участию СССР в войне с Японией

Практически сразу после принятия президентского поста Трумэн начал демонтаж политического наследия Рузвельта.

Срыв поставок по ленд-лизу

Одним из главных условий участия СССР в войне с Японией в августе–сентябре 1945 г. были американские поставки вооружения и техники для дальневосточной группировки советских войск.

С 14 мая 1945 г. американцы без всякого предупреждения прекратили отгрузку товаров и техники. Кроме того, было дано указание вернуть все пароходы с грузами, идущие в Советский Союз, включая и те, что находятся вблизи советских берегов.

К 1 июня выяснилось, что у грузовиков, поставляемых по ленд-лизу, недостает 4,5 тыс. металлических кузовов.

17 июля в Потсдаме Сталин на первой встрече с Г. Трумэном заметил, что срыв американских поставок на Дальний Восток влияет на сроки вступления СССР в войну с Японией.

Не уповая на этот разговор, Сталин поручил наркому Малышеву принять экстренные меры и к 1 августа перевооружить дальневосточные соединения. Боеготовность наших войск не должна быть зависима от американских поставок. Острота вопроса была снята за счет поставок из внутренних военных округов и круглосуточной сборки американских машин, поставленных в разобранном виде. Потребовалась срочная организация в полевых условиях целого ряда специальных пунктов. К делу привлекли более 10 тыс. солдат и офицеров соответствующих специальностей. Производство кузовов, платформ и бортов при активной помощи местных властей было налажено на предприятиях Читинской, Иркутской и Амурской областей. В результате за две недели (с 29 июля по 9 августа) только войскам Забайкальского округа передали более 11 тысяч грузовых автомобилей.

2 августа Сталин в последний раз встретился с американским президентом и уверенно заявил, что советские войска готовы вступить в войну против Японии.

Своя игра

В последние годы утверждается, что американский президент на первой встрече со Сталиным в Потсдаме стал склоняться к нежелательности участия СССР в войне с Японией в связи с возможностью обойтись без него в результате применения против Японии атомной бомбы. (Потсдамская (Берлинская) конференция высших руководителей трех великих держав – СССР, США и Великобритании началась менее чем через сутки после успешного испытания в США первой атомной бомбы.) По расчетам Трумэна и Черчилля, это позволяло надеяться на более скорое окончание войны с Японией и обойтись без помощи СССР. Но против этого 21 июля фактически выступил объединенный комитет начальников штабов США, а 24 июля - объединенный комитет англо-американских начальников штабов.

В первой декаде июля Даллес в Берне через «связного» японцев передал пожелание Японии о ее послевоенном положении. Особо предупредил, что Япония должна как можно скорее начать официальные мирные переговоры с США. Ибо вступление СССР в войну на Тихом океане положит конец любым сепаратным соглашениям, и тогда Японию ждет безоговорочная капитуляция со всеми вытекающими последствиями. Так из уст «непримиримого врага» Япония получила достоверные сведения о готовящемся вступлении СССР в войну против «восточного соседа».

Это был вероломный ход. Американское руководство вело свою игру. Японию запугивало скорым нашествием Красной армии. Обеспечив войска Чан Кайши современным оружием, направляло их главные усилия не против японских оккупантов, а против 4-й и 8-й Народно-освободительных армий Китая на уже освобожденных территориях провинций Щэньси, Ганьсу и Нинся. Над великим китайским народом нависла новая реальная угроза порабощения, но теперь уже американским империализмом .

Американская пресса тогда уже в открытую писала о ведении сепаратных переговоров Японии и США по поводу заключения соглашения о мире. После досадных разоблачений Даллес прервал контакты не только с японской стороной, но и с их «ходатаями».

25 июня Трумэн решил обратиться к Японии с призывом о капитуляции, не согласовав это со Сталиным. Заручившись согласием Черчилля и президента Китая Чан Кайши, он передал Потсдамскую декларацию для опубликования в печати.

Китайская дипломатия

Следующей попыткой сорвать вступление СССР в войну с Японией было затягивание советско-китайских переговоров в свете реализации Ялтинских договоренностей. Советскому Союзу предстояло получить согласие Чан Кайши в отношении интернационализации торгового порта Дайрена, восстановления аренды Порт-Артура как военно-морской базы СССР. Предстояло достигнуть соглашения о совместной эксплуатации КВЖД и ЮМЖД. Считалось, что соглашение с Чан Кайши и определит конкретную дату начала войны.

В феврале 1945 г. Рузвельт взял на себя обязательство принять необходимые меры для получения такого согласия китайской стороны. А вот новый президент не желал выполнять обязательства своего предшественника.

И Сталин не стал ждать окончания начавшихся в начале августа переговоров с китайским премьер-министром. Но пришлось добровольно пойти на уступки китайцам.

Своевременное подписание соглашений с Китаем было серьезной дипломатической победой СССР. Статус советских войск в Китае был узаконен и не зависел от условий капитуляции или мирного договора с Японией. Своевременным он был и потому, что американское правительство потребовало от своего командования высадить десант в Дальнем и Порт-Артуре.

Учитывая эти поползновения американцев и зная двурушничество Чан Кайши, советское командование к концу августа - началу сентября экстренно создало на Ляодунском полуострове боеготовую группировку войск.

Курильский вопрос

Несомненный интерес представляет и позиция США о разграничении зон действия вооруженных сил сторон по Четвертому Курильскому проливу. По версии известного япониста К. Черевко, это решение было принято на основе донесений американской разведки о том, что в сферу интересов СССР входят Северные Курилы. Разведка сумела в свое время дешифровать предложение, сделанное Молотовым на переговорах с министром иностранных дел Е. Мацуока, о продаже Советскому Союзу помимо Южного Сахалина «некоторой группы Северных Курильских островов».

На ограничение и сдерживание боевых действий нашего флота была направлена и установка американцами более 700 морских мин в портах Кореи. Из-за наличия угрозы командованию ТОФ пришлось отказаться от использования Расина в качестве маневренной базы.

Согласно официальным данным американского командования с 12 июля по 11 августа 1945 г. самолеты-бомбардировщики поставили у портов Гензан, Сейсин и Расин 780 неконтактных мин. Показательно, что мины в акваторию Гензана американские летчики сбросили 11 августа 1945 г., когда Тихоокеанский флот высаживал десанты в базы и порты Северной Кореи. Сведения о выставленных заграждениях от американского командования удалось получить только тогда, когда все побережье было занято советскими войсками.

Неизвестное оружие

По мнению американцев, наиболее убедительным шагом для получения односторонних преимуществ в войне с Японией было применение атомного оружия.

6 августа в 8:15 утра над Хиросимой прогремел первый атомный удар. Было обнародовано заявление Трумэна. Его угрожающий тон не вызывал сомнений. Президент ожидал, что сразу после уничтожения Хиросимы японское правительство признает свое поражение и согласится на безоговорочную капитуляцию. Этого не произошло.

9 августа в 00:10 передовые отряды и советские пограничники перешли границу Маньчжоу-Го и начали захват или уничтожение намеченных объектов. С рассветом перешли в наступление все три советских фронта. Началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция.

Утром этого же дня американцы сбросили вторую бомбу на Нагасаки. Первые атомные удары наносились преднамеренно против гражданского населения Японии, но одновременно преследовалась и другая цель – запугать СССР и другие государства своей мощью, добиться господства в мире. Госсекретарь США Бирнс признал, что атомная бомба нужна была скорее для того, чтобы «сделать Россию более управляемой в Европе». Это была зловещая попытка союзников устранить Советский Союз от решения своих стратегических целей в Юго-Восточной Азии.

Как делили Японию

Не добившись планируемых успехов атомными бомбами, 14 августа Трумэн направил телеграмму своему командующему Тихоокеанским флотом адмиралу Ч. Нимицу с приказом оккупировать город-порт Дайрен, прежде чем туда вступят русские. Цель этого демарша понятна: захватить эту часть территории Южной Маньчжурии, утвердиться в Китае и разом поставить в неудобное положение союзника. Нимиц не выполнил приказ, сославшись на то, что японцы контролируют моря на подходе к порту и нет карты минных полей. (Американские адмиралы прекрасно понимали: десант может привести к вооруженному конфликту с СССР.)

15 августа Верховный главнокомандующий союзных держав Макартур установил прямую радиосвязь с японским правительством и издал директиву о прекращении военных действий против Японии. Глава американской военной миссии в Москве генерал-майор Дин сразу передал ее содержание начальнику Генштаба Красной армии генералу армии Антонову. Этим дипломатическим маневром США пытались добиться прекращения наступления советских войск в Маньчжурии и тем самым вывести из-под удара Квантунскую армию. Но её командующий генерал-лейтенант Ямада и 15 августа еще не получил приказа своего Генштаба о безоговорочной капитуляции.

Особенно наглядно противодействие Трумэна проявилось в середине августа по проблеме японских островов.

Предыстория такова. На завершающем этапе Второй мировой войны в США был разработан секретный план оккупации японской территории. Япония расчленялась на четыре зоны: американскую, советскую, английскую, китайскую. По плану советские войска должны были занять весь остров Хоккайдо и северную часть основного острова Японии Хонсю. К планированию вторжения на остров Хоккайдо в нашем Генштабе приступили в апреле 1945 г. Но по этому вопросу единодушия в Ставке не было.

Получив атомную бомбу, Трумэн уже не считался с союзниками. План совместной оккупации Японии был отброшен. 15 августа 1945 г. в Москву на согласование был представлен американский план капитуляции японских войск. В нем был опущен вопрос о Курилах. Сталин предложил Трумэну исправить упущение. 18 августа Трумэн прислал ответ с согласием включить все Курильские острова в район принятия капитуляции у японских войск советскими войсками, но отверг предложение включить и северную половину острова Хоккайдо. Одновременно Трумэн заявил необоснованную претензию на совместное использование Курил. На одном из островов центральной группы предложил разместить авиабазу для военных и коммерческих целей. Сталин ответил, что СССР готов выделить для них аэродром при условии, что и американцы выделят такой же на Алеутских островах для советских самолетов.

22 августа Сталин приказал маршалу Василевскому приостановить подготовку к высадке на Хоккайдо. 28 августа командующий Тихоокеанским флотом получил приказ категорически запретить посылать какие-либо корабли и самолеты в сторону острова. Все обстоятельства отказа Сталина от оккупации Хокайдо до сих пор неизвестны.

21 августа в полдень над центром Мукдена появился американский самолет-разведчик и сбросил тысячи листовок с обращением к генералам и офицерам Квантунской армии. А через два с половиной часа на аэродром Мукдена прибыли представители военного командования США в Китае. Союзники быстро уточнили ситуацию и тотчас покинули Мукден. Был также высажен морской десант в корейский порт Вонсан, ранее занятый советскими войсками.

Американцы в Китае начали стравливать гоминдановские войска с коммунистической армией, которой к середине августа удалось освободить значительную территорию в Северном и Восточном Китае, прорваться к крупнейшим центрам страны - Пекину, Тяньцзиню, Нанкину и Шанхаю. По приказу генерала Ведемейера войска Чан Кайши на американских самолетах и военных кораблях перебрасывались в китайские города, чтобы затормозить активные действия НОА.

11 августа Чан Кайши издал три приказа: своим войскам, марионеточным войскам бывшего Нанкинского правительства и войскам Мао Цзедуна (8-й и Новой 4-й армий, лишь формально подчиненных его штабу) - оставаться на местах в ожидании дальнейших указаний и не предпринимать самовольных действий против японских и марионеточных войск.

13 августа он пытался лишить коммунистические соединения права принимать капитуляцию японских и марионеточных войск. Японцам был отдан приказ не сдавать оружие коммунистическим силам. В провинции Шанси части японской 1-й армии капитулировали перед гоминдановскими войсками. Генерал Янь Сишань не только не разрешил сложить оружие, а наоборот, поставил под ружье мирных японских граждан, проживающих в провинции, и заставил воевать против коммунистов. Лишь в 1946 г. японцы были репатриированы.

Были и другие примеры, когда капитулировавшие японские соединения вновь вооружались гоминдановцами и бросались в бой против частей НОА.

19 августа Макартур запретил подписывать какие-либо документы о капитуляции на других театрах военных действий раньше, чем подпишет он сам. Его приказом была запрещена реоккупация занятых японскими войсками территорий до подписания акта о капитуляции в Токио. Речь шла о государстве Маньчжоу-Го.

Оценивая фактическое противостояние сторон, историк А. Широкорад пишет: «Риторический вопрос, мог ли Советский Союз игнорировать действия США и Англии и не принимать должных мер к обеспечению своих границ с Китаем и на Тихом океане? Сейчас Сталина можно упрекать только за то, что он сдерживал наступление наших сил на море и суше. Боялся ли Сталин ядерной бомбы? Конечно, нет. Сейчас мы знаем, что американский ядерный проект был детально известен советской разведке. Сталин знал, что у США нет запаса ядерных бомб, готовых к немедленному применению. Почему же он тогда остановил наши войска? Единственное разумное объяснение – он надеялся на продолжение сотрудничества с США и Англией, наладившиеся в ходе войны».

Этот краткий анализ показывает, как Трумэн пытался переписать Ялтинские и Потсдамские соглашения в отношении милитаристской Японии. До сих пор в СМИ не прекращаются споры вокруг итогов советско-японской войны 1945 гг. Японские журналисты, историки и военные из кожи вон лезут, доказывая, что СССР совершил агрессию и захватил исконно японские земли. Американцы и англичане твердят, что они сами наголову разгромили Японию, а русские без спроса ввязались в войну. После 1991 г. и наши «либералы» стали подливать масла в огонь.

В последние годы стала проясняться истинная картина событий на Дальнем Востоке осенью 1945 г. Советский Союз для достижения своих геополитических целей провел блестящую Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию и не менее удачные операции по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов и прочно утвердился на исторических рубежах в Тихом океане.

Александр Филонов,

военный историк, почетный гражданин Хабаровска