Хабаровск: Штаны для фабзайцев

В Хабаровске молодежь и рационализаторы завода имени Горького как могли, приближали победу в Великой Отечественной

В мире уже вовсю полыхала Вторая Мировая. СССР постепенно переводился в состояние «…если завтра война, если завтра поход». На все ни сил, ни возможностей не хватало. И вновь возведенные на Дальнем Востоке предприятия, вместе со всей страной, мучительно переживали «издержки роста».

1941 год завод имени Горького встречал с неудовлетворительными результатами работы за прошлый год. Выработка норм составила 90%, а перерасход заработной платы - более 1 миллиона рублей. Бичом производства был брак- в первом полугодии 1940 года он составил 103 тысяч рублей, во второй половине боле чем в три раза. За 11 месяцев допущены огромные простои на производстве, было совершено 165 прогулов, 114 опозданий на более чем 20 минут. За 11 месяцев план по валовой продукции был выполнен всего лишь на 68,8%, а по оборонной продукции и того меньше - на 58,8%.Не выполнялись задания по техническому перевооружению производства и подготовке рабочих, сорваны сроки по организации кооперации с другими авиапредприятиями, медленно внедрялся хозрасчет и сдельно-премиальная система оплаты труда.

В предвоенный год бардака и на иных военных производствах хватало. Читаешь доклад товарища Мехлиса о состоянии стратегической отрасли «Об итогах ревизии танковой промышленности и связанных с ней отраслей народного хозяйства” от 22 марта 1941 года и волосы встают дыбом. Так что декабрь под Москвой - это не только Красная Армия, это еще и работа тыла.

Страшное дело-война

На второй день войны на заводе имени Горького объявлено о переходе на режим военного времени. Это когда рабочий день 11 часов, отмена выходных и праздничных дней, отменена очередных отпусков, повышение трудовой дисциплины, повышение ответственности и обязательности выполнения ежедневного планового задания.

С началом войны производство потеряло порядка 400 человек квалифицированного персонала. Им на смену пришли слабо обученный персонал – юноши, девушки, домохозяйки. «Тяжелое это было время, особенно 41-ый и начало сорок третьего года, напряженнейшая работа по 11 и более часов, нехватка продовольствия, электроэнергии, топлива, в общем, это время помнят все заводчане», - вспоминает Николай Анисимович Белоусов. С началом войны 15 -летний Николай закончив шестимесячную учебу в ФЗО-10 при заводе, получил профессию слесаря и был направлен в цех № 2. Немного освоившись с работой, он был переведен на изготовление трубок запалов к гранатам, затем пришлось изготовлять самолетные запасные части. Когда ему исполнилось 18 лет, был призван в Красную Армию.

Такая вот текучка кадров сказывалась на качестве и количестве выпускаемой оборонной продукции. Простои рабочих за вычетом сверхурочных часов составили за год 22729 часов, основными причинами были отключение электроэнергии и отсутствие материалов.

Сверхмеры для производства

Вплоть до 1943 года завод лихорадило. В 1942 году потери из-за нарушений трудовой дисциплины составили 11020 часов. Основными причинами были: самовольный уход с производства - 145 случаев, прогулы и опоздания на работу более 20 минут - 341 случай, опоздания на работу менее 20 минут - 119 случаев. В конце-концов, по законам военного времени решились на крайние меры- 7 открытых заседаний суда военного трибунала по рассмотрению случаев дезертирства , точнее самовольного ухода с производства.

Чтобы стабилизировать рабочую атмосферу на заводе руководство пошло на ряд мер. С февраля 1943 года организованы бесплатные завтраки, выделено 300 пар нательного белья. Для молодых рабочих, не имеющих теплой одежды, сотнями выделялись теплые фуфайки и брюки и пар кожаной обуви. Кроме этого отделом рабочего снабжения было приобретено и выдано: 350 пар теплой одежды, 150 пар кожаной обуви, 70 штук нижних рубашек, 74 пары стеганых ватных бурок, 600 простыней.

На смену ушедшим

Отделом кадров и школой ФЗО было подготовлено боле 600 рабочих основных специальностей. Благодаря этому на конец 1941 года из полутора тысяч рабочих завода более половины работало на конкретных производствах . В 1944 году стахановские школы и кружки закончили свыше 600 человек. Постоянно повышалась квалификация персонала, так в 1944 году курсы техминимума закончили без мало полторы тысячи человек.

Для поднятия уровня производства завод собственными силами изготовил 226 настольных токарных станков, 26 настольных револьверных станков, 14 эксцентриковых прессов, а также большое количество специальной оснастки для механической обработки, сварки и сборки узлов и деталей.

Чтобы вновь привлеченные малоквалифицированные домохозяйки смогли давать продукцию без брака, сложные производства разбили на множество мелких операций . Для этого наладили производство специальных мелких настольных станков для изготовления деталей боеприпасов, что позволило изъять из производства мелких деталей и перевести на другие производственные участки 24 станка. Именно таким было организовано массовое производство запалов для гранат Ф-1. Такой метод работы позволил освободить для основного производства свыше 300 рабочих и служащих.

Поиском резервов занялись рационализаторы и изобретатели завода. В 1941 году было подано 303 рационализаторских предложения, из них принято к внедрению – 150. Годовой экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений составил 340 тысяч рублей. Из них 50 тысяч – на счету штамповщик а Петрова из цеха №12, что предложил рациональный раскрой листового материала. Столяр Румянцев из цеха №2 изменил конструкцию стапеля, что повысило качество изготовления узлов самолета и экономию материалов. Комсомолец завода техник Коваленко, например, усовершенствовал прибор для определения марок сталей. Его изобретение дало заводу крупную экономию.

Тысячами –фронту!

Постепенное предприятие входило в стабильный ритм работы, освоившись на производстве молодые рабочие начали задавать тон. Острый ум, солидная школьная подготовка (семь классов+ФЗО для того времени это как сейчас среднее образование +колледж), поддержка трудового коллектива давала очень интересные результаты. На заводе развернулось движение «тысячников»- это когда сверх нормы выдавали 1000% и более. Выполнение норм на 200 % и более не было чем из ряда вон. Молодой слесарь завода им. М. Горького Николай Курдюмов в октябре 1941 года за смену выполнил 10 дневных норм. Слесарь Николай Курдюмов и его товарищи первыми на заводе стали зачинателями движения «двухсотников». Его опыт первыми подхватили молодые стахановцы завода Иван Вотинцев, Петр Коряков, Дмитрий Неткач и Павел Александров.

В движение «двухсотников» и «трехсотников» в 1943 году приняло участие свыше 300 рабочих. Постоянно увеличивалось количество стахановцев – в 1943 году их было 628 человек, а ударников производства - 451 человек. Слесарь Ильи Щеглова творчески подошел к выполнению своего сменного задания, придумал и изготовил приспособление, что позволило ему выполнить дневную норму на 2100%. Кузнец Алексей Чиркин, выполнявший сменные задания на 600-800%, 2 мая 1942 года, работая в паре с Иваном Ширшовым, выполнил задание на 1300%. Лучшими из лучших были токари Гогис и Герман, слесари Стаценко, Гребнев, Слепцов, клепальщик Вардаков, жестянщик Шустов, кузнец Чиркин.

В коммунистической бригаде

Фронтовая комсомольско-молодежная бригада Энвера Абрашитова соревновалась с бригадой слесарей-лекальщиков завода Молотова(з-д- Дальдизель), бригадир Николай Спицын. Это была умная, расчетливая и квалифицированная команда, которая в соревновании многим бригадам была «не по зубам». Со слабыми делать нечего, с бригадой Николая Спицына стоит потягаться, они уже более года удерживают Красное знамя. Бригада Абрашитова активно включилась соревнование. Проявляя творческую смекалку, и, сведя до минимума потери рабочего времени, добились успеха. За квартал бригада вышла победителем и отвоевала Красное знамя у бригады Николая Спицына. Причем забрали знамя надолго. И не одни они были такими вот ударниками.

В 1943 году продолжалось развитие движения создания комсомольско-молодежных фронтовых бригад, количество бригад выросло с 2-х до 18 бригад, а численность работающих в них составила 134 человека, против 13 человек в 1942 году. Ударный труд , кроме всего, вознаграждался первоочередным распределение промтоварных товаров среди молодежи основных производственных цехов.

Всю войну завод наращивал производство обороной продукции. Но уже в победном 1945 году начали выпускать и ширпотреб: кровати, кастрюли, детские ванны и иную металлическую посуду, металлические баки для воды на 30 и 40 литров, детские велосипеды, табуретка и стулья, столярный инструмент. Наше дело правое, победа была за нами.

Публикацию подготовил Эдуард Попов

Благодарим Александра Владимировича Ханцевича за помощь при подготовке материала.

Ну, фабзаец, погоди!

Фабзайцы- учащиеся в школах фабрично-заводского обучения . Школа ФЗО - низший (основной) тип профессионально-технической школы в СССР. Школы ФЗО были созданы на основе школ ФЗУ. Существовали с 1940 по 1963 год.

За самоотверженный труд в годы войны 2762 работника завода награждены орденами и медалями Советского Союза