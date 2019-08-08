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Более 6 млн рублей дадут аграриям Хабаровского края на элитное семеноводство
В министерстве сельского хозяйства края завершили рассмотрение документов от сельхозтоваропроизводителей на предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства. Субсидии в пересчете на один гектар площади, засеянной элитными семенами, получат шесть крупных хозяйств и восемь КФХ.
В списке получателей - ООО "Амурская Заря", ООО "Вектор", ООО "Даниловка", ООО "Полетное", ООО "СХП "Колос" и ООО "Спорос".
По информации ведомства, с помощью субсидий аграрии смогут компенсировать затраты на уже приобретенные семена элиты и суперэлиты. В основном это соя, зерновые культуры и картофель.
Так, по его словам, в регионе реализацией элитных семян занимается ООО «Хабаровский страховой семенной фонд» и с этого года - ООО «Спорос». Крупный проект с общим объемом выпуска не менее 30 тыс. тонн семян сои, кукурузы и ячменя реализуется в Бикинском районе. Первый урожай семян нового районированного сорта Батя объемом около 200 тонн был реализован аграриям края. Помимо этого компания развивает элитное семеноводство зерновых культур, которые в регионе используются в основном для производства кормов. В этом году ООО «Спорос» заложило посевы овса и ячменя. Первые партии элитных семян поступят в продажу в конце 2019 г.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году объем выделяемых средств на развитие элитного семеноводства в регионе увеличен на 15%.
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