Более 6 млн рублей дадут аграриям Хабаровского края на элитное семеноводство

В министерстве сельского хозяйства края завершили рассмотрение документов от сельхозтоваропроизводителей на предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства. Субсидии в пересчете на один гектар площади, засеянной элитными семенами, получат шесть крупных хозяйств и восемь КФХ.

В списке получателей - ООО "Амурская Заря", ООО "Вектор", ООО "Даниловка", ООО "Полетное", ООО "СХП "Колос" и ООО "Спорос".

По информации ведомства, с помощью субсидий аграрии смогут компенсировать затраты на уже приобретенные семена элиты и суперэлиты. В основном это соя, зерновые культуры и картофель.

- Потребность в элитных семенах, с помощью которых хозяйства проводят соротообновление и повышают урожайность, растет. И в этом году число заявителей у нас также увеличилось. Отчасти это связано с тем, что семена элиты стали более доступны, - отмечает и.о начальника отдела растениеводства краевого минсельхоза Сергей Фирстов.

Так, по его словам, в регионе реализацией элитных семян занимается ООО «Хабаровский страховой семенной фонд» и с этого года - ООО «Спорос». Крупный проект с общим объемом выпуска не менее 30 тыс. тонн семян сои, кукурузы и ячменя реализуется в Бикинском районе. Первый урожай семян нового районированного сорта Батя объемом около 200 тонн был реализован аграриям края. Помимо этого компания развивает элитное семеноводство зерновых культур, которые в регионе используются в основном для производства кормов. В этом году ООО «Спорос» заложило посевы овса и ячменя. Первые партии элитных семян поступят в продажу в конце 2019 г.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году объем выделяемых средств на развитие элитного семеноводства в регионе увеличен на 15%.



