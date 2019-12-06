Житель Хабаровска рассказал о ценном опыте санаторно-курортного лечения

К нам в редакцию обратился наш постоянный читатель. В послании, на основе своего более чем 25-летнего посещения всевозможных санаторно-курортных учреждений Хабаровского края и Приморья, он рассказал о реальной ситуации в этой сфере.

Начнем с того, что, как утверждает собеседник, в последнее десятилетие система санаторно-курортного лечения в Хабаровском крае и Приморье просто тает на глазах. Большинство лечебных учреждений такого плана перепрофилируется в дома отдыха. Это подтверждают как врачи, так и младший медицинский персонал. Тут наш собеседник говорит с уверенностью: «Полностью выздороветь по моим показаниям после травмы невозможно. Для меня ежегодное санаторно-курортное лечение – это единственная возможность сохранить жизнь. По медицинским данным и моему состоянию мне подходят практически все санатории Дальнего Востока. Естественно, я имею в виду те из них, которые работают в системе фонда социального страхования. Если вам показан только один санаторий, может возникнуть проблема. Если государство не закупило в него путевку, то попасть туда вам можно только за свой счет».

В последнее время наблюдается планомерное уменьшение срока пребывания в подобных учреждениях - от 18 до 14 дней для разных категорий. Соответственно, ухудшается и качество лечения.

- Если в конце 80-х я лечился 24 дня, потом 21 день, то сейчас у меня на лечение лишь 18 дней, - делится собеседник. - Во время моих разговоров с сотрудниками санаториев все они в один голос заявляли, что подобное сокращение сроков - это дискредитация санаторно-курортного лечения. Три четверти затрат, которые несут санаторно-курортные учреждения Дальнего Востока, приходятся на «социалку» - отопление, освещение и т.п. На лечение же тратится в среднем от 15 до 25%. Причем профильные услуги дорожают незначительно, а коммуналка ежегодно взлетает на 8-12%.

Забытые здравницы

Приведем в пример «Кульдур». В прошлом - хорошее лечебное учреждение. Здания этого некогда популярного санатория сильно разнесены – от некоторых корпусов для проживания до лечебных нужно на автобусе добираться. Представьте, какие там затраты на тепло- и электрообеспечение с учетом географического расположения (среднегорье, континентальный климат, достаточно холодная зима). С экономической точки зрения – крайне убыточное заведение. При советской власти этот фактор мало учитывался, на первые роли выходила социальная функция. «Кульдур» - весьма специализированный санаторий для лечения больных. Окончательная его ликвидация - вопрос времени.

Так же «пустили под нож» санаторий «Уссури» - один из лучших на Дальнем Востоке реабилитационных центров, в том числе для больных-сердечников. Сюда прибывали люди со всего Хабаровского края. Был отдельный корпус для детей. Кстати, по соседству с «Уссури» работал еще один пункт поддержки здоровья - дом отдыха «Дружба». С 50-х годов прошлого века во время краткосрочных отпусков, а то и на пару выходных дней трудящиеся нашего города отправлялись сюда поправить здоровье. Места знатные и для здоровья полезные. Оба заведения были на попечении профсоюзов. «Сдулись» профсоюзы - пропал и санаторий. Сейчас там тихо, как в могиле. Ничего не делается. Как недавно заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, новый «Уссури» может возродиться как медико-реабилитационное и санаторно-курортное учреждение. Время покажет.

Пропади пропадом

Полностью уничтожен уникальный для зауральской части России санаторий «Сад-город». С начала 70-х в санатории начинают применять уникальную методику лечения больных с травмами позвоночника. Отдельный корпус на 70 мест был оборудован для нужд таких больных. Мой визави там бывал: «Все было сделано для удобства колясочников. Если в большинстве санаториев инфраструктуру приспосабливали, то тут изначально все было сделано для спинальных больных».

В середине 90-х в январе месяце вышла из строя котельная, больных распихали по другим лечебных учреждениям. Никаких мер по сохранению «Сад-города» не было принято. Он был закрыт и впоследствии разграблен. Сейчас здания окончательно разрушаются. Вполне возможно, как рассказывает собеседник, какой-то местный «денежный туз» решил наложить лапу на столь лакомый кусок – санаторий расположен на побережье залива. Не получилось, все было угроблено впустую, спинальные больные остались без реабилитации.

- В санатории «Сахарный ключ», он же санаторий «Приморавтотранс», катастрофически не хватает врачей, - утверждает собеседник. - Я бывал в нем несколько раз. Изначально он был пионерским лагерем круглогодичного проживания с возможностью пребывания взрослых. Потом его «доработали», пристроили ванный корпус с малым количеством ванн. А санаторий ведь уникальный – он единственный на Дальнем Востоке, где целых три спортивных зала. Причем один из них оснащен тренажерами и снарядами для занятия тяжелой атлетикой. Но место там специфическое. Долина, где скапливается холодный воздух, в межсезонье очень большое количество отдыхающих страдают от ОРЗ.

Зато данное заведение предложило цену, которая устроила ФСС.

- Это очень дешевый санаторий, - уверяет собеседник. - А в Фонд социального страхования сплошь и рядом поступает недостоверная информация о качестве и количестве предоставляемых услуг. К примеру, мне по медицинским показаниям в обязательном порядке требуется электросон. В «Сахарном ключе» одно время не было нужного аппарата. Когда появился, то часто выходил из строя. В санатории «Уссури», где я был раз пять-шесть с начала 2000-х, я получал более качественные и более полные процедуры по своему профилю заболевания.

Кому это надо?

Такие достаточно крупные заведения Приморья, как «Строитель» и медицинский центр «Океан», выживают, на взгляд собеседника, только потому, что имеют собственные котельные. «Океан» сам по себе компактен, что позволяет оптимизировать затраты на коммуналку. И у них стоимость путевки по линии ФСС более приемлемая.

- Очень повезло с местоположением приморскому санаторию «Амурский залив», у них не оказалось удобного пляжа. Вместо ровного песочка – обрыв с галечником, вот никто и не польстился ни на место, ни на строения. И этот, один из старейших санаториев Приморья продолжает функционировать. Если по 5-балльной системе, то, на мой субъективный взгляд, ему можно дать 4+, - рассказывает инвалид.

Рядом находящемуся теперь уже бывшему санаторию «Лазурный» не повезло.

- Еще в начале 2000-х я там был, - говорит собеседник. - С лечением там было хуже, чем в «Амурском заливе». Да и корпуса здорово разбросаны. И в межсезонье, а порой и зимой выходишь с процедуры распаренный, пока добежишь до жилого корпуса, можно и простудиться.

Подхватить ОРЗ несложно во многих санаториях Приморья. В том числе в санатории «Изумрудный» в Шмаковке.

- Там очень неплохие гидропроцедуры. Однако в последние 5 лет они вынуждены были экономить на отоплении. И после горячего лечебного душа ты сразу попадаешь в холодный коридор, - вспоминает собеседник.

Но вернемся к «Лазурному». Стоит он на побережье, от корпусов до длинного пляжа с песочком метров 300. С начала 2000-х начались проблемы с финансированием, пляж стали сдавать в аренду.

- Кто-то положил глаз на это заведение, и начались проблемы - начали подниматься тарифы на все. У санатория была котельная на мазуте. Попытка перевести котельную на более дешевое топливо - газ - ничем не закончилась. Руководство обращалось к властям всех уровней, не помогло, - рассказывает инвалид.

После 2010 года санаторий «Лазурный» был обанкрочен. И в настоящее время 5-этажный жилой корпус санатория стал центром семейного отдыха «Аврора». Территория бывшего санатория дробится на участки и планируется под застройку. Там уже открылся коттеджный поселок «Снегири». Бывший старый лечебный корпус - ванны и гидротерапия - сейчас превращен в центр отдыха. Единственный лечебный корпус, который остался на территории, закрыт. Пляж принадлежит частным лицам, на нем находится центр отдыха «Ривьера». Кстати, сразу после банкротства «Лазурного» мазутная котельная была переведена на газ.

Здоровье - прежде всего

Я ни на что не намекаю, но в нашем «Уссури» котельная тоже была на мазуте. И там также есть возможность подвода газа. И ближайшая к уже бывшему санаторию территория постепенно застраивается коттеджами.

В свое время советская наука дала рекомендации по санаторно-курортному лечению. По этим рекомендациям подобные учреждения подлежало строить во всех регионах. Лечение и восстановление больных подлежало проводить в области проживания. Ежели нет такой возможности, то больного могли направить в иное лечебное заведение. При этом существовали жесткие рекомендации советской курортологии (наука весьма серьезная и точная. – Прим.авт.) - каждый час поясного времени должен обходиться адаптацией в половину суток. Для некоторых категорий больных – сутки. Так, перелет с Дальнего Востока в Сочи требует 4-7 дней адаптации. Будьте здоровы!

Эдуард Попов