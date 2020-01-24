Канализацию на век отремонтируют в Хабаровске

Капитальный ремонт канализационного коллектора в районе улиц Воронежская-Совхозная стартовал в ноябре 2019 года. Рабочим предстоит проложить 980 метров труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

Работы идут зимой, потому что летом почва здесь слишком заболочена.

«Все мы знаем, что сам по себе чугун обладает высокой износостойкостью, но, при этом, достаточно хрупок: если по нему ударить кувалдой, то он рассыпается. Сталь наоборот — удар выдержит, но сгниет уже через 15 лет. Трубы ВЧШГ объединили в себе все преимущества обоих металлов. Кроме того, в данном проекте применяется технология, когда пластиковое тело колодца закреплено монолитным железобетонным основанием. Это позволяет продлить срок службы до 100 лет. Я такого в России больше нигде не встречал», - рассказал заместитель начальника цеха водоотведения Андрей Стрельников.

На капитальный ремонт этого коллектора предприятие из собственных средств выделило 75 миллионов рублей.

«В настоящее время идёт третий этап строительных работ, которые могут быть выполнены только в зимнее время из-за нахождения трубопровода в наводнённой местности. Здесь очень заболоченный участок, и летом мы не смогли бы прокладывать новые трубы. Кстати, колодцы, которые мы устанавливаем в рамках реконструкции, - наше ноу-хау: все чертежи были сделаны в проектно-сметном отделе «Водоканала». За основу взяты пластиковые трубы «Спиролайн» двухметрового диаметра. Четыре года мы уже занимаемся их внедрением, и честно говоря, очень довольны, так как новая разработка позволила избавиться от внутренних коррозий, которыми страдают железобетонные трубы и колодцы. За всё это время в городе установлено примерно 80 таких колодцев», - сообщил начальник производственно-технического отдела МУП «Водоканал» Анатолий Догонашев.

Работы на коллекторе должны завершиться в июне. Всего в 2020 году МУП «Водоканал» планирует капитальный ремонт 3,4 км сетей водоотведения и 11 км водопровода.