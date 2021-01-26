Кафе и ресторанам разрешат работать на час дольше в Хабаровском крае

Как отметили на оперативном штабе в правительстве края, ситуация с заболеваемостью ковидом остается напряженно-стабильной в Хабаровском крае. Ежедневный прирост заболевших сохраняется на уровне около 300 новых случаев в день. Чаще остальных заболевают граждане в возрасте от 50 до 64 лет. Высоким остаётся уровень заболевания людей в категории 65+.

По состоянию на 25 января в крае зарегистрировано 42 786 случаев заболевания. Количество больных, находящихся на лечении, снизилось и составляет 3 644 человека. Из них 41 % больных проходит лечение в стационаре (1507 человек), остальные лечатся амбулаторно. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 19 человек.

Продолжается сокращение числа коек, развернутых для лечения больных COVID-19. Сейчас их 2577, из них свободно 42 % (1070 коек). Принято решение на текущей неделе число ковидных коек сократить ещё на 333 места. К нормальному режиму работу после санитарно-эпидемиологических мероприятия вернутся детский клинический центр медицинской реабилитации «Амурский» и корпус кожно-венерологического диспансера в Хабаровске.

Штаб рекомендовал руководству ВУЗов, по согласованию с учредителями учебных заведений, и учитывая их сформированные графики работы, возвращаться к очной форме обучения. Правда, необходимо посмотреть условия проживания студентов в общежитии.

Также члены штаба поддержали предложение разрешить предприятиям общественного питания работать до 00:00 (как это было в новогодние каникулы). Сейчас режим работы установлен до 23:00. В ближайшее время могут начать работу и детские игровые комнаты. При этом сохраняются требования к соблюдению масочного режима, дезинфекции, социального дистанцирования.

- Меры послабления должны приниматься и они должны быть соразмерны той эпидемиологической обстановке, в которой мы сейчас находимся. И если у населения не будет понимания, что масочный режим, необходимость соблюдать дистанцию остаются в приоритете, то никаких больших подвижек у нас не будет. Как случилось с общественным транспортом. Мы добивались, чтобы на транспорте было меньше людей, создавали гибкие графики, но транспортники рассудили по-своему. Они просто сократили количество автобусов, и как было столпотворение, так и осталось, - сказал заместитель председателя правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

Что касается вакцинации, по состоянию на вчерашний день в крае привито 5345 человек. Через сервис «Госуслуги» запись возможна в 30 медицинских организациях по всему Хабаровскому краю, до конца недели к вакцинации присоединятся ещё три поликлиники. Через «Госуслуги» на процедуру записались около 500 человек. Более активно жители пользуются колл-центрами поликлиник. Так в некоторых кабинетах очередь на вакцинацию сформирована на первую неделю февраля.

- Вакцина теперь будет выпускаться в новой форме и условия ее хранения меняются. Скоро поступят партии вакцины, которая сможет храниться в тех же условиях, что вакцина от гриппа. Это упростит логистику, доставку, - отметил Евгений Никонов.

Принято решение организовать в кратчайшие сроки вакцинацию от Covid-19 в «Уголках здоровья», которые открыты в Хабаровске в ТРК «Броско-Молл» и офисе «Сбербанка» по улице Пушкина.

Кроме того, в феврале из Хабаровска в первый рейс по сёлам края отправится автопоезд «Здоровье», в котором также будет предусмотрена возможность вакцинации от коронавируса.