31 пункт в Хабаровском крае прививает от COVID по онлайн-регистрации

На портале Госуслуги к записи на вакцинацию в Хабаровском крае доступен 31 пункт, где можно получить прививку против COVID-19.

Как записаться онлайн?

Для записи вам понадобится аккаунт на портале «Госуслуги». Зайдите на сайт и перейдите в раздел «Вакцинация от COVID-19» . Затем нажмите на кнопку «Записаться на вакцинацию». Выберите удобный пункт вакцинации, дату и время.

Если свободных мест нет, вы можете записаться в лист ожидания — сотрудники медицинского учреждения свяжутся с вами, чтобы уточнить возможную дату. Также вы можете выбрать другую больницу или поликлинику. Если там есть вакантные места, вас запишут.

У меня не работает запись на вакцинацию на портале «Госуслуги». Что делать?

Сервис работает в штатном режиме, однако в ряде регионов могут возникать проблемы с записью. В скором времени это исправят.

Если у вас не получается записаться через «Госуслуги», вы можете по телефону обратиться напрямую в регистратуру медицинского учреждения.

Кто может поставить прививку?

Пройти вакцинацию от коронавируса может любой гражданин России в возрасте от 18 лет, не имеющий противопоказаний.

Вы можете поставить прививку в приоритетном порядке, если отвечаете одному из трех условий: вам больше 60 лет; у вас есть хронические заболевания; вы работаете с большим количеством людей.

Какие есть противопоказания?

Прививку нельзя ставить в следующих случаях:

вам нет 18 лет;

у вас обострились хронические заболевания;

вы сейчас болеете острыми инфекционными или неинфекционными заболеваниями;

вы гиперчувствительны к компонентам вакцины;

у вас случались тяжелые аллергические реакции;

вы беременны или кормите грудью.

Сколько стоит вакцинация?

Вакцинация бесплатна.

Как проходит вакцинация?

На вакцинацию необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Процедура проходит в два этапа. Сначала вам введут первый компонент, затем надо будет прийти через 21 день для повторной прививки.

В обоих случаях все проходит одинаково: вас осмотрит терапевт, поставят укол и проконтролируют самочувствие. Также вам выдадут справку с отметками о прививках — она подтверждает, что вы прошли вакцинацию. Электронная версия документа будет доступна на портале «Госуслуги» и в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Полный иммунитет сформируется через 2-3 недели после введения второго компонента вакцины.

Важно

Запись на прививку от COVID-19 через Госуслуги выходит из тестового режима

«На портале «Госуслуг» введена специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19. До этого момента, с 18 января, услуга работала в тестовом режиме, но она тем не менее выполняла свою функцию, и регионы отлаживали взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом «Госуслуг», — заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

На сегодняшний день, по данным министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сервис работает в штатном режиме, однако в ряде регионов все еще могут возникать проблемы из-за донастройки информационных систем.

С техническими сбоями при записи на прививку через портал Госуслуг на этой неделе столкнулись и жители Хабаровского края. Центр Управления Регионом (ЦУР) зафиксировал резкий рост сообщений по этой теме в социальных сетях, особенно от хабаровчан. Больше всего их беспокоила переадресация заявок в лист ожидания и отсутствие свободных слотов для первичной и вторичной прививки.

Все заявки, поданные в период технических сбоев через сайт Госуслуг, сегодня обрабатываются специалистами краевого министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и передаются в поликлиники по месту прописки. Сейчас в списке чуть больше 200 обращений, которые будут закрыты в ближайшие дни. Поликлиники свяжутся с хабаровчанами и запишут их на доступное время.