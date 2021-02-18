Врио губернатора отправился в Совгавань

Врио губернатора Хабаровского края утром вылетел на побережье Татарского пролива. Советско-Гаванский и Ванинский районы больше всего пострадали от снежного циклона, который пронесся над территорией региона в предыдущие два дня.

Михаила Дегтярева сопровождают начальник ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гибадулин, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов и и.о. заместителя председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Дарий Тюрин.

Глава региона осмотрит поврежденные стихией жилые дома и социальные объекты, встретится с местными жителями и проведет совещание с главами муниципальных образований. Предстоит четко подсчитать ущерб и определить график восстановительных работ. Также решен вопрос о введении режима ЧС межмуниципального характера, что позволит оперативнее оказать помощь населению пострадавших от снежного циклона районов.



