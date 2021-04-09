От жителей Хабаровска ждут предложения по благоустройству питомника Лукашова

В Хабаровске стартовало анкетирование горожан по вопросу благоустройства "Питомника имени Лукашова". Получение обратной связи от населения предусмотрено дорожной картой по реализации этого флагманского проекта. Варианты анкет, которые были подготовлены социологами Центра прикладной урбанистики, рассмотрели на заседании проектной группы. Главная задача опросников - определение предпочтений, функционалов, и объектов рекреационной инфраструктуры на территории природного парка.

Как отметил в ходе заседания руководитель проектной группы, заместитель председателя правительства края – министр экономического развития края Виктор Калашников, результативность освоения территории природного парка должна генерироваться людьми.

- При проектировании мы должны учитывать мнение населения. Разработчикам проекта необходимо понимать запросы максимального круга заинтересованных лиц. Современные урбанистические подходы освоения городского пространства основываются на анализе результатов анкетирования потенциальных пользователей будущих общественных территорий. Это совершенно новый подход к реализации флагманских проектов, - отметил Виктор Калашников.

Участие в анкетировании, которое продлится до 1 июня 2021 года, могут принять участие все желающие. Пойти опрос можно по ссылкам:

Анкета горожанина: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2P7Tno0MZqX2-xQkuKcf8fSkCgF1cygbhk-uDEVJToeYKRQ/viewform





Анкета потенциального пользователя природного парка: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRtGzBediAclftwg1Sg5jTJ--fup5_cRytfbm0_J0w-DKKYQ/viewform





Результаты опроса будут использованы при разработке технического задания на проектирование концепции природного парка краевого значения "Питомник им. Лукашова".



