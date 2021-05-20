Власти Хабаровского края всерьёз взялись за сельское хозяйство

Глава региона считает, что необходимо всячески поддерживать местных сельхозпроизводителей и животноводов и насыщать рынки местной продукцией

Михаил Дегтярев с командой взяли курс на продовольственную безопасность региона. Во-первых, это спасет от необоснованных скачков цен на привозные. овощи, как это было во время пандемии. Продукция будет дешевле, учитывая логистику. Ну и, самое главное — всегда есть возможность контролировать качества овощей, мяса, молока.

Поездка в Лазовский район — одна из десятков поездок Дегтярева по региону, в происходящем на местах глава региона предпочитает разбираться сам и это стало его стилем управления. К тому же у Дегтярева неплохой «учитель» — сельским хозяйством вплотную, с поездками, занимался Алексей Черный, руководивший регионом в советское время. Дегтярев в районе Лазо сел за руль трактора, чтобы получить представление о работе сельчан во время посевной.

Сейчас правительство Хабаровского края готово оказывать фермерам и крупным хозяйствам полную поддержку, в том числе обращаясь за помощью в правительство России. Свои качественные продукты — это то, что должно стать нормой для рынков и магазинов Хабаровского края, считает Михаил Дегтярев.

Общий объем поддержки сельхозпроизводителей в регионе — около двухсот миллионов рублей. В районе Лазо работают несколько крупных комплексов, более 180 фермерских и 13 тысяч личных хозяйств. Молоко, мясо, соя, картофель, овощи — производственный список большой.

Михаил Дегтярев считает, что у земли должен быть один хозяин, следящий и за качеством продукции и за качеством почвы. На поле сельхозпредприятия «Вектор» Дегтярев коснулся вопроса мелиорации, то есть приведения почвы в «рабочее» состояние.

Думаю, что мелиоративную систему нужно отдавать хозяйствующим субъектам. Не дело, когда государство на себя берет это, а потом кто-то пользуется. Отвечать должен хозяин: кто пользуется, тот и должен делать, — подчеркнул глава региона.

ООО «Вектор» — выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Численность работающих – 37 человек. В планах на 2021 год – засеять 650 га зерновыми культурами, 1 700 га – соей, 1 890 га – кормовыми культурами. Общая площадь посевных в сравнении с прошлым годом увеличится на 5%.

Будет у «Вектора» и свое молочное производство, работу получат почти двести человек. Для села это очень большие цифры. А регион будет получать до 6 тысяч тонн молока в год.

По информации минсельхоза Хабаровского края в этом году посевные площади в регионе будут увеличены почти на 100% по сравнению с прошлым годом. Главные культуры — зерно, корма, соя. Будут еще картофель, овощи, арбузы и дыни.