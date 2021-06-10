Итоги одного дня: новая детская поликлиника, ремонт ливнёвок и доступ спортсменов-любителей на арену «Ерофей»

Михаил Дегтярев продолжает серию поездок по городам и районам, сегодня он знакомился с «болевыми точками» Хабаровска.

Маршрут губернатору готовят не показательный, в правительстве активно мониторят соцсети. На основании жалоб жителей края Дегтярев принимает решение о своих поездках, такая практика используется все чаще.

В Хабаровске будет новая детская поликлиника, такое заявление сделал сегодня Михаил Дегтярев, осматривая проблемные объекты Индустриального района краевого центра.

Сейчас действующая поликлиника № 17 едва справляется с потоком детей, в ней обслуживаются на 5 тыс. детей больше, клиника более чем перегружена. Тяжело и пациентам и медикам: ограниченный перечень услуг, а здоровые дети сидят в очередях вместе с больными.

Район, который обслуживает поликлиника — почти половина города, это территория от ул. Гамарника до парка им. Ю.А. Гагарина, Прибрежный микрорайон, Первый Микрорайон, микрорайон «Строитель», микрорайон «Ю-Сити», комплекс «Пионерский», «Петроглиф Парк».

Михаил Дегтярев сегодня пообещал, что проблема с детским медобслуживанием вскоре решится. В микрорайоне Прибрежный сдадут в строй новое здание поликлиники, оно будет рассчитано на 22 тыс. человек. В новостройку целиком переведут поликлинику № 17, плюс появится возможность оказывать помощь жителям близлежащих районов.

Мы приняли решение, что туда переедет вся поликлиника № 17 целиком. И медицинский персонал, и все прикрепленные дети. Новая поликлиника большая, просторная, не меньше 22,5 тысячи человек сможет обслуживать из близлежащих микрорайонов, — сообщил Михаил Дегтярев. – Почти 10 тысяч квадратных метров площади позволят расширить специализированную помощь: оборудовать рентгенологическое отделение, организовать дневной стационар, отделение неотложной помощи, кабинет охраны зрения, отделение восстановительного лечения. Предусмотрены также центр амбулаторной хирургии и аптечный пункт.

Стройка новой клиники «буксовала» из-за пандемии, теперь же работы там ведутся в усиленном темпе и объект будет готов к концу этого года. А в середине 2022 года новая поликлиника начнёт работу.

Другой социальный объект — переполненная школа № 68. В ней более 1 700 учеников, 200 из которых – первоклассники. К школе трудно подъехать, так как крайне узкая проезжая часть, нет парковочных мест. Михаил Дегтярев дал поручения Хабаровска Сергею Кравчуку и руководству минобрнауки края разобраться с проблемой.

Должна быть «симфония», когда вместе «звучат» и представительная власть, и исполнительная, и службы ответственные, и сами горожане. Так получается постепенно улучшить жизнь в городе и в крае, — отметил глава региона.

Дегтярев сегодня осмотрел и дороги, где не было давным-давно ремонта, отсутствоали «ливневки». Участок на улице ул. Олега Кошевого — от дома № 13 на ул. Оборонной до дома № 8а на пер. Молдавском не ремонтировали более двадцати лет. Дорожное полотно практически полностью пришло в негодность, канализации нет, на дороге в теплое время года — постоянно лужи.

В поездке по Хабаровску Дегтярева сопровождал мэр краевого центра Сергей Кравчук. Главу города озадачили на месте: администрация Хабаровска включила участок дороги на улице О. Кошевого в план ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги». К 1 июля подрядная организация должна приступить к работам. Всего потребуется не менее 21 млн рублей.

По решению Дегтярева будет загружена и Ерофей Арена, сюда предоставят доступ для спортсменов-любителей.

Есть предложение организовать ежедневно доступ сюда организованных групп, минимум на час в день. Это жители близлежащих домов, воспитанники детских домов, социальные учреждения. Столько оборудования, такая площадь, все охлаждается, зимой отапливается. Нужно использовать для жителей города, — заявил Михаил Дегтярев. – Социальная инфраструктура должна быть рассчитана на максимально большое число людей и приносить пользу всем.

Министерством физической культуры и спорта региона принято решение открыть доступ всем желающим пять дней в неделю с 14 до 15 часов для занятий шахматами и настольным теннисом, организованные группы детей и взрослых могут заниматься в это же время на поле для мини-футбола по предварительной записи.