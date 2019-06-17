Происшествия
В районе имени Полины Осипенко нашли тело пятилетнего ребенка
В котловане в с. Оглонги района имени Полины Осипенко обнаружили тело пятилетнего мальчика. Признаков насильственной смерти предварительно не установлено. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю, возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
Накануне ребёнок с разрешения родственника ушел гулять и домой не вернулся. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по выяснению всех обстоятельств наступления смерти ребенка.
В ходе следствия будут также выявлены причины и условия, способствовавшие наступлению трагического события, в том числе будет дана оценка действиям (бездействию) законных представителей мальчика, оставившим его без присмотра, и оценка соблюдения ответственными должностными лицами требований законодательства при проведении строительных работ.
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