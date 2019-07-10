Плохим «кошельком» оказался старенький автомобиль хабаровского пенсионера



Нет, свое авто без присмотра он не оставлял, всегда закрывал в гараже. Представляете его разочарование, когда машину прямо из бокса угнали подростки? Как сетовал потом мужчина, он никак не ожидал, что кто-то позарится на его развалюху, где он… хранил довольно приличную заначку от жены. Брошенную машину вскоре нашли, как и угонщиков. Вот только денежку к тому времени они успели потратить.

На памяти оперативников и еще более любопытный случай. Подфартило воспитаннику одного из детских домов. Он, с голодухи, забрался на чужую лоджию. Совершенно случайно ему под руку попался видавший виды чемодан, в котором, как потом выяснилось, хозяева хранили валюту. Оказалось, сами себя перехитрили…

Кстати, такие же вездесущие подростки, решившие покататься на чужой машине, не ожидая того, помогли поймать организованную преступную группу профессиональных угонщиков. Они увидели, как в «дохлый» гараж какие-то дядьки загнали крутую иномарку. Недолго думая, легко вскрыли его – как консервную банку. А в это время как раз по городу была объявлена операция «Перехват». Все патрульные экипажи и оперативные службы искали недавно похищенную машину. И – вот она…

Задержали мальчишек, которые сказали, что «больше не будут» и пояснили, где взяли так называемое транспортное средство. Выяснилось - тот самый «дохлый» гараж был специальным отстойником для профессиональных угонщиков. Оперативники устроили засаду и задержали преступников, что называется, «тепленькими». А потом вместе со следствием раскрутили их на признание о целой серии совершенных угонов.

Не отдавайте гаражи в «хорошие руки»

Своего рода разменной монетой становятся не только канализационные люки, но катера и лодки, и даже гаражи. В пункте приема металлолома полицейские обнаружили два бокса жителей Амурска. По словам начальника отдела информации УМВД России по Хабаровскому краю Ирины Щеголевой, по заявлению потерпевших в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали по подозрению в совершении преступлений ранее судимого 25-летнего амурчанина. Фигурант уголовного дела признался, что похищенные металлические гаражи он вывез на грузовой бортовой машине и сдал в пункт приема металла. А полученные денежные средства успел пропить.

А вот жуликоватый хабаровчанин не успел заработать денежку на чужом гараже, который умыкнул с Трамвайного переулка. Как рассказала Ирина Щеголева, пойманный с поличным 50-летний ранее судимый за кражу мужчина для совершения противоправного деяния нанял грузовой автомобиль. Водителю он представился собственником и объяснил, что бокс необходимо перевезти в Индустриальный район. В дальнейшем злоумышленник планировал распилить гараж на части и продать в пунктах приема металлолома.

Но самое интересное, когда гаражи продают по объявлению… приятели потерпевших. В том же Амурске, пока товарищ лежал в больнице в Хабаровске, 29-летний мужчина, воспользовавшись длительным отсутствием хозяина гаража, дал объявление о продаже бокса. После того как нашелся покупатель, он перевез металлический гараж к дому нового владельца. Что называется, неплохо присмотрел за имуществом друга.

Недавно, гуляя по Хабаровску, спускался к Амуру по улице Калинина. И увидел железные гаражи, на каждом из которых был написан телефон желающего приобрести один из них. Как известно, если есть спрос, будет и предложение. Вот только на кого нарвешься? Недавно в Железнодорожном районном суде Хабаровска как раз рассматривалось дело по факту мошенничества.

Охочий до чужого добра аферист, завидев интерес проезжавшего мимо гражданина к гаражу, принадлежавшего родственнику его сожительницы, тут же вызвался его продать за сравнительно неплохую плату. Рядом велось строительство многоквартирного дома, сносилось ветхое жилое строение, и «родственник» как раз в это время просил рабочих перевезти металлическую конструкцию в другое место, чтобы она не была снесена. А тут, что называется, сам по себе набежал покупатель.

Мошенник слупил с него 25 тысяч рублей и даже написал расписку, пообещав, что скоро завезет ключи от бокса. Чего, естественно, так и не сделал. А полученные деньги потратил на себя, любимого. Когда его взяли «под микитки», ни копеечки уже не осталось. Свою вину в суде аферист не признал, всячески отговариваясь и увиливая. Тем не менее ему был вынесен обвинительный приговор. Учитывая его прежнюю условную судимость, суд по совокупности приговоров, путем частичного присоединения не отбытой части наказания, отправил его на три с половиной года в исправительную колонию общего режима.

Дом с приданым

В Комсомольске-на-Амуре пришлось по суду выселять хозяина дома, продавшего свой любимый угол. Представитель истца настаивал на удовлетворении исковых требований, при этом пояснив, что «на основании заключенного договора ответчик обязался сняться с регистрационного учета по спорному жилому помещению». Но взятые на себя обязательства так и не исполнил.

Ответчик в судебном заседании просил отказать в удовлетворении исковых требований, пояснив, что истец не выплатил ему в полном объеме стоимость жилого дома. Другого жилья он не имеет. А договор он внимательно не прочитал при подписании…

Вполне допускаю, что и продавец, и покупатель договаривались, что называется, полюбовно. И какую-то сумму, желая избавиться от лишних расходов при сделке, утаили от государства. И это вышло боком прежде всего продавцу. Но что сделано – то сделано. Бывший хозяин дома, кстати, даже обращался в полицию. Но постановлением старшего следователя УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре ему было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении нового владельца жилого строения по факту мошенничества «в связи с отсутствием в действиях последнего признаков состава преступления».

Каких-либо подтверждающих документов в свою пользу ответчик ни полиции, ни суду так и не представил. Поэтому решение Комсомольского районного суда было вполне предсказуемо. Тем более что, как было установлено в заседании, «стоимость продаваемого жилого дома определена сторонами, уплачена покупателем продавцу полностью до подписания настоящего договора, претензий между сторонами нет».

Исковые требования о выселении бывшего собственника жилого помещения и снятии его с регистрационного учета были удовлетворены. Надеюсь, эта история послужит хорошим уроком на будущее другим продавцам. И не только домов и квартир.





Амазонки в чужих колесницах

В некоторых оживленных местах хабаровские таксисты даже не обращают внимания на голосующих бойких девиц, потому что знают: это не клиенты, а проститутки, которые предложат за определенную плату провести с ними время.

Впрочем, некоторые водители нет-нет да и притормаживают, ведясь на сравнительно дешевую «клубничку». Тут-то и подстерегают их определенные опасности, связанные не только с венерическими заболеваниями. Например, сластолюбца могут запросто выкинуть из машины невесть откуда подбежавшие приятели очаровательной незнакомки. Но в последнее время такое случается достаточно редко. Гораздо чаще дама берет аванс за предстоящие секс-услуги. Скажем, на веселящую «травку». И просит подъехать на минутку к какому-нибудь проходному подъезду, после чего незадачливый автовладелец только ее и видел.

А вот молодой хабаровчанин чуть было не лишился дорогого отцовского внедорожника, решив покататься с «девушкой с улицы». Веселого нрава попутчица даже отказалась от денег, пояснив, что парень ей приглянулся с первого взгляда. Вот только решила - гулять так гулять! И потребовала шампанского. Когда польщенный кучей комплиментов воздыхатель, оставив ключи в машине, побежал в ближайший магазин, девица пересела в водительское кресло и нажала на газ.

Парню, можно сказать, повезло: 17-летнюю амазонку на чужом джипе задержали бдительные автоинспекторы. Уже в Приморье - девица успела проехать более трехсот километров. Она пыталась объяснить, что ей очень срочно нужно было попасть домой, к больной маме, а денег не было, вот и нашла в общем-то криминальный выход из положения. И хотя она действительно оказалась жительницей соседнего региона, стражи порядка ей почему-то не поверили. И были правы: проверка по базе данных подтвердила, что она за свои похождения уже несколько раз привлекалась к уголовной ответственности.

Кстати, в Хабаровске взяли еще трех любителей чужих авто. Две девицы завлекали своими прелестями похотливых владельцев дорогих иномарок, а их приятель, пользуясь моментом, угонял машины. Задержанные уже признались, что таким образом успели похитить два автомобиля. Насколько они были правдивы, проверит следствие.

Недавно в Советско-Гаванском городском суде рассматривалось уголовное дело с еще одним пострадавшим водителем. Пока незадачливый автовладелец бегал в магазин, его пьяному приятелю взбрело в голову покататься по поселку Заветы Ильича. И, не справившись с управлением, он совершил съезд на обочину дороги п. Заветы Ильича - полуостров Меньшикова, расположенной на расстоянии около 3 километров от магазина «Ириска», где и совершил угон. «Тойоту-Короллу» он тут же бросил и сбежал.

Вину он свою полностью признал. Поэтому получил полтора года лишения свободы условно. Такое же наказание было определено и пьяному «катальщику» из Ванино. Он поехал… на работу, сев за руль незапертого и заведенного чужого джипа. И вскоре опрокинулся на крутом участке автодороги Ванино - Лидога.



Вадим Решетняк

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