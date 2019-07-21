Мошенники в соцсетях используют аккаунты хабаровчан



В сентябре 2018 года в социальной сети «Одноклассники» от имени Сбербанка начали активно орудовать аферисты

Они вновь вернулись, создав несколько копий страниц хабаровчан.

Зачем и как это работает?

Мошенники делают дубликат страниц пользователей и добавляют друзей из настоящих профилей, убеждая их, что они забыли пароль от старого аккаунта, поэтому им пришлось создать новый.

По последним данным социальной сети, основную часть аудитории составляют люди пожилого или близкого к этому возраста. Жертвы добавляют в друзья своих поддельных «сестер» и «братьев», «товарищей по школьной парте» - люди в возрасте с излишней теплотой относятся к родным и близким. По этой причине верят историям аферистов, не думая о том, что создать новый пароль и восстановить аккаунт довольно легко.

Рано или поздно двойник сообщает, что выиграл крупную сумму в розыгрыше в честь юбилея Сбербанка. Получая шквал ответных поздравлений, мошенник сразу начинает делиться секретом успеха, а точнее, просить номер банковской карты и код безопасности, которые требуются для участия в беспроигрышной лотерее.

На номер сотового телефона жертвы сразу же приходит смс с паролями, которые в дальнейшем будет просить мошенник. После этой операции у доверчивых пользователей начнут снимать деньги, а злоумышленник будет уверять, что снятые средства вернутся вместе с бонусом-подарком. Но ничего не вернется.



- Как-то мне поступил звонок от знакомой. Она уверяла, что я у нее взяла деньги через социальную сеть. Но я ничего не брала. Честно говоря, я боюсь совершать платежи через карту в Интернете. Не думаю, что я хоть когда-нибудь совершала денежные операции с картой в сети и предлагала своим друзьям. Моя знакомая требовала вернуть деньги, но у меня их не было. Сразу было понятно, что ее обманули. Она мне рассказала про какую-то лотерею от банка. Я долго изучала свою страницу и переписку в поисках информации. Ничего не нашла, - рассказала пострадавшая Ирина Со. - Но история повторилась. Мне позвонила подруга и сказала, что меня взломали. Я спокойно зашла на страницу и какой-то подозрительной информации не нашла. Решила на всякий случай написать на стене, что от моего имени в сети орудует аферист. Я написала друзьям, чтобы они не отвечали на сообщения и не передавали данные банковской карты. Только потом узнала, что есть двойник моей страницы, который добавлял моих друзей и обрабатывал их. Сейчас в «Одноклассниках» я частенько вижу такие страницы. Сразу оформляю жалобу и пишу в техническую поддержку.

Чтобы самому не стать жертвой аферистов и невольно не причинить вреда своим друзьям, лучше запомнить несколько правил.

Если вы давно не меняли главную фотографию в профиле и у вас аккаунт с приличным количеством друзей, то злоумышленник этим обязательно воспользуется. Многие пользователи запоминают главную фотографию страницы и ассоциируют человека с его активностью в сети. По этой причине аферист ставит вашу фотографию в своем профиле и добавляет ваших друзей. Никто с первого взгляда не видит разницы. Старайтесь чаще менять главные фотографии. Чередуйте портретные, семейные фото или же картинки, которые вам по душе.

У каждого в профиле есть официальная информация с датой рождения, о месте обучения, которую легко копирует мошенник, воссоздавая правдоподобную его копию. К сожалению, скрыть бесплатно информацию о себе и спрятать все фотографии от пользователей не получится. Эта услуга в «Одноклассниках» стоит 30 OK, то есть 30-45 рублей. При включении закрытого профиля информация о вас будет доступна только вашим друзьям в этой социальной сети. Можете, конечно, бесплатно убрать всю подробную информацию о себе, но велик риск, что многие друзья детства вас не найдут. Все-таки «Одноклассники» создавались для поиска родственников и друзей, поэтому лучше все данные о себе не скрывать.

Для определения страницы двойника достаточно посмотреть на количество его друзей. Аферисты, начиная создавать страницу, тут же предлагают дружбу всем пользователям из настоящего профиля. Но не все сразу подтверждают ее, поэтому количество друзей у копии небольшое. Необходимо нажать на странице двойника иконку с тремя точками и найти пункт «Пожаловаться». Или же написать в техническую поддержку, которая располагается в правом углу экрана.

Позвоните человеку, чей профиль был скопирован, сообщите ему о проблеме. Он, в свою очередь, должен написать на стене в социальной сети о поддельной странице, а лучше связаться с людьми, которые добавились в друзья аферисту. В срочном порядке запретить им контактировать с обманщиком и давать свои данные банковской карты.

Нужно запомнить, что любые денежные операции обговариваются с человеком по телефону или же с глазу на глаз. Доверяйте, но проверяйте. Если такое постоянно случается с вашим профилем, то изредка ищите двойников самостоятельно. Смело вбивайте свои инициалы в поисковую строчку соцсети и ловите мошенника. В общем, берегите себя и свои данные.





Ольга Яценко