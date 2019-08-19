Крупная чиновница в Хабаровском крае начисляла себе «лишние» деньги



Ванинским районным судом вынесен обвинительный приговор бывшему главному госинспектору отдела бухгалтерского учета и финансового мониторинга Ванинской таможни. Женщина признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

Как рассказала старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Дарья Немцева, и следствием, и судом было установлено, что с ноября 2013 по май 2014 года виновная начисляла себе заработную плату в завышенном размере. В результате, ущерб российскому бюджету превысил 300 тысяч рублей. Для совершения этих действий она вносила заведомо ложные сведения в электронные реестры на зачисление денежных средств, изменяя фамилии работников и номера их банковских лицевых счетов на свои данные.

Примечательно, что это мошенничество было выявлено сотрудникамиУправления на транспорте МВД России по ДФО при расследовании аналогичного преступления, совершенного этой же женщиной уже на новом месте работы. Для возмещения причиненного ущерба на автомобиль обвиняемойналожили арест.

С учетом признания вины и частичного погашения своих «долгов перед страной» суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей. И, кроме того, удовлетворил иск таможенного органа о полном возмещении причиненного ущерба.

Мздоимцы из мытарей

К сожалению, это далеко не единственный случай, когда сотрудников таможенной службы задерживают за совершение преступлений. По словам Дарьи Немцевой, в том году к уголовной ответственности были привлечены два инспектора таможенного поста «Аэропорт Хабаровск» и женщина- предприниматель. Должностные лица за определенную мздуспособствовали беспрепятственному прохождению зоны таможенного контроля коммерческому грузу из Республики Корея. Стоит отметить, что получение взятки от посредника проходило врамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых отделом по противодействию коррупции Хабаровской таможни.

В ходе следствия подозреваемые признали вину в полном объеме, активно способствовали раскрытию преступления. Поэтому отделались штрафами. Естественно, с увольнением. Женщине-предпринимателю также назначена мера уголовно-правового характера - за дачу взятки. Ее наказали и материально, в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

Так же нехорошо «засветилась» и Находкинская таможня. Коррупционные преступления были выявлены в результате грамотно организованной совместной работы. Здесь, чтоназывается, единым фронтом выступили следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ,сотрудники отдела по противодействию коррупции Находкинской таможни и УФСБ России по Приморскому краю.

Одна из подозреваемых, будучи в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Морской порт Восточный, неоднократно получала от нескольких коммерческих организаций взятки на общую сумму не менее 221 тысячи рублей за ускоренный выпуск таможенных деклараций, подаваемых на товары. Другая подозреваемая, будучи в аналогичной должности, получила от нескольких коммерческих организаций 85 тысяч рублей.

В настоящий момент возбуждены уголовные дела, у задержанных проведены обыски, проводятся иные следственные действия.

Устранил конкурентов

И своих коллег, и следователей сумел удивить сотрудник Камчатской таможни. Он был изобличен в том, что собирал сведения, составляющие коммерческую тайну. Собранныхдоказательств оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела.

Как сообщила Дарья Немцева, мужчина до проведения заседания специальной комиссии вскрыл конверты с информацией о стоимости товаров нескольких фирм, участвующих взапросе котировок на закупку и изготовление сувенирно-подарочной продукции для таможни. Одно из предприятий, по его мнению, было наиболее надежным и ответственнымисполнителем государственных контрактов. Именно его представителю таможенник сообщил сведения о стоимости товаров конкурентов. И это позволило «протеже» выиграть в запросе котировок.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину в полном объеме, со службы он был уволен. С учетом позиции Камчатского транспортного прокурора, суд прекратил уголовное дело в отношении подозреваемого и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.



Вадим Решетняк



